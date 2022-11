Harselerer med Jørgine Massa Vasstrand etter «Fuck you»-kommentar

Skal vi danse: all stars

Lørdag kveld ble finalen av Skal vi danse: all stars holdt.

Alle deltakerne var nok en gang samlet på H3 Arena, med finalistene Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (33) og Cengiz Al (25) i spissen. Etter tre intense danser fra begge, var det Al som fikk vinnertittelen.

Dagen etter finalen kritiserte Vasstrand dommer Trine Dehli Cleve (62) for å favorisere mennene i konkurransen. Det er VGTV-profil Erik Follestad (33) uenig i, skriver han i et humoristisk innlegg.

VANT: Cengiz Al og dansepartneren Rikke Lund kunne ta med seg Skal vi danse-pokalen hjem etter lørdagens finale. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Uten å lage styr ut av det

Søndag la nemlig Vasstrand ut et innlegg på Instagram med et stikk til Dehli Cleve.

– Så tenker jeg det er på sin plass å nok en gang tre av parketten for siste gang med litt skandale. Så jeg velger å avslutte med en bitteliten «fuck you» til Trine, står det i innlegget.

– Om en jente skal klare å ta seieren på et eller annet tidspunkt burde man muligens sette inn en hoveddommer som lar seg imponere, sjarmere og inspirere like mye av begge kjønn, fortsatte hun.

Denne kommentaren valgte Follestad å svare på, med en humoristisk vri.

– Det har vært en del styr fra Funky og Iselin etter lørdagens finale om at dommerne favoriserer gutter. Det kan jeg si med én eneste gang at det er to gutter fra tidligere sesonger som ikke akkurat er helt enige i, skriver han på Instagram.

– Trine klemte ikke akkurat Løkegutt og Follenes til sitt bryst. Men Frank og jeg så stort på det og tok hatten vår og gikk uten å lage noe styr ut av det. Som jeg pleier å si: Folkets stemmer teller jo en del, legger han til og referer til seg selv og Frank Løke (42).

I en tekstmelding til TV 2 understreker Follestad at innlegget var humor på at han og Løke var dårlig til å danse.

Jørgine Massa Vasstrand har foreløpig ikke besvart TV 2s gjentatte henvendelser i denne saken.

– Jeg burde sagt «fuck you»

Løke, som deltok i danseprogrammet i 2018 og ble den første til å bli kastet ut, sier seg enig med Follestad.

– Jeg ble i hvert fall ikke favorisert. Tvert imot. Jeg ble tatt ganske hardt, sier han når TV 2 ringer.

– Jeg burde egentlig sagt «fuck you» til Merete, siden jeg er den eneste som har fått en ener. Men jeg snakka med henne etterpå og da var det egentlig bare gøy, ler Løke.

Dommer Merete Mørk Lingjærde (60) bekrefter overfor TV 2 at det har vært en hyggelig tone mellom henne og Løke, og at det ikke er noe usnakket mellom dem. Hun har for øvrig hatt en god tone med alle deltakerne.

Se klippet under for tilbakemeldingene Løke fikk etter skandale-dansen.

I årets finale fikk både Vasstrand og Al full pott for alle dansene, tilsvarende 90 poeng hver med tre dommere. Løke fikk en smule lavere poengscore for én dans:

– Jeg fikk 11 poeng og jeg hadde fire dommere.

Svarer på kritikken

Som et svar på utsagnet til Vasstrand, har Dehli Cleve sendt følgende tekstmelding til TV 2:

– Jeg ga Jørgine fullt fortjent 3 x 10 i finalen, og bare rosende, velfortjente tilbakemeldinger, så hva hun mener med det får stå for hennes egen regning. Jeg dømmer dansere og ikke hvilket kjønn de har.

I Instagram-innlegget til treningsprofilen gikk hun også ut mot vinneren, nemlig Al. Etter å ha gratulert ham la hun dette til:

– La oss bare være enige om at det ligger litt mer bak enn «litt breaking på ungdomsklubben», så er jeg fornøyd!

Se video under av Al som svarer på kritikken, som gjest i God morgen Norge.

Får støtte av flere

I etterkant av det pikante utspillet til Vasstrand, har flere meldt seg på diskusjonen. Deriblant sexolog og influenser Iselin Guttormsen (35).

– Jeg støtter Jørgine i det innlegget. Jeg skjønner følelsene bak utsagnet. Hun sier akkurat det hun føler om Trine. Det er mye man kan si om holdningene som blir vist gjennom dommerpanelet – og spesielt de kvinnelige dommerne, sa hun til TV 2 tidligere denne uken.

STØTTER FUNKYGINE: Tidligere Skal vi danse: all stars-deltaker Iselin Guttormsen støtter Vasstrand sin kommentar om dømmingen av de kvinnelige deltakerne. Foto: Espen Solli

– Jeg føler at mennene har fått uhemmet mye skryt. Det er ikke så avansert å kaste en skjorte. Det er ting jeg ikke forstår meg helt på. Man kunne godt få gode tilbakemeldinger, men så så man at poengene var lavere hos kvinnene enn hos mennene, enda man så at kvinnene kanskje gjorde det bedre enn motparten. Jeg forstår frustrasjonen til Jørgine så til de grader, la hun til.

