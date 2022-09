Har du lagt merke til denne dommer-detaljen?

Skal vi danse: all stars-deltakerne svarer på alt seerne lurer på.

Skal vi danse: all stars

Vi har samlet et knippe av deltakerne i Skal vi danse: all stars og fått svar på alt seerne lurer på om konkurransen.

DETALJER: Har du lagt merke til noe spesielt med dommernes ørepynt? Foto: Espen Solli

Her er det alt fra spørsmål innsendt av TV 2s følgere i sosiale medier til det seerne lurer på på Jodel. Først ut er spørsmål om dommerne.

For er det egentlig dårlig stemning mellom årets dommere, er de for strenge med poengene til Cengiz og hvorfor i all verden har dommerne kun ørepynt på det ene øret?

Svaret får du av deltakerne i videoen øverst.