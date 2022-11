Har du lagt merke til denne detaljen?

Dommer Morten Hegseth (36) valgte under lørdagens sending å vise støtte på en helt spesiell måte.

Skal vi danse: all stars

NEGLELAKK: Morten Hegseth hadde på seg en helt spesiell neglelakk under lørdagens sending. Foto: TV 2

Lørdag kveld fant den ultimate Skal vi danse-finalen sted. De beste av de beste deltakerne var samlet på ett sted.

De to finalistene besto av Jørgine Massa Vasstrand (33) og Cengiz Al (25), der sistnevnte stakk av med den gjeve premien. I etterkant har Vasstrand gått hardt ut mot både vinneren Al og dommer Trine Dehli Cleve (62).

Under selve finalen var det dog én liten detalj som skilte seg ut – og det var ikke hos finalistene. Det var nemlig publikumsdommeren Morten Hegseth (36) som tiltrakk seg ekstra oppmerksomhet.

DOMMERPANEL: Denne sesongens dommere besto av Trine Dehli Cleve, Morten Hegseth og Merete Mørk Lingjærde. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Flagg på neglene

Den relativt ferske dommeren har gjennom denne sesongen fått mye oppmerksomhet for alt fra antrekk til pikante kommentarer.

Hegseth har denne sesongen også uttrykt sin mening om flere store temaer, som kvinners rettigheter og mental helse. Under lørdagens finale gjorde han noe helt spesielt.

Han hadde nemlig på neglelakk med det iranske flagget. Det gjorde han for å vise støtte.

– Flagget var for å vise støtte til kvinner og menn som kjemper imot moralpolitiet og tvungen påkledning av kvinner i Iran, skriver Hegseth i en melding til TV 2.

Under sitt eget Instagram-innlegg, på det tredje bildet, viser han frem neglelakken.

– Støtter deres kamp

Dette kommer i lys av at Mahsa Amini (22) døde av skader etter at hun ble arrestert for å ha brukt hijaben sin i strid mot landets regler. Hendelsen førte til massedemonstrasjoner og protester.

– Jeg tror på ingen måte at en negl i en Skal vi danse-finale utgjør noen forskjell, forteller han og legger til:

– Men folk skal vite at alle som er sinnsfriske støtter deres kamp og revolusjon, avslutter dommeren med.

