Gjør historisk Skal vi danse-comeback: – Jeg er faktisk veldig redd

BLIR DET BARIS IGJEN? Aleksander Sæterstøl gjør comeback i «Skal vi danse» for tredje gang, denne gang i all stars-sesongen, men det spørs om dette blir stilen på dansegulvet denne gang. Her med Adrian Sellevoll og Lillian Aasebø. Foto: Espen Solli / TV 2

Martine Lunde måtte i 2018 tørke tårer etter å ha havnet i danseduell med kjæresten Aleksander Sæterstøl og sørget for at han måtte forlate Skal vi danse.

Nå kan influenseren glede seg over å være den som bringer Sæterstøl tilbake på parketten igjen.

Det skjer under lørdagens sending av Skal vi danse: all stars, hvor Lunde og dansepartner Tarjei Svalastog får med seg Aleksander Sæterstøl på dansen.

Se reaksjonen da Martine innså at hun hadde sendt Aleksander ut av konkurransen:

Blir historisk

Med sin opptreden på lørdag skriver TV 2-profilen seg inn i Skal vi danse-historien.

Sammen med Linni Meister blir Aleksander Sæterstøl den som har returnert til programmet flest ganger, med hele tre opptredener.

FØRSTE GANG: I 2018 deltok Aleksander Sæterstøl på parketten med Lillian Aasebø. Siden har han vært aktuell i Sofa og til vinteren deltar han i Farmen kjendis. Foto: TV 2

– Såpass, ja! Det er veldig gøy å være med på, selvfølgelig, sier han, før tonen endrer seg raskt.

Det viser seg nemlig at nervene har fått fritt spillerom hos den tidligere realitydeltakeren.

Full av frykt

– Jeg er så redd noe skal gå galt. Jeg er faktisk veldig redd, spesielt for å få jernteppe og ikke henge med. Jeg har lyst til at det skal se bra ut for Tarjei og Martine, sier han og fortsetter:

VIL GJØRE MARTINE GLAD: – Det beste som kan skje på lørdag er at Martine går videre. Så lenge hun er glad så er jeg glad, sier Aleksander Sæterstøl. Foto: Thomas Reisæter/ TV 2

– Det er kjedelig om jeg blir med og plutselig ryker hun. Jeg håper det blir et bedre minne enn det, og at vi slipper duell. Tenk om jeg kommer dit og ødelegger alt. Det er jeg veldig redd for, sier Sæterstøl oppriktig.

– Kanskje ikke dette er så lurt

Dette er ikke første gang Sæterstøl gjør comeback på parketten med et leit utfall.

I 2019, året etter han var med selv, var han med på dansen til Adrian Sellevoll og hans dansepartner Lillian Aasebø.

Det ble en skjebnesvanger kveld for trioen, ettersom det var Sellevoll som måtte pakke danseskoene og forlate konkurransen etter totalslakt fra dommerne.

Samme sending gikk også skulderen til Santino Mirenna ut av ledd, en historie som denne uken gjentok seg på trening og har sørget for at Jørgine har måtte hente inn vikar på trening.

Når Martine innser at Aleksander var en fellesnevner for kvelden, blir hun noe stresset.

– Å, herregud, det har jeg ikke tenkt på. Og nå er Santino skada igjen! Det er litt samme greia som gjentar seg. Å Gud, kanskje ikke dette er så lurt, sier Lunde med latter og alvor i stemmen på samme tid.

– Det blir selvfølgelig en forbannelse rundt meg hvis hun ryker ut nå, slår Sæterstøl fast.

Avfeier frieri i beste sendetid

Tema denne uken er «Utfordringen».

– Aleks er min utfordring, og det er en stor nok utfordring, sier Martine Lunde.

Alle deltakerne har nemlig fått en utfordring de må implementere i dansen sin, og uten å avsløre for mye skal det dreie seg om Martines tomme ringfinger.

– Er det sjanse for frieri i beste sendetid, Aleksander?

LANGT FORHOLD: Paret møttes i serien «Paradise Hotel» i 2017 og har holdt sammen siden. Foto: Berit Roald

– Jeg tror kanskje jeg skal finne et litt annet sted enn parketten, humrer han.

Måtte droppe trening etter trening

Denne uken er det slowfox som står på programmet, men Sæterstøl føler seg ikke helt klar for lørdagen, i hvert fall ikke ennå.

– Nei, ikke i det hele tatt. Det blir gøy å danse igjen, men det er litt mer enn jeg ble forespeilet. Jeg trodde jeg skulle si «hei og hadet», men det blir mer enn det, forteller han.

Han har så langt kun deltatt på en trening og måtte droppe en trening.

– Jeg skulle egentlig trene i dag også, men jeg har så gangsperr (stølhet journ.anm.) etter jeg trente bein på mandag, sier han.

Nektes løft

Martine Lunde innrømmer at det kan hende hun solgte det inn som en litt enklere opptreden enn det viser seg å være.

– Jeg tenker når han først skal være med er det morsomt at han skal være med litt, han har jo tross alt litt erfaring fra Skal vi danse.

Etter ribbeinsproblemene hun har slitt med denne sesongen blir det dog ingen løft mellom kjæresteparet.

– Nei, heldigvis. Det får Tarjei som er proff ta seg av, ler Lunde.

Forskjellen fra sist, er selvsagt at Sæterstøl kommer inn i det som omtales som den tøffeste og mest konkurransesterke sesongen noensinne.

– Skal jeg velge Martines største konkurrent må det bli Nate, han er jo en maskin, men det er veldig mange andre gode også.