Frykter for fremtiden til «Skal vi danse»

Lørdag ble den 19. vinneren i «Skal vi danse»-rekken kåret. Etter et forrykende show var det Alexandra Joner som til slutt stakk av med den gjeve tittelen.

Flere har i løpet av sesongen undret seg over om dette blir den siste sesongen av det populære TV 2-programmet.

Én av årsakene til spekulasjonene er at TV 2 tidligere denne høsten varslet et kostnadskutt på 400 millioner kroner. Høye priser, en svekket krone og økt konkurranse er årsaken til det massive kuttet.

Største frykt

– Frykter dere at «Skal vi danse» blir historie?

– Det kan vi ikke ha noe av! Selvfølgelig frykter vi det, utbryter programlederduoen, Helene Olafsen (33) og Anders Hoff (47), nærmest i kor.

– Det gjør jo enhver «Skal vi danse»-fan. Men de får bare spekulere og holde på, poengterer Hoff.

Duoen er maktesløse i program-avgjørelsen, men ber til dansegudene om at konseptet får leve videre på kanalen.

Trine Dehli Cleve, den lengstsittende dommeren i programmet, tror også det blir mer å glede seg til for «Skal vi danse»-fansen.



– Jeg tenker at vi har jo høye seertall. Det er et enormt engasjement, så jeg tror at det er et av de få programmene på norsk TV som kan samle hele familien, som kan kose seg med det, sier Dehli Cleve, og fortsetter:

– Jeg håper jo inderlig at det blir en sesong 20. det er veldig dumt å stoppe på 19. Nei, vi må ha 20.

SATSER PÅ JUBILEUM: Dommer Trine Dehli Cleve vil ha minst 20 sesonger av programmet.. Foto: Jonas Been Henriksen /TV 2

Påvirker danse-Norge

Selv har Hoff barn som elsker å danse. Han tror programmet er én av årsakene til det.

– Se på alle unge i dag, hvor populært dans er. Jeg skal ikke si at «Skal vi danse» bare har skylda for det, men nå er det jo dét unge vil ha. Jeg har selv barn i dansende 10-årsalder som elsker programmet, og som danser og lager koreografier hjemme. De er det mange av, fastslår han.

Sammenlignet med fjorårets «all stars»-sesong, har seertallene økt i år. For omtrent en halv million nordmenn har «Skal vi danse» blitt en fast tradisjon på lørdagskvelden. Olafsen tror seerne vender tilbake fordi det er et trygt sted å være.

BESTE TV-PROGRAMMET: Helene Olafsen og Anders Hoff mener Skal vi danse er verdens beste TV-program. Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV2

– Du vet litt hva du får, selv om man blir overrasket hver eneste gang. Men det er trygt, koselig og fint. Det er potensielt magisk hver eneste gang – og det er litt deilig. Generasjonene benker seg sammen, sier hun.

– Det er mange der ute i Norge som får kjærlighetssorg, for det er veldig mange som følger dette programmet og har det som tradisjon. Vi samler hele det norske folk. Som konsept er det overhodet ikke dødt. Det lever i beste velgående – dét tør jeg å påstå, sier Hoff.

Blant de 19 kjendiskullene er det stor spennvidde i alder. Olafsen, som selv vant konkurransen tilbake i 2017, mener programmet også kan være til inspirasjon for seerne.

– Det er noe fint med at det aldri er for sent heller. Det er et veldig fint budskap oppi det hele – at uansett om du er 50 eller hva, så blir du dødsflink til å danse.

VINNER: Helene Olafsen vant den 13. sesongen av «Skal vi danse», sammen med dansepartner og nå forlovede, Jørgen Nilsen. Foto: TV 2

Internasjonal suksess

Det er ikke bare i Norge at «Skal vi danse» har gjort suksess. Programmet, som er basert på den britiske versjonen, «Strictly Come Dancing», teller foreløpig 21 sesonger.

– I England er det fortsatt det programmet som er best rangert på BBC av underholdningsprogrammene. Jeg tror de har omtrent ti millioner seere, så det er jo ikke et dødt format, forklarer Hoff.

– Det er det første realityprogrammet som havnet på Disney+, så det er et format som lever i beste velgående, følger Olafsen opp.

Hvert år drar Olafsen og Hoff, som de eneste programlederne i verden, til London for å delta i «Skal vi danse-workshops». Her får de et eksklusivt innblikk i hvordan andre land lager sine versjoner av programmet. Olafsen mener at når det er så mange land som lager programmet, på hver sin måte, er det en grunn til at det funker.

Bygger toleranse

I løpet av 19 sesonger har over 200 kjendiser i alle aldre fått bryne seg på parketten. Hoff mener programmet også er med på å bygge toleranse og mangfold.

– Det er et danseprogram med glitter og paljetter, men det er også et program som kan være med på å bygge toleranse overfor mennesker. I løpet av disse 20 årene har det vært med utrolig mange forskjellige mennesker, med forskjellige typer utfordringer – som da blir vist for det norske folk. Vi blir glad i de, også øker vi kanskje toleransegrensen litt for hva som er en del av samfunnet.

I 2020 ble Paralympics-utøveren, Birgit Skarstein (34), den første deltakeren som deltok i rullestol. Året etter ble influenser Joakim Kleven (31) den første deltakeren som danset med en partner av samme kjønn.

– Det kan være både fysiske og psykiske lidelser – det kan være hva som helst. Det tror jeg også kan være et lite samfunnsoppdrag, sier Hoff.

KOKER I SALEN: Når «Skal vi danse»-billettene legges ut, tar det ikke lang tid før sendingene er utsolgt. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

– Forstår ikke programmet

I tillegg til kostnadskutt i TV 2, har det også blitt spekulert i flere meningsartikler om dette blir enden på «Skal vi danse»-visen. Senest i oktober skrev sportskommentator i VG, Leif Welhaven, meningen «Skal vi stanse?».

Programlederduoen avfeier VG-journalistens mening.

– Det vitner om at man ikke forstår programmet. For alle som elsker programmet vet jo at det ikke bare er et danseprogram. Det er så mye mer enn det. Det handler om mennesker, om utfordringene de møter på – og ikke minst utviklingen deres gjennom sesongen, sier Hoff.

KOMPLIMENT: – Vi tok det som en ære at han innlemmet oss i sportskommentatorverden – at vi er en sport. Det var ærefullt. Veldig hyggelig, sier duoen. Foto: Frode Sunde TV 2

– Han har ikke skjønt greia, fortsetter Olafsen.

– Han skal få lov til å komme på sending å se, for han vet virkelig ikke hva han snakker om. Han kommer fra sporten, og vet ikke alltid hva han snakker om der heller. Vi har ikke stanset. Vi slutter ikke å se på fotballkamper. Vi slutter ikke å se på 10 kilometer langrenn heller. De går fortsatt 10 kilometer langrenn, de går femmil. De holder på med det samme. Det trenger ikke å stanse, bare fordi en sur gammel mann mener det, sier duoen, men sleivsparket blir sagt med et åpenbart stort glimt i øyet.

Det sprudlende makkerparet poengterer at de ikke vet hvor gammel kommentatoren er, men står inne for at kommentatoren må være sur for å ikke bli smittet av dansegleden programmet sprer.

TV 2 har fått mulighet til å kommentere denne saken.

