Fritz Aanes er tilbake på parketten

Lørdag kveld er det klart for den sjette sendingen av TV 2-programmet «Skal vi danse».

Det er nå kun syv deltakerpar igjen i konkurransen. Kveldens tema er «Min hemmelighet».

Sist sending var det TV-kokk Christer Rødseth (33) som måtte takke for dansen. I kveld er det enda en kjendisdeltaker som må forlate «Skal vi danse».

Saken oppdateres.

Stig-André Berge

I kveld var det bryteren Stig-André Berge (40) som fikk bryne seg først ut på parketten.

Han fremførte en salsa sammen med Norunn Ringvoll (21) til låten «Everybody» av Backstreet Boys – og nettopp dette er hemmeligheten til Berge – han elsker nemlig Backstreet Boys.

I tillegg har han tatt med seg brytelaget på dansegulvet, inkludert Fritz Aanes, som måtte trekke seg denne sesongen på grunn av skade.

– Det er en barndomsdrøm til Stig og meg som går igjennom, sier Aanes om Backstreet Boys-opptredenen.

SKADE: Fritz Aanes måtte trekke seg tidligere i sesongen på grunn av tretthetsbrudd. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Jeg synes det var veldig gøy hele starten og hvordan du har fått med deg kompisene dine, innleder dommer Trine Dehli Cleve og legger til:

– Dere har til tider bra salsa-bevegelser, men det holder ikke hele veien ut. Dere mister litt av det autentiske.

Berge fikk 7 + 7 + 6 = 20 poeng av dommerne.

Selma Ibrahim

Programleder Selma Ibrahim (28) var den andre ut på parketten. Hun danset en tango sammen med dansepartneren Santino Mirenna (30).

Låten de danset til var «Confident» av Demi Lovato.

Hemmeligheten til Ibrahim er at hun var nære på å slutte i NRK før hun hadde begynt, på grunn av prestasjonsangsten.

– Du kommer inn med en nydelig attitude, som man skal ha i en tango og en selvsikkerhet. Så du er virkelig på vei. Jeg elsker å se at du bruker bena dine mer når du er i lufta, sier Merete Lingjærde.

– Når du strekker de, så synes jeg du gjør en nydelig jobb. Det gjorde du ikke i begynnelsen, du hadde noen ganske grusomme føtter. Nå strekker du dem vakkert, legger hun til.

Ibrahim endte med 6 + 8 + 7 = 21 poeng denne kvelden.

Ulrikke Brandstorp

Artisten Ulrikke Brandstorp (28) og proffdanseren Tarjei Svalastog (24) skal danse tango.

De skal danse til «Highway To Hell» av AC/DC.

Harlem Alexander

Stylist Harlem Alexander (35) og dansepartneren Helene Spilling (27) skal denne lørdagen fremføre en rumba.

Det skal de gjøre til låten «Når snøen smelter» av Astrid S.

Alexandra Joner

Det femte danseparet som skal ut på parketten i kveld er artist Alexandra Joner (33) og Ole Thomas Hansen (24).

De skal danse salsa til «Maria» av Ricky Martin.

Tidligere denne lørdagen ble det kjent at Joner har fått et ribbeinsbrudd, som følge av et løft. Hun skal danse til tross for dette:

– Det fine med det, er at det bare gjør vondt hvis jeg får trykk på det, så det gjør jævlig vondt i løftet, men så går det over igjen når man har adrenalin og begynner å danse igjen.

Myra Tucker

Artist Myra Regina Tucker (28) og Jørgen Nilsen (33) skal danse moderne denne lørdagen.

Det gjør de til låten «Helium» av Sia.

Aslak Maurstad

Siste deltaker ut i kveldens «Skal vi danse» er skuespiller Aslak Maurstad (31).

Han og Marianne Sandaker (35) skal danse salsa til «Dancing Feet» av Kygo.

