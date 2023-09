Første deltaker ute av «Skal vi danse»

Denne lørdagen ble skjebnesvanger for én av årets deltakere. For første gang denne sesongen røk nemlig noen ut av konkurransen.

Lørdag 2. september røk den første deltakeren ut av årets «Skal vi danse»-sesong.



Den sammenlagte poengsummen fra forrige lørdag ble slått sammen med poengene fra denne kvelden. Det resulterte i at følgende kjendiser var utrygge:

Stig-Andre Berge, Lavrans Solli og Selma Ibrahim. De to sistnevnte måtte i duell. Dommerne sa de følte begge hadde potensial, men mente begge hadde vært preget av nerver.

Dommerne var uenige om hvem de mente burde gå videre. To av dommerne holdt en knapp på Ibrahim, én mente Solli burde gå videre.

Til slutt ble det klart at Solli trakk det korteste strået.

Slik var kvelden



Først ut var storfavoritt Harlem Alexander (35). Han danset Cha-cha-cha til Dua Lipas «One Kiss» sammen med Helene Spilling.

Han fikk blandede tilbakemeldinger fra dommerne. Særlig Trine Dehli Cleve mente han hadde en del å jobbe med – selv om han er en dyktig danser. Hør dommernes tilbakemeldinger i videoen under:

Nestemann ut var tidligere svømmer Lavrans Solli (31). Han fortalte at han hadde jobbet mye med å flørte, siden det er en viktig del av denne dansen.

Publikum virket å elske salsaen og var i ekstase under hele nummeret. Dommerne var derimot så strenge i tilbakemeldingene at de ble buet på av de fremmøtte i salen.

– Jeg hørte at de buet på dommerne, ja. Det er jo bedre at publikum buer på dommerne enn at de buer på oss, ler Solli, og fortsetter:

DANSEPARTNERE: Publikum likte godt showet til Lavrans Solli og Amalie Aune. Foto: Lage Ask / TV 2

– Jeg syns jo det er veldig fint at publikum ser hvor hardt jeg har jobbet. Jeg setter pris på støtten. Jeg er jo helt avhengig av publikumsstemmer nå, siden jeg ikke har så mange poeng to uker på rad, sier Solli til TV 2.

Dansepartner Amalie Aune (20) understreker at hun er superstolt av Solli, og at han virkelig har stått på.

Skuespiller og programleder Selma Ibrahim (28) og Santino Mirenna (29) danset Slowfox til Miss Li «Komplicerad».

Duoen mottok 16 poeng. Se video av dansen under:

Artist Myra Tucker (28) og dansepartner Jørgen Nilsen (33) danset Cha-cha-cha til Pete Rodriguez «I Like It Like That».

De mottok 21 poeng og fikk mye skryt av dommerne.

OL-bryteren Stig-André Berge (40) blir en publikumsfavoritt i kveld, skal vi tro desibelnivået i H3 Arena.

Publikum jublet og klappet så høyt at TV 2s reporter, som sitter i et atskilt rom fra dansesalen, kjente at både bord og stoler ristet. Dommerne ga poeng som strakte seg fra fem til sju.



Dommerne mener at Trude Vasstrand (58) har gjort store fremskritt på én uke. Dansen ble beskrevet som «veldig bra» av dommerne.

Vasstrand er blant de tre parene som hadde minst sammenlagte poeng i forrige uke, og er dermed mer usikker denne lørdagen.



– Jeg gjorde en backflip! Det har jeg aldri gjort før. Jeg hadde det så moro der ute, sier Vasstrand til TV 2, før hun får en stor klem av dansepartner Catalin Andrei Mihu (28) som hopper av glede.

Christer Rødseth (33) var første som danset etter nyhetspausen – og han startet med et pang. Dommerne skryter nok en gang av den store dansegleden han viser på parketten.

Likevel ønsket dommerne litt mer av TV-kokken. 6+7+6 sa dommerne.

Sesongens første tier gikk til Joner

Alexandra Joner danset en personlig slowfox, og sa hun hentet inspirasjonen fra samlivsbruddet hun nylig gikk gjennom.

– Jeg følte på følelsene da jeg danset, sa Joner under TV-sendingen.



Hun danset inn i hjertene til dommerne, og fikk sesongens første tier. Totalsum ble 28 poeng – ikke overraskende ble dette kveldens høyeste poengsum.

Ap-politiker Hadia Tajik (40), som er blant de usikre parene denne lørdagen, innrømmer at hun kjenner litt på nervene.

Hun sier spøkefullt at «stemmeretten er viktig i lokalvalget, men ikke minst i denne konkurransen».

Politikeren avslører også at kroppen har fått kjørt seg, men er like blid selv om hun har en del vondter:

– Alle delene av kroppene gjør litt vondt og er litt ømme, men det er fordi vi prøver å gjøre vårt beste, sier Tajik med et bredt smil og sin karakteristiske latter.

Dommerne er imponerte, og gir Tajik 6+7+6 poeng.

Aslak Maurstad (31) har den autoimmune revmatiske leddsykdommen Aksial spondyloartritt – bedre kjent som Bekhterevs. I denne sendingen av «Skal vi danse» snakket han om hvordan noen bevegelser er helt umulig for ham å gjøre, siden sykdommen hinder ham i det.

Han danset til «I'm Still Standing» av Elton John, for å bevise at selv om leddene hans ikke alltid funker – så står han der fortsatt.

STRENGE: Dommerne har latt seg begeistre, men har også vært så strenge i tilbakemeldingene at de ble buet på av de fremmøtte i salen. Foto: Lage Ask / TV 2

Tidligere bryter Fritz Aanes (45) blir konfrontert med at han fikk minst dommerpoeng av alle i premieresendingen – det samme skjedde denne lørdagen. Det er ikke noe som preger ham nevneverdig:

– Hva dommerne syns, det er ikke så viktig for meg. Jeg er her kun for å underholde Norge.

Under kveldens sending danset han quickstep. Som navnet hinter til, er det en veldig rask dans. Dommerne mente det var litt for mange trinn for Aanes, og at han ikke klarte å holde følge.

Nok en gang buet publikum høylytt da dommerne ga strenge tilbakemeldinger – særlig da Trine Dehli Cleve (62) ga dem en firer.

Sistemann ut var sanger Ulrikke Brandstorp (28). Hun danset en argentinsk tango sammen med Tarjei Svalastog (24).

Man kunne høre publikummere rope «sexy!».

– Du er så på, du er så intens, sa dommer Merete Mørk Lingjærde (61).

8+9+8 var karakterene dommerne ga, og Brandstorp var tydelig fornøyd med dette.