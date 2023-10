Forklarer uvanlig protest mot dommerne: – Jeg ble så irritert

MOTSTRØMS: Marianne Sandaker mener dansepartner Aslak Maurstad ikke blir anerkjent av dommerne for sine danseferdigheter, og valgte å protestere under lørdagens sending. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Det er så fortvilende å stå i min posisjon, sier danseproff Marianne Sandaker.

Denne sesongen danser hun med Aslak Maurstad (31), som har vært åpen om at han begrenses av Bekhterevs sykdom og en låsning i hoftene.

Sandaker visste at dette ville kreve ekstra tilpasninger. På forhånd fryktet hun at mer og mer dans i Maurstads kropp kunne sørge for at han fikk betennelser, og i ytterste konsekvens ikke klare å bevege seg.

Så har det motsatte skjedd. Hun opplever at dansepartneren leverer dans langt over forventning og legger ned en knallhard innsats.

– Han har til og med følt seg mer smidig, men det kan også spille positivt inn at han tar mer forebyggende medisin enn vanlig.

– De tiltakene han gjør har heldigvis fungert og det har ikke blitt noe verre, bank i bordet. Det er allerede nok med de utfordringene han har.

Så langt, så godt, men lørdag fikk hun nok.

Se opptrinnet her:



Ble kalt tegneseriefigur

«Karikatur på en tegneserie-figur», «stakkatto» og «dansen er ikke det beste med det du gjør» var blant tilbakemeldingene fra dommer Merete Lingjærde, som også fikk støtte av Trine Dehli Cleve.

Det fikk begeret til å renne over for proffdanseren.

Nå forklarer Sandaker hva som sørget for at hun kom med en høylydt protest mot dommerne.

– Det er ingen som skjønner hvilken bragd det er. Jeg ble så irritert på hans vegne at jeg klarte ikke å holde det inne.

Støtte av proffdanserne

I forkant hadde Sandaker koreografert en cha cha cha, hvor hun omgår rulling med hoftene.

Dette kreves egentlig av dansestilen, men er fysisk umulig å få til med Maurstads hoftelåsning.

– Jeg var så imponert over ham, sier Sandaker og utdyper:

– Vi er ti timer om dagen i dansestudioet og danser den fine cha cha cha-en på sending. Han har så mye dans i kroppen. Men tilbakemeldingen er ikke på det, men at han er showmann og mangel på det ene og det andre.

Se og bedøm selv her:

– Ja, vi vet at det mangler hofter, for de får vi ikke hentet frem. Så da buet jeg, fordi jeg synes det var så urettferdig.

Hun forteller at flere av proffdanserne både før og etter har uttrykt at de synes paret hadde løst dansen mesterlig, og at de var imponert over hva Aslak får til.

– Jeg skjønner at dommerne ikke kan dømme etter alles forutsetninger. Her er det ikke direkte et handikap, men det er på en måte det også.



Hun etterlyser at dommerne tilgodekjenner de tingene som er store prøvelser for Maurstad og dansepartneren.

– Jeg håper at de kan ha mer forståelse for utfordringene og at de heier på at man prøver tross begrensninger, enn å si at de ikke er helt fornøyd.

Sandaker trekker paraleller til 2010, hvor hun danset med Cato Zahl Pedersen.

ERFARING: Sandaker måtte også tilpasse koreografiene på en annen måte da hun danset med Cato Zahl Pedersen i 2010. Foto: Terje Bendiksby

– Da kan jeg huske at jeg ble så sint på noen tilbakemeldinger hvor dommerne forventet at han skulle bruke overkroppen på en måte som krevde at han skulle ha begge armene intakt.

Om buingen: – Vær så god!

Dommer Merete Lingjærde har forståelse for at Sandaker buer.



– Jeg tenker ikke på det i det hele tatt. Vær så god! Folk kan bue så mye de vil. Hun har sin rolle som proffdanser, samt koreograf og pedagog som skal lære bort. Det er en kjempejobb og man blir så engasjert. Hun gjør en så bra jobb.

– Jeg hadde sikkert buet selv, legger dommeren til.

ROS: – Aslak får veldig ros fordi han har en unik tilstedeværelse på parketten og en magnetisk utstråling, sier Merete Lingjærde. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Med det sagt angrer hun ikke på helgens bedømming.

– Når jeg sier karikatur så mente jeg det ikke spydig eller negativt. Aslak er veldig opptatt av datafigurer og avatarer. Han lager et komisk språk i det han gjør, ikke bare rendyrket dans, så det blir en egenart i det han gjør. Det har ikke med de fysiske forutsetningene å gjøre.

– Når det gjelder selve dansen og at han er stakatto, så omhandler ikke det nødvendigvis sykdommen. Jeg tror han vil kunne ha mykere nedslag i gulvet. Det er en gjentagende tilbakemelding jeg gir hver sesong, påpeker hun.

Unngår dette: – Er ting jeg kunne påpekt

Lingjærde forteller at de er svært klar over hvilke begrensninger Maurstads helseutfordringer medfører.

– Vi har hatt personer med ulike fysiske forutsetninger tidligere og jeg mener at jeg ikke ser på de tingene, understreker hun.

Dommeren påpeker at hun ga syv poeng, som ifølge henne er en god karakter.

– Det er ting jeg kunne påpekt som jeg ikke påpeker, fordi jeg vet at han ikke kan gjøre det annerledes. Jeg ville for eksempel ikke kommentert at han ikke kan bøye ryggen bakover. Så det jeg sier på sending er ting jeg tror han kan forbedre.

Ble reddet

Aslak Maurstad har imponert i «Skal vi danse» denne sesongen, men lørdagen endte i overraskelse for Maurstad og dansepartneren.

Etter endt dans subbet de i bunnen av dommernes poengliste. Fasit da seerstemmene ble lagt til, var imidlertid en helt annen:

Maurstad havnet i topp tre sammenlagt og gikk direkte videre i konkurransen.

Sandaker utelukker ikke at det kan ha vært en fordel at dommerne var såpass strenge med dem i forrige sending, samtidig som de også kommenterte at seerne fikk stemme på sine favoritter, så fikk de bedømme dansen.

– Jeg tror nok dommerne sendte oss rett videre ved å si sånne ting, jeg tror det hadde mye å si for vår del, sier Sandaker.

Dermed venter tidenes første Disney-kveld i «Skal vi danse» førstkommende lørdag.