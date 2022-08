– Folk har veldig lyst til at jeg skal få meg kjæreste

Aleksander Hetland og dansepartner Helene Spilling troner opp som favoritter, men forventer at ikke alt fokus vil ligge på dansen.

VINNER DE? Tidligere proffsvømmer Aleksander Hetland og proffdanser Helene Spilling er storfavoritter i Skal vi danse: all stars. Foto: Javad Parsa

Alt ligger til rette for Aleksander Hetland (39) og dansepartner Helene Spilling (26) når de nå går inn i premierehelgen for Skal vi danse: all stars.

De har valset til topps på bookmakernes lister over hvem som kommer til å vinne konkurransen.

– Det trigger meg, selvfølgelig.

Da Hetland ble lansert som deltaker i Skal vi danse i 2019, lå han langt nede på bookmakernes seierslister.

Dansepartner Helene Spilling mener det er stas, ettersom man har sett disse kjendisene svinge seg på parketten før.

– Man må ta det som et kompliment, for alle har sett hvor gode disse her kan være. Vanligvis vet man ikke hvordan noen kommer til å gjøre det fordi man ikke har sett de på parketten før, legger dansepartner Helene Spilling til.

Dansepartnerne tror likevel ikke at det kun er dansen som vil få oppmerksomhet fremover. Hør hva Helene Spilling sier om kjæresteryktene:

– Vært usikker på det hele livet

Selv om Aleksander Hetland stemples som favoritt, erkjenner han at selvtilliten langt fra har vært den største når det kommer til dans.

Det endret seg imidlertid da han deltok i Skal vi danse sist gang.

TENT PÅ UTFORDRINGEN: – Det er ingen som kan ha større forventninger til meg enn meg selv, så jeg føler meg fortsatt som en utfordrer, sier Aleksander Hetland. Foto: TV 2 / Fredrik Arff (montasje)

– Når du mestrer å stå på direktesendt TV og danse, som er noe av det jeg har vært usikker på hele livet, da kan du mestre ganske mange andre situasjoner.

Han mener at det er lite som kan måle seg med stresset man opplever i sekundene før man skal ut på parketten og bedømmes i noe man egentlig ikke har kunnet særlig lenge.

– Det har gitt meg selvtillit i jobb og på privaten, erkjenner Hetland.

Har avvist alle tilbud

Siden Hetland vant med Nadya Khamitskaya i 2019 har 39-åringen fått en rekke ulike tilbud fra underholdningsbransjen.

– Jeg har takket nei til alt, forteller han.

SEIERSRUS: Aleksander Hetland og Nadya Khamitskaya feirer seiren etter å ha vunnet over Jørgine «Funkygine» Vasstrand og Jørgen Nilsen. Foto: Espen Solli / Tv 2

For ham har det vært uaktuelt å forsøke å holde på A-kjendisstatusen.

– Jeg har bare levd livet mitt, utenfor reality. Det er ikke at jeg har gått under jorda, men jeg vil gjøre ting jeg kan vokse på.

Derfor har fokuset vært på jobben i et reklamebyrå, hvor han også er partner.

– Kommunikasjon og markedsføring er det jeg har lyst til å gjøre videre og da er det viktig å bli tatt litt seriøst.

At den tidligere proffsvømmeren nå har børstet støv av TV-karrieren er et gedigent unntak.

– Jeg er med på dette fordi jeg synes det er en kul utfordring, jeg digger å kunne forbedre meg, så det trigger meg på noe.

Skal vi tro EM- og VM-medaljøren blir det heller ikke denne gang et varig opphold i rampelyset.

– Jeg kommer ikke til å si opp jobben min for å bli programleder, selv om det ikke er noe galt i å være det. Det er bare at jeg har andre ambisjoner, sier han og legger til:

– Karrieremessig og personlig utvikling tror jeg ikke nødvendigvis skjer i rampelyset for min del.

Synes han ser dårlig ut

Selv om konkurranselysten er på topp, mener Hetland det spesielt er ett problem som er forskjellig fra forrige sesong.

En av tingene han lærte sist er nemlig å se forskjell på en god og dårlig danseprestasjon.

– Jeg vet hvor bra det kan se ut, men jeg husker ikke hvordan jeg gjorde det. Før hadde jeg ingen anelse om det så bra eller dårlig ut. Så nå blir jeg sånn «Hvorfor ser jeg så dårlig ut? Hva må jeg gjøre for å bli sånn igjen?»