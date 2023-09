Fikk «Skal vi danse»-ønske oppfylt

Én av deltakerne hadde et sterkt ønske før «Skal vi danse»-deltakelsen.

Det er ikke sjeldent at kjendiser setter krav eller kommer med ønsker til produksjonen når de deltar i ulike realityprogram.

Forrige uke skrev Se og Hør at danseproff Helene Spilling (27) hintet til at hun stilte krav til produksjonen, da hun skulle få utdelt dansepartner. Årsaken skal ha vært for å slippe omtale om romanserykter, noe hun ofte har blitt spurt om i tidligere sesonger. Både Spilling og TV 2 verken bekrefter eller avkrefter påstanden, ifølge avisen.

Også tidligere bryter, Stig-André Berge (40), ytret et sterkt ønske til produksjonen før han takket ja til «Skal vi danse» – men av helt andre grunner.

HADDE ET ØNSKE: Stig-André Berge hadde et sterkt ønske før han takket ja til «Skal vi danse». Foto: Fride Sørensen / TV 2

Kjente det i magen

Lørdag havnet 40-åringen i bunnsjiktet når dommerpoeng og seerstemmer ble lagt sammen fra de to første sendingene. Berge og dansepartner Norunn Ringvoll (21) slapp derimot unna danseduellen, og sikret seg enda en uke i danseuniverset.

– Det var litt nervepirrende, forteller Berge når TV 2 ringer.

ARGENTINSK BRYTERTANGO: Stig-André Berge og Norunn Ringvoll danset argentinsk tango i sesongens andre program av «Skal vi danse». Foto: Lage Ask / TV2

Selv hadde han forberedt seg på alle mulige scenarioer, og stod parat til å prestere på dansegulvet for andre gang, dersom det ble utfallet.

– Må man i duell er man klar for å virkelig prestere, for å overbevise de hjemme at du skal få være med videre. Men det var nervepirrende å være usikker. Det kjentes i magen, sier han og flirer.

Som tidligere idrettsmann mangler det ikke på konkurranseinstinkt hos 40-åringen. Da programlederduoen, Helene Olafsen (33) og Anders Hoff (47), leste opp de usikre parene, kjente han instinktet slå til.

– Man har ikke lyst til å ryke. Det var en ekkel følelse, men det var også litt godt å kjenne på den. Hvis man blir stående der igjen, noe man mest sannsynlig blir, så vet man litt hva man går til, forklarer han, før han raskt legger til:

– Men det var utrolig godt å gå videre.

UTE AV DANSEN: Selma Ibrahim og Santino Mirenna og Lavrans Solli og Amalie Aune havnet i sesongens første danseduell. Solli og Aune ble det første paret som røk ut av konkurransen. Foto: Jesper Malthus-Andersen / TV 2

Hadde partnerønske

Med sine 166 centimeter har Berge imponert stort på parketten så langt i sesongen. Før han takket ja, ytret han et ønske overfor kanalen at han gjerne ville danse med noen som var på hans høyde, eller lavere.

– Det er rett og slett fordi jeg ikke kan så mye om dans, men jeg så for meg at det kunne bli veldig vanskelig å utføre de ulike teknikkene, og å danse med en partner som var høyere enn meg.

MATCHER: Stig-André Berge og Norunn Ringvoll matcher både på høyden og energinivå, ifølge den tidligere bryteren. Foto: Lage Ask / TV2

– Hvis partneren er vesentlig høyere enn meg, gir det visse begrensninger når jeg skal løfte og kaste og det som blir gjort i dans. Av den grunn – like høy eller lavere enn meg, forklarer han.

Berge understreker at han spilte det inn som et ønske til kanalen, og at han ikke hadde takket nei dersom han hadde fått en dansepartner som var høyere enn ham.

– Men jeg tror det er veldig viktig. Jeg spilte det inn til TV 2, for å kunne lage mer show rundt dansen.

40-åringen tror det hadde blitt svært utfordrende, dersom han hadde fått tildelt en dansepartner som var høyere enn ham.

– Helene Spilling for eksempel, som er såpass mye høyere enn meg – det hadde bydd på store utfordringer. Når man skal ha holdningen i en standarddans, måtte hun ha bøyd seg enormt i knærne for at det ikke skulle sett rart ut, sier han.

Ønsket gikk i oppfyllelse for Berge, som fikk en splitter ny dansepartner i Norunn Ringvoll. Det beskriver han som en god match.

NY I «SKAL VI DANSE»: Norunn Ringvoll jobber til daglig som danser med ulike show, underviser i dans og jobber frilans. Foto: Fride Sørensen

– Vi matcher veldig godt sammen, energimessig og alt. Det er kult å komme på trening å ha et ønske om at dette skal bli bra. Det tror jeg alle parene har, men vi er veldig like begge to.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, sier at det er produksjonen og kanalen som avgjør hvem som ender opp som dansepar.

– Det er produksjonen og TV 2 som bestemmer hvem som skal danse med hvem. Hvilke samtaler vi har med proffdanserne og deltakerne i forkant av sesongen holder vi internt.



– Tøffere enn jeg trodde

Jubelen stod i taket etter paret hadde danset sin argentinske tango. Denne uken venter en ny dans. Berge drar nytte av erfaringer han har gjort seg i løpet av idrettskarrieren.

BACKFLIP: Den tidligere bryteren mener det er en fordel å ha en dansepartner som er omtrent like høy, når paret skal gjennomføre koreografien. Foto: Lage Ask / TV2

– Jeg jobber litt på samme måte nå, som jeg gjorde med brytingen. Det er litt vanskelig. Når man er ferdig med et mesterskap får man en «break». I «Skal vi danse» får man en utladning på lørdag når man er ferdig med å danse, men man har ikke tid til å slappe av, for søndag er det opp igjen og ny runde. Det er den store forskjellen, forklarer han.

Flere deltakere TV 2 har snakket med var forberedt på at «Skal vi danse» ville bli fysisk krevende. At det også ville bli psykisk krevende har overrasket mange, inkludert Berge.

– Man tenker så mye på stegene hele tiden. Man går gjennom det, selv om du ikke er i dansesalen. Det er veldig mye visualisering oppi dette, og det blir man veldig sliten av psykisk. Man tar inn informasjon, prosesserer og får det ut via bena og kroppen. Det er utrolig krevende. Det ser enkelt ut når proffdanserne drar på, men det er det ikke, konstaterer han.

«Skal vi danse» er tilgjengelig på TV 2 Direkte og TV 2 Play hver lørdag fra klokken 20.00.