Fikk munnkurv etter datterens utspill: – Jørgine kunne blitt sintere

Gjennom flere sesonger av TV 2-serien «Funkyfam» har vi kunnet følge den sporty og frittalende storfamilien til Trude Vasstrand (59).

Nå går sunnmøringen i sin datter Jørgine Vasstrands fotspor, og kaster seg ut på parketten i årets «Skal vi danse».

– Det er som det berømte hoppet etter Wirkola. Jørgine er yngre, mer atletisk, flinkere til å lære seg ting og så har hun selvfølgelig alle disse hoppene, sprettene og alt dette. Jeg er jo ikke i nærheten av det. Og så er jeg nesten 30 år eldre enn henne, sier Trude til TV 2.

I både 2019 og 2022 var 59-åringen med i heiagjengen til Jørgine, som endte på andreplass begge gangene.

I DATTERENS FOTSPOR: Etter at Jørgine Vasstrand har imponert i to sesonger av «Skal vi danse», skal mamma Trude nå prøve på det samme. Her er de sammen under tirsdagens pressetreff. Foto: Morten Kristoffersen / TV2

Raste i sosiale medier

I 2020 skapte hun overskrifter etter å ha lagt ut Snapchat-videoer der hun sa at hun hatet «Skal vi danse».

Etter å ha tapt mot Cengiz Al (25) under «allstars»-sesongen i fjor, gikk hun hardt ut mot dommer Trine Dehli Cleve (62) på Instagram.

«Og så tenker jeg det er på sin plass å nok en gang tre av parketten for siste gang med litt skandale. Så jeg velger å avslutte med en pitteliten fuck you til Trine. Om en jente skal klare å ta seieren på et eller annet tidspunkt burde man muligens sette inn en hoveddommer som lar seg imponere, sjarmere og inspirere like mye av begge kjønn», skrev «Funkygine».

Når TV 2 møter Trude Vasstrand under promo-opptakene i Nydalen, noen dager før lanseringen, forteller hun hva hun tenkte da datteren kom med kraftsalvene i sosiale medier.

– Jeg mente at Jørgine var i sin fulle rett. Egentlig synes jeg hun var veldig flink som ikke sa mer. Hun kunne blitt sintere. Hun var sintere inni seg, men hun taklet det veldig bra. Så det synes jeg egentlig det står respekt av.

– Dere er kjent for å være ganske like. Kan vi forvente noen lignende utspill fra deg?

– Altså, jeg har fått mange gode råd av Jørgine. Og det ene er: «Mamma, hold munn». Så jeg skal øve meg på å holde munn. Og jeg skal øve meg på å smile, selv om jeg er sint, forklarer hun.

TRAVEL HØST: Vasstrand er til vanlig lærer, men bytter ut klasserommet med dansestudio denne høsten. Foto: Espen Solli / TV 2

– Men jeg vet ikke om jeg blir så sint, for jeg går jo ikke ut i dette på samme måte. Jeg er ikke så flink som Jørgine. Så de tilbakemeldingene jeg får vil jeg tenke at jeg kommer til å fortjene. Jeg syntes jo ikke alltid Jørgine fortjente alle de tilbakemeldingene hun fikk, den gangen. Så jeg tror det blir litt annerledes. Hvis jeg blir sint, så er det fordi jeg blir skuffet over meg selv.

– Ikke like populært å si kontroversielle ting

Da årets kjendiser ble annonsert tirsdag, la ikke Jørgine skjul på at hun var nervøs da moren skulle entre scenen.

– Jeg tror jeg kommer til å være mer nervøs enn noen av de to sesongene jeg har vært med i. Jeg kjente det, da hun kom ut på scenen, jeg fikk sånn puls: «Herregud, er jeg i ferd med å få et hjerteinfarkt?». Og da skulle hun bare prate, sier Jørgine til TV 2 under presselanseringen.

Etter å ha vært med to ganger i «Skal vi danse»-sirkuset legger ikke datteren skjul på at det kan være krevende også utenfor parketten.

– Jeg vet at «Skal vi danse» først og fremst er en popularitetskonkurranse, i tillegg til at du må prestere på dansegulvet selvfølgelig. Men det er et «feelgood»-program, og jeg har merket selv at det ikke er like populært å si kontroversielle ting når man er med i dette programmet.

Trude selv gruer seg aller mest når hun skal tre ut på parketten for aller første gang.

– Jeg tror at det vil bli veldig, veldig tøft. Også er det veldig mange flinke folk, så jeg skal både prestere og takle å stå på parketten – og det er litt skremmende, innrømmer hun.

– Gjør det, mamma

Selv om Jørgine – noe spøkefullt – har uttalt at hun hatet «Skal vi danse», var hun ikke skeptisk da moren fikk spørsmål om å delta i TV 2-programmet.

– Hun sa: «Gjør det, mamma. Gjør det og kos deg. Du får aldri en sånn mulighet igjen». Det tenker jeg også. Jeg er glad i å danse. Nå får jeg en-til-en spesialpedagogisk opplæring i dans. Da sier man «ja takk», sier Trude.

Som 59-åring er «Funkyfam»-profilen den klart eldste deltakeren i årets sesong. Det håper hun kan være til inspirasjon for andre.

– Å være 59 år og være med på «Skal vi danse», å tørre å begi seg ut på den glattisen, det håper jeg at kan være en slags inspirasjon. Til kvinner, men egentlig til alle: «Gjør ting. Ikke ta ting så høytidelig og ikke gjør det som er forventet av deg». Hvem fanken er det som bestemmer hva du skal gjøre. Ingen skal bestemme at jeg som 59-åring skal si nei takk til «Skal vi danse».

DRØMMEN OPPFYLT: Trude Vasstrand håpet å få Catalin Mihu som dansepartner, og jublet da hun så at hun fikk drømmen oppfylt. Foto: Espen Solli / TV 2

Trude elsker å danse, men erfaringen til nå går ut på diskodans på den lokale klubben og swing på bygdefester. Nå stoler hun på at dansepartner Catalin Andrei Mihu (29) skal lære henne å skinne på parketten.

– Jeg skal faktisk prestere. Men Jørgine sier at: «Du har jo partneren din. Du er ikke alene. Detter du ut av det så kommer du inn i det igjen». Men jeg har ganske skrekkslagne tanker om at jeg skal stå på parketten og at jeg faktisk må prestere.

«Skal vi danse» har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play lørdag 26. august.