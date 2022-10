Fikk anfall på direkten: – Aldri skjedd før

Det er lørdag kveld og H3 Arena på Fornebu er fylt til randen av publikummere, hvite smil og glitter. Du kan høre en paljett falle mens alle venter spent på svar om hvem som ryker ut etter danseduellen.

Programlederne har akkurat fått rykende ferske kort som avslører dommen, og den spente stemningen er til å ta og føle på.

Agnete Saba (28) har allerede gått videre til neste uke og står ved siden av dansepartner Jørgen Nilsen, da lysene sveiper dramatisk over salen og Saba med ett må gripe tak i dansepartneren.

Noe er ikke helt som det skal.

– Lørdager før sending er man så nervøs

– Jeg har hatt angst siden jeg var liten, uten at jeg skjønte hva det var da, forteller Agnete Saba.

LANG KARRIERE: Agnete Saba har stått på scenen siden hun var liten, men aldri opplevd å få et angstanfall der. Det skjedde imidlertid under Skal vi danse: all stars. Foto: Lise Åserud

– Angst kan plutselig utvikle seg til at det går utover hverdagen. Det har det også gjort i flere perioder i livet mitt, hvor jeg måtte ha skikkelig hjelp til å finne ut av det, fordi jeg ble livredd.

TV 2 møter Skal vi danse: all stars-aktuelle Saba i en pause på dansesenteret.

Her trener hun hver ukedag med Nilsen, mens lørdagene går dagen med til kostymeprøver, parkettprøver, sminke, mer øvelser og generalprøve.

Restitusjonen kommer først når man ryker ut.

Saba, som har kommet langt i årets konkurransesterke sesong, kjenner at kroppen hele tiden er i spenn.

– Lørdager før sending er man så nervøs at man ikke klarer å spise noe særlig. Det er masse nerver og ting som skjer. Alle blir jo nervøse, men for meg er det stor forskjell på det å være nervøs og det å ha panikkanfall, sier Saba.

Prosessen før hun takket ja

Konkurransen koster, sies det.

Saba har tidligere vært svært åpen om sin psykiske helse, en kamp som for alvor ble tydelig for det norske folk da sangeren skulle delta i Eurovision i 2016.

I ALL OFFENTLIGHET: Det ble et voldsomt fokus på Agnete Saba da hun slet med psykiske utfordringer under Eurovision i 2016. Foto: Terje Bendiksby

De erfaringene tok Saba svært alvorlig før hun takket ja til å bli med på Skal vi danse: all stars.

Forberedelsene var av den grundige sorten – hun diskuterte med psykologen sin om mulige scenarier som kunne oppstå. De snakket om triggere som tretthet, sterke følelser, hard trening, lange dager, mye medieoppmerksomhet, lite søvn og mat spist i farta.

Denne prosessen gjennomgår hun nærmest på måfå når hun vurderer større prosjekter og jobber. Hva er det som potensielt kan sette henne ut av spill, og hva er det hun har lært seg å takle?

– Kom som lyn fra klar himmel

På en av direktesendingene kom alle disse triggerne samtidig og skapte kaos.

Helt uventet begynte Saba å kjenne panikkangsten komme, akkurat der når lysene sveipet over rommet og ett par skulle ryke ut av konkurransen.

– Det kom som lyn fra klar himmel.

Minen hennes er forundret.

– Det har aldri skjedd før at jeg har fått et angstanfall på scenen, forteller Saba som har stått på store scener siden 14-årsalderen.

I bakgrunnen kunne den oppmerksomme seer legge merke til at 28-åringen holdt godt rundt dansepartneren sin og tok seg til ansiktet.

HYLLER DANSEPARTNEREN: – Det første han sa da vi ble kjent var at «Her har vi ingen begrensninger, ingenting er flaut, dumt eller teit.» Han er veldig åpen og fin, så har jeg en dårlig dag kan jeg bare snakke med ham, og det er så deilig for det løfter av masse kilo fra skuldrene Foto: Jan-Petter Dahl

Hendelsen på sending for noen uker siden ble også etterfulgt av et nytt panikkanfall bak scenen, men her stod hun altså foran hele Norge og kjente på en følelse av å bli vektløs.

– Da måtte jeg gripe tak i Jørgen. Når jeg får panikkanfall, så føles det som jeg letter fra gulvet og går i taket og blir helt svimmel. Da hjelper det å holde seg fast og bare tenke: «Ok, nå kommer det, det er greit, det går over snart».

Slik takler hun angsten

Å reagere på den måten har tatt tid å lære, forteller artisten. Før var reaksjonen å bli skuffet, sint eller trist. For når skulle hun egentlig vinne over angsten?

Saba forklarer at det var et vendepunkt for henne da hun innså at angst og tilbakevendende depresjoner var noe hun måtte leve med.

– Man kommer aldri ut av angsten. Du må lære deg å leve med den og takle den.

– Det har jeg på en måte falt litt til ro med, at det ikke er sånn: «Å, nå kom panikkanfallet igjen. Søren». Det er bare en del av meg, det er sånn det er og det kan dukke opp når som helst.

COMEBACK: Agnete Saba var i 2021 med i «Hver gang vi møtes», som ble det første store programmet hun gjorde etter Eurovision. Foto: Vegard Breie/TV 2

I dag bruker hun visse teknikker som hun vet fungerer for henne.

Vektløsheten bekjempes for eksempel med å lene seg inntil en vegg og trykke mot den mens hun spenner kroppen. Slik forteller hun kroppen og seg selv at hun ikke svever opp, men at hun har bakkekontakt.

– Så varer det i 30 sekunder eller 5 minutter. Det er kortere enn før, på grunn av at jeg kan bruke teknikkene mine og fordi jeg aksepterer at det kommer og vil gå over, istedenfor å bli redd.

28-åringen har tatt steg for steg og jobbet hardt med å utvide sin egen komfortsone.

– Jeg trenger ikke å skjermes eller tenke: «Dette kan jeg ikke gjøre», for sånn vil ikke jeg leve. Da føler jeg at jeg fôrer angsten.

Forstår at det kan fremstå «jævlig frustrerende»

«Alt vil gå bra» vet hun kan være tøft å høre om man går gjennom angst og depresjoner.

– Jeg forstår de som sitter hjemme og er midt i angsthelvetet nå, som synes at det er jævlig frustrerende når de hører at jeg sier det, sier hun og utdyper:

– Man føler seg så alene og isolert, som verdens mest ensomme. Det gjorde i hvert fall jeg. Det var frustrerende å se alle andre få til ting, og hvis det var prat om angst – at de kom ut av det.

– En demon på skuldra

Artisten erkjenner at hun likevel går med en frykt for at det kan komme en skikkelig mørk periode igjen.

– Ja, ofte. Jeg har ofte en demon på skuldra som sier: «Nå møter du veggen og nå blir du bare…»

Hun gestikulerer forsvinnende med hendene. Som at hun sveipes på samme måte som de dramatiske lyskasterne.

– Jeg må bare ta dag for dag og stole på meg selv. Se den prosessen jeg har vært gjennom og de stegene jeg har tatt – hvor langt jeg har kommet. For nå har jeg de riktige teknikkene, jeg har blitt eldre og ja, jeg vet at det er dritt å ha angst, men det betyr ikke at man ikke kan ha et bra liv.

