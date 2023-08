Favoritt kåret: Mener en av disse har en klar fordel

Lavrans Solli (31) og Norsk Tipping er samstemte når de blir spurt om hvem som vinner «Skal vi danse» 2023:

Begge sier kjendisstylist Harlem Alexander.

SLIK ER SPÅDOMMEN: Norsk tipping har laget denne oversikten over hvem de tror vinner dansekonkurransen. Foto: Skjermdump/Norsk tipping

– Alexandra Joner og Harlem er kanskje favoritter. Joner har danset før, og Harlem har jeg sett. Han er kjempeflink, sier Sollis dansepartner, Amalie Aune (20).

Solli, som selv ligger på fjerdeplass på oddslisten, er enig med dansepartneren.

– Harlem er mye bedre enn meg til å danse, han har danset litt før også, sier Solli, og sikter til Harlem Alexanders bakgrunn med både dans og turn i ungdommen.



Roar Jødahl, senior kommunikasjonsrådgiver i Norsk Tipping, forklarer hvordan de setter oddsen. Han forteller at Harlem Alexander har én fordel ingen andre har – nemlig Helene Spilling.

FORDEL: Det å være på lag med en profilert danser, er en fordel, ifølge Norsk Tipping. Ingen skaper mer blest enn Helene Spilling. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

– Det vi blant annet legger til grunn når vi setter odds på «Skal vi danse» er deltakernes tidligere erfaringer med dans og musikk, dansepartnerens popularitet (Helene Spilling har jo kommet veldig langt nesten hvert år), og hvem vi tror er mest populære hos TV 2s seere. Det skal sies at det er en vanskelig øvelse å oddssette et program som «Skal vi danse» før sesongstart, så det må påregnes store oddsdifferanser underveis i serien, sier Jødahl.

Avslører svakhet

Stylisten blir overrasket over at Lavrans Solli og partneren plukket ham ut som favoritt, men takker hjertelig.

– Det er kjempekoselig, stråler Harlem Alexander.



Partneren Helene Spilling (27), som tidligere har vunnet programmet, får spørsmål om Harlem har noen svakheter.

– Jeg vet ikke om det er en styrke eller en svakhet, men jeg mener det er en svakhet også. Han har veldig høye ambisjoner. Han viser meg inspirasjonsvideoer og spør om jeg kan gjøre forskjellige ting, hvor ett bein skal opp her og der … Da må jeg si: «Nei, Harlem. Så myk er jeg ikke», ler Spilling.



Harlem Alexander avslører at han har sittet i hele sommer og «rullet» på mobilen for å finne danseinspirasjon. Han sier han skal utfordre Spilling litt, hvorpå proffdanseren responderer at «det er bra».

IKKE STRENG: Harlem Alexander sier han ikke har møtt den strenge siden til Helene Spilling. Selv tror hun at den siden blir mer synlig om noen uker. – Jeg har bare sett den tålmodige og snille siden, konstaterer Harlem Alexander. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Høyt oppe

«Mamma Mia»-stjernen Ulrikke Brandstorp (28) ligger også an til å få en pallplass, skal man tro bettinglisten.

– Du har vunnet «Maskorama», du har kommet på andreplass i «Stjernekamp». Du har vunnet «Melodi Grand Prix». Du har gode statistikker i konkurranser. Du må tåle å være favoritt her?



– Jeg må prøve å ikke la det være i hodet mitt. Vi får gjøre så godt vi kan. Vi må puste med magen, sier Brandstorp, og ser på dansepartneren Tarjei Svalastog (24), som nikker.



Rett over henne på bettinglisten ligger Alexandra Joner (33), som foreløpig ligger på en andreplass. Hun har tidligere drevet med hip hop og har gitt ut flere låter – altså tikker hun av flere bokser om man ser på hva Norsk Tipping vektlegger når de setter odds.

GLAD DUO: Jone Snilstveit debuterer i «Skal vi danse» sammen med Hadia Tadjik. De to har det mye moro sammen på trening, og gleder seg til danseeventyret for alvor starter. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Politiker i trøbbel

For Hadia Tajik er det en knusende odds, nærmere bestemt 150 i odds.

Hun tar det hele med et smil når TV 2 kontakter henne angående dette:

– Haha, ja, disse oddsene skjønner jeg godt. Blant deltakerne er det jo toppidrettsutøvere og folk med mye danseerfaring, mens jeg bare er en småbarnsmor som er glad i å danse på fest. Vi får se hvordan dette går, men gøy blir det! Jeg pleier ikke gi folk råd om privatøkonomi, men med sånne odds kan det være penger å tjene! Jeg skal gi jernet og kose meg på parketten, sier Tajik.

Dersom du ikke kjenner til bettingsystemet, kan det beskrives slik:

Setter du 100 kroner på Tajik, som har 150 i odds, blir regnestykket 100 x 150 = 15.000 kroner. Da vil man hypotetisk få utbetalt 15.000 dersom hun vinner.

Politikere har heller ikke den beste statistikken i programmet, tidligere Frp-minister Per Sandberg røk først da han deltok i 2019.

«Skal vi danse» 2023 har premiere 26. august.