Egor Filipenko trekker seg fra «Skal vi danse: all stars»

Katrine Moholts (49) dansepartner må kaste inn håndkleet.

– Dette var det siste jeg ville, men nå gikk det dessverre ikke lenger, sier Filipenko i en pressemelding.

I videoen under kan man se at Filipenko er plaget av skaden, og ikke klarer å gjennomfører to løft.



Store smerter

Under TV-sendingen forrige lørdag ble det klart at proffdanseren hadde smerter i nakken.

I samråd med lege og støtteapparat har han nå tatt den vanskelige avgjørelsen om at han ikke kan danse videre med Katrine Moholt i årets «Skal vi danse: all stars».

– Jeg er ikke en person som gir meg og har virkelig gjort alt jeg kunne for å fortsette å danse med Katrine, men siden torsdag i forrige uke har jeg hatt konstante smerter. Dette var det siste jeg ville, men nå gikk det dessverre ikke lenger. Jeg ønsker Katrine og Tarjei masse lykke til, og kommer til å sitte i salen og heie på dem på lørdag, sier Filipenko.

TV 2s programredaktør, Kathrine Haldorsen, har mye medfølelse overfor danseren.

– Vi synes det er utrolig synd for både Egor og Katrine at han nå må gi seg i «Skal vi danse: all stars», men det var ikke forsvarlig for ham å fortsette. Helsen kommer selvsagt først, og det viktigste er at han nå blir helt bra igjen. Vi ønsker å takke Egor for fantastisk innsats, og ønsker ham riktig god bedring.

Tarjei Svalastog blir vikar

Moholt fortsetter i programmet, men trenger en ny partner. Det blir Tarjei Svalastog (23).

– Det er fryktelig trist at Egor nå er blitt skadet, etter at vi har trent timevis hver dag i åtte uker sammen. Vi har hatt det så morsomt på hver eneste trening, og Egor har vært en fantastisk lærer og venn, som jeg er så glad i. Jeg ønsker han riktig god bedring og håper han blir frisk fort. Samtidig er jeg veldig glad for at Tarjei har lyst til å fortsette reisen sammen med meg. Det blir spennende for oss begge, å finne kjemien og bli samdanset bare på noen få dager. Tarjei er rågod, så jeg har trua. På lørdag danser vi rumba for Egor, sier Katrine Moholt i den nevnte pressemeldingen.

COMEBACK: Martine Lunde og Tarjei Svalastog røk ut etter en duell mot Moholt og Filipenko. Foto: Espen Solli/TV 2

Svalastog er et kjent fjes for «Skal vi danse»-publikummet. Tidligere denne sesongen danset han med Martine Lunde, som røk ut av konkurransen sist sending.

Sørlendingen har også danset med TV-profiler som Siri Nilminie Avlesen-Østli (38) og Siri Kristiansen (44) i tidligere sesonger.

– Jeg gleder meg til å fortsette i «Skal vi danse: all stars» sammen med Katrine. Egor har tidligere vært dansetreneren min, og nå overtar jeg hans prosjekt med ydmykhet. Det er trist når noen må avbryte på grunn av skade og jeg ønsker han masse god bedring, sier Tarjei Svalastog.