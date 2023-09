Durek Verrett om «Skal vi danse»-deltakelse: – Det er en mulighet

Under «Skal vi danse»-sendingen lørdag 2. september var det stappfullt i salen under direktesendingen. Det var deltakernes familier, det var «Skal vi danse»-fans – og det var kjendiser.

Midt i salen kunne man skimte Jan Thomas (56), som skulle heie på kjæresten Harlem Alexander (35). Med seg hadde han Durek Verrett (48).

– Jeg er så glad for å være her, og for å heie på Harlem. Han er en nær venn og et så nydelig menneske. Jeg er så stolt av ham. At han tør å stå her foran alle og være så elegant og flott med partneren sin – det er imponerende, sier Verrett.

Jan Thomas fortsetter:

– Det er veldig fint å kunne være her for å støtte Harlem! Jeg er enig, han er så tøff. Han er så rolig også, som er imponerende. Han skal jo starte showet også! Det er så rått! Han har øvd mye. Det viktigste er at han elsker dette.

PAR: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har vært et par i flere år. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Verrett er en nær venn av kjendisstylisten, men her til lands er han selvsagt mest kjent for å være forloveden til prinsesse Märtha Louise.

Han og Jan Thomas forteller at de begge har danset litt «cha cha» på fest. De tøyser også med at de begge er så glade i dans at de kanskje skal lure seg ut på dansegulvet å gjøre et pausenummer.

Jan Thomas har tidligere vært deltaker på «Skal vi danse», det har derimot ikke Verrett. Han får spørsmål om dette er noe han kan vurdere i fremtiden.

– Kanskje en dag i fremtiden. Ikke i dag. Det er en mulighet, sier Verrett, og fortsetter:

– Jeg elsker ballroom. Jeg er vokst opp med å danse. Jeg elsker alt med det. Jeg elsker kunst!