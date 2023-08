Drama før «Skal vi danse»-premieren: – Har skadet henne

SKADET: For et av parene preges «Skal vi danse»-treningen av skade, kun dager før premieren. Foto: Fredrik Arff / TV 2

Lørdag er det duket for premiere på årets «Skal vi danse»-sesong. I omtrent to uker har de tolv danseparene terpet og øvd intenst på lørdagens dans.

Det har resultert i skade hos ett av danseparene.

Når Fritz Aanes (45) og dansepartneren Vyara Klisurska møter TV 2 på dansesenteret onsdag kommer Klisurska nemlig haltende inn.

– Det har vært opp og ned. Men veldig gøy også, innleder hun.



SKADET: Vyara Klisurska har skadet seg før premieren av «Skal vi danse». Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Smalt i parketten

– Jeg ser du har skadet deg litt?

– Ja, litt. Vi var kanskje litt spente. Vi prøvde en flip, og det var litt feil, forteller hun.

Da Klisurska og Aanes skulle øve på et løft, smalt hun nemlig rett ned i parketten.

– Jeg tror det var min feil. Jeg har faktisk skadet henne, sier Aanes.

– Vi skulle øve på et løft, så ba hun meg om å ta i. Også tok jeg kanskje litt for mye i. Hun havnet over meg, bak meg – så ramlet hun rett ned i parketten på knærne, sier han, før dansepartneren skyter inn:

LØFT GIKK GALT: Da Fritz Aanes og Vyara Klisurska skulle øve på et løft, smalt proffdanseren i parketten. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

– Det var begge to sin skyld.

Håndplukket dansepartner

Aanes hyller dansepartneren for å bite i seg smerten. Det tror han ikke alle hadde gjort.

– Jeg tenker at alle de andre hadde trukket seg fra «Skal vi danse» etter dette, men hun viser ikke smerte. Så hun latet som ingenting, og vi kjørte bare på videre, sier han.

IMPONERT: Fritz Aanes er imponert over dansepartneren som fortsetter å trene med skaden. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Som tidligere bryter vet Aanes hva det vil si å ta i. Fordi Klisurska har fortsatt med dansetreningen etter skaden, mener han at hun prima for ham.

– Jeg har sagt at jeg skjønner at hun er håndplukket for meg.

Selv er ikke Aanes plaget av skader, men han merker at dansetreningen tar på kroppen.

– Jeg har ekstremt vondt i knærne, men du klarer å danse. Å stå å trampe på parketten er uvant, og det kjenner jeg.

«Skal vi danse» har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play lørdag 26. august.