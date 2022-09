Dommertabben går viralt: – Jeg har fått kjeft av moren min

Skal vi danse-dommer Merete Mørk Lingjærde (60) bommet da hun skulle gjengi et av verdens mest kjente sitater på direktesendt TV. Over en uke senere går hendelsen viralt på sosiale medier.

Lingjærde skulle gi tilbakemelding til Nate Kahungu (24) etter at han hadde danset en moderne dans.

– Vi hadde en president, Kennedy, som sa de store ordene: «I have a dream». Det er klart at ord blir sterke, de har makt. Enda sterkere blir det å danse uten å bruke ord.

TRIO: Lingjærde er en av tre dommere i år. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Feil person

Det eneste problemet er jo at det slettes ikke var John F. Kennedy som stod bak det kjente sitatet «I have a dream».

Det var Martin Luther King jr., som var en amerikansk baptistprest, framtredende leder innen borgerrettighetsbevegelsen og vinner av Nobels fredspris.

Lingjærde gikk selv ut på Instagram og kommenterte tabben, etter at hun hadde fått mange tilbakemeldinger om at hun sa feil.

Går viralt – en uke senere

Selv om hendelsen skjedde 17. september, er det denne uken tabben har gått viralt.

Instagram-kontoen «Omgjustdont» har postet tabben, noe som falt i smak for kontoens 362 000 følgere.

Etter at videoen har vært ute i to dager, har den fått over 13 000 likerklikk. Også flere andre kontoer har delt videoen.

Lingjærde får beskjed om at videoen går sin seiersgang på sosiale medier, og tar det hele lattermildt:

– Oh my god, det skal ikke mye til for å gå viralt skjønner jeg! Dette må jeg prøve en gang til hvis det genererer så mye oppmerksomhet. Jeg tar det selvsagt med knusende ro, jeg vet jo at dette var Martin Luther King. Men når det er direktesending, sen kveld og litt blåst i hodet – da kan mye skje. Godt jeg traff på riktig tiår! PS: Jeg har fått kjeft av moren min, skriver hun i en tekstmelding til TV 2.