Disse måtte ut i danseduell

Denne lørdagen var det seks dansepar igjen i Skal vi danse: all stars og ett av disse måtte takke for dansen.

GRUPPEDANS: For første gang denne sesongen fremførte alle deltakerne to danser, der den siste var gruppedans. Foto: Espen Solli/TV 2

Finalen i Skal vi danse: all stars nærmer seg med stormskritt. Det er kun seks dansepar igjen som kjemper om plassen videre.

I kveld har «Min lidenskap» stått på agendaen, der stjernene har vist frem det de brenner for.

Det var Nathan Kahungu og Iselin Guttormsen som måtte ut i danseduell, og det var sistnevnte som til slutt røk ut.

FULL POTT: Begge gruppene fikk kun tiere i dommerpoeng. Foto: Espen Solli

Tok salto på parketten

For første gang denne sesongen fremførte alle to danser, der den siste var gruppedans. Jentene danset i én gruppe, og guttene i den andre.

Aleksander Hetland, Cengiz Al og Nathan Kahungu danset først på parketten og fikk svært gode tilbakemeldinger fra dommerne. I løpet av dansen kunne gruppen blant annet by på en salto fra Al.

– Dette var en utrolig leken og gøyal koreografi, innledet Merete Lingjærde med.

Trine Dehli Cleve ga guttene stående applaus og svært positive tilbakemeldinger.

– Jeg har tidligere sagt at jeg hater guttasteming, men jeg tar det tilbake. Jeg elsker guttastemning! Dere var så frie på gulvet, det var en så god og presis jive, sa Morten Hegseth.

Dommerpoeng til guttene: 10 + 10 + 10

Jentegruppen bestod av Jørgine Massa Vasstrand, Katrine Moholt og Iselin Guttormsen. De leverte en leken jive som også resulterte i positive tilbakemeldinger fra dommerne.

– Det er sprudlende, morsomt og lekent. Det er teamarbeid, hvordan dere bytter partnere og hele laget er på hele tiden, sa Cleve om jentenes dans og la til:

– Jeg likte også dette nummeret veldig godt.

– Det dere presterte her, det talte for seg selv. Dere er «Womenpower» og dere er danseglede. Det var en crispy, leken og fantastisk jive og sammen er dere dynamitt, sa Lingjærde.

Dommerpoeng til jentene: 10 + 10 + 10

Fikk pirk av dommerne

Først ut i kveld var treningsprofil Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (33) og dansepartner Santino Mirenna (28).

Sammen danset de samba til låten «Running With The Wolves» av Aurora. Sangvalget er i stil med lidenskapen til Vasstrand, nemlig hundekjøring.

– Du gjør en fantastisk samba, hvor du har lidenskapen i noe helt annet som driver deg i dansen, sa dommer Merete Lingjærde.

– Noen steder skulle jeg ønske at du var littegrann mer på i overkroppen og beina dine, la hun deretter til.

Trine Dehli Cleve sa seg enig i dette og påpekte at paret lå litt foran takten.

– Samba er, når det er som sakte som nå, så er den avslørende, sa Dehli Cleve.

Dommerpoeng: 8 + 9 + 9

Danset for kvinnekamp

Sexolog og influenser Iselin Guttormsen (35) danset rumba, sammen med Catalin Andrei Mihu (28).

Danseparet fremførte rumbaen til «If I Were a Boy» av Beyoncé. Lidenskapen Guttormsen har valgt å vise frem gjennom dansen er kvinnekamp.

– Det er enda viktigere enn noen gang å snakke om kvinnekamp, innledet Morten Hegseth med.

DANSEPAR: Iselin Guttormsen og Catalin Andrei Mihu. Foto: Espen Solli

– Det er innmari mye bra, men er det noe jeg skal ta deg på så er det at armbevegelsene dine er litt halvveis, la han til.

Lingjærde påpekte også at overkroppen ikke var helt på plass.

– Jeg synes du har en nydelig strekk på beina dine og du står godt på de, men du klarer ikke å få den samme substansen i overkroppen som du har i beina, sa dommeren.

Dommerpoeng: 7 + 8 + 7

Full pott nok en gang

Skuespiller Cengiz Al (24) og proffdanser Rikke Lund (26) fremførte argentinsk tango denne lørdagen. Låten var «Legendary» av Welshly Arms.

ARGENTINSK TANGO: Cengiz Al og Rikke Lund. Foto: Espen Solli

Til tross for at dommerne strammet inn på poengene sist uke, sikret Al seg full pott nok en gang. Det var da fjerde lørdagen på rad der paret fikk 30 poeng.

I kveld fortsatte trenden og Al fikk denne gang stående applaus fra både publikum og dommere.

– Du ser responsen fra oss alle sammen og du leverer jo gang etter gang, sa Trine Dehli Cleve.

– Vi har blitt beskyldt for å favorisere deg, men det gjør vi ikke. Vi favoriserer bare dritgod dans. Ferdig snakka, sa Cleve.

Dommerpoeng: 10 + 10 + 10

Dommeren tok til tårene

Denne gang danset radioprofil Nathan «Nate» Kahungu (25) og Nadya Khamitskaya (39) argentinsk tango til «Serotonin» av girl in red.

Kahungu har valgt menns mentale helse for kveldens tema.

LIDENSKAP: Nathan Kahungu og Nadya Khamitskaya. Foto: Espen Solli

Sist uke havnet 25-åringen for første gang i danseduell mot Agnete Saba (28). Kahungu hadde fått en lavere poengsum av dommerne den lørdagen, etter innstramminger.

I kveld tok Morten Hegseth tok til tårene etter dansen til Kahungu og salen reiste seg.

– Det bor så mye fin dans i deg og du gjør så mange fine effekter på gulvet her, ga Dehli Cleve i tilbakemelding.

– Jeg synes du la hele deg på bordet og ut på gulvet der. Du fylte hvert fiber i kroppen din. Nydelig samspill mellom dere to og du ga denne dansen en egenart, sa Lingjærde.

Dommerpoeng: 9 + 10 + 10

– Nydelig paso doble

Svømmer Aleksander Hetland (39) danset paso doble sammen med Helene Spilling (25).

I Dansebobla kunne Hetland avsløre at hans tolkning av temaet går ut på å kjempe seg gjennom utfordringer. Låtvalget falt på «Warriors» av 2WEI.

Hetland fikk gode tilbakemeldinger fra dommerne for dansen.

PASO DOBLE: Aleksander Hetland og Helene Spilling. Foto: Espen Solli

– Det ble et fantastisk resultat og det ble en nydelig paso doble, sa Lingjærde.

– Det var helt vilt å se på. Jeg kunne kanskje sett litt mer dansebevegelser, men det er bare det lille pirket jeg har. Det var nesten guddommelig og hvis du er Gud, så sier jeg «Amen», sa Hegseth.

Dommerpoeng: 10 + 9 + 10

– Litt ustødig

Siste danseparet ut i kveld var Katrine Moholt (49) og Tarjei Svalastog (23) med jive.

JIVE: Katrine Moholt og Tarjei Svalastog. Foto: Espen Solli

Den tidligere Skal vi danse-programlederen ga seerne en tidlig smakebit på julen. Dette gjorde hun til klassikeren «All I Want for Christmas Is You» av Mariah Carey.

– Det er nettopp det en jive skal inneholde, det er den lekenheten. Jeg følte dere var på hele veien, sa Cleve.

– Litt ustødig innimellom hvor du mistet et par trinn, men du tar det inn som bare det, la hun til.

Dommerpoeng: 8 + 9 + 9

