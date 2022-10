Disse havnet i danseduell

Det er tid for showdans i Skal vi danse: all stars. Lørdag kveld skulle de syv gjenværende danseparene danse til verdenskjente låter. Det bød på utfordringer for parene.

For første gang skulle nemlig deltakerne «lip-synce», hvilket betød at de skulle mime til musikken og late som de sang.

– Sykt rart at man skal synge, det er jo egentlig «ulovlig» til vanlig, sa proffdanseren Jørgen Nilsen til TV 2 tidligere i uken, og siktet til tidligere dommertilbakemeldinger.

Samtidig ble de akkompagnert med ekstra dansere – blant dem en real Skal vi danse-legende.

Bjørn Wettre Holthe (41) hadde ingen planer om å vende tilbake til parketten, men da hans danseelev fra 2006, Katrine Moholt (49) spurte, kunne han ikke si nei.

– Litt seigt

Først ut på parketten var P3-profil Nathan Nate Kahungu (26) og Nadya Khamitskaya (39). Forrige uke haglet tierne fra dommerne, og hele fem par fikk full pott, deriblant Kahungu og Khamitskaya.

Tidligere denne uken varslet TV 2 endringer, hvilket betyr at dommerne hever lista for å avgi ti poeng. Dommerne holdt sitt ord, og var blandede i tilbakemeldingene sine.

– Michael Jackson er et ikon. Vi har så høye tanker og minner om de dansene han gjorde, så du har gjort det vanskelig for deg selv. Du mimer og lever deg inn i det, det er et godt show, men kanskje ikke helt på topp. Det blir litt for seigt gjennom. Det var et godt show, men ikke helt på topp, sa dommer Trine Dehli Cleve.

– Du kunne levert en slapp moonwalk-parodi og bare gjort det, men det du gjør er ganske komplisert. Det skal du ha kred for. På de stedene det er eksplosivt, kunne det vært enda mer eksplosivt. De partiene hvor det er seigere, kunne du vært enda seigere. Men alt i alt bra jobba!, sa dommer Morten Hegseth (36).

Kahungu havnet i danseduell mot Spice Girls-teamet, artist Agnete Saba (28) og hennes dansepartner Jørgen Nilsen (31).

Dommerpoeng: 7 + 8 + 7

Klinket til med tier

Programleder Katrine Moholt (49) skulle danse og lip-synce til ære for alle mennene i sitt liv – blant annet tok hun med seg ektemannen Snorre Harstad (51), og klinte til.

Hegseth var i ekstase over showet Moholt leverte, og klinket til med å gi ti poeng.

– Jeg synes dette var så bra. Du leverer så bra, du er dritbra hele veien. Dette var nydelig, sa han, og fikk støtte fra meddommer Merete Lingjærde (60).

– Du har en helt ny karriere foran deg. Hvor skal dette gå? Dette var helt ut til fingerspissene. Fantatisk formidling! Du klarer å danse på egne ben, og forholde deg til partnere. I tillegg klarer du å forholde deg til mange menn på en gang – det er ganske imponerende, sa Lingjærde.

HØY SCORE: Katrine Moholt fikk høy poengscore av dommerne. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Dommerpoeng: 8 + 10 + 9

– Sett deg bedre

Denne lørdagen skulle svømmer Aleksander Hetland (39) danse til en Justin Timberlake-låt. Låta «Rock Your Body» minner han om hans glade dager i USA, da han var yngre.

Sammen med dansepartner Helene Spilling (25) fikk han blandede tilbakemeldinger fra dommerne.

– Du gjør det ikke lett for deg selv, du heller. Beklager å si det, men jeg har sett deg bedre. Jeg ser du gjør et ærlig forsøk, men du er ikke helt ren og nedpå. Selv om du sikkert gjør en kjempeinnsats, trodde jeg ikke helt på deg i dag, sa Cleve.

Lingjærde var uenig.

– Du går ut av langt komfortsonen. Du starter med en fantastisk «swag» og tilnærmer deg dette på en bra måte. Det er ikke perfekt, men du gjorde det superbra, sa hun.

Dommerpoeng: 7 + 7 + 8

Fortsatte trend

Tierne har haglet hos danser og skuespiller Cengiz Al (24) de siste programmene. Denne lørdagen ønsket han å ta seerne med inn i historien til låten «Someone You Loved».

Al tok til tårene etter han og dansepartner Rikke Lund var ferdig med dansen.

– Dette var «trippeltreat». Sang, dans og formidling i skjønn forening. Du hadde ikke trengt å synge en strofe. Du evner å formidle følelser med dansen, i tillegg til at du blender helt inn med profesjonelle dansere. Det er det største komplimentet fra meg, sa Lingjærde.

Selv om dommerne har varslet de skal legge lista høyt, fikk Al full pott.

Dommerpoeng: 10 + 10 + 10

– Litt lavt nivå

Artist Agnete Saba (28) fikk lørdag kveld leve ut drømmen om å være en del av Spice Girls. Selv om Hegseth mente hun danset Spice Girl-medlem Emma Button av banen, skulle han ønske hun utfordret seg selv mer.

– Jeg synes det var veldig bra. Det var gøy enkelte steder, men jeg synes du ofret litt for lite. Jeg skulle ønske det tok enda mer av, sa Hegseth.

SPICE GIRLS: Agnete Saba og Jørgen Nilsen danset til Spice Girls-låt, men klarte ikke imponere dommerne til full pott. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Lingjærde mente det ikke var tvil om at Saba var på hjemmebane. Derimot virket dansen litt for enkel.

– Sangen og mimingen var plettfri. Derfor ville jeg hatt deg ut av komfortsonen. Det er veldig enkle trinn du gjør. Du gjør nummeret fint, men det er litt lavt nivå for meg. Jeg vil se deg danse mer, sa Lingjærde.

Dommerpoeng: 7 + 7 + 7

Heftig puddelrock-dans

Influenser og sexolog Iselin Guttormsen (35) fikk leve ut Bon Jovi-drømmen, og leverte en heftig puddelrock-dans. Cleve hadde vansker med å finne ordene.

ROCKE-DAME: Iselin Guttormsen fikk vise frem sin Bon Jovi-side i kveldens sending. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Du går all in, det skal du ha. Du tar rollen helt ut, det er sikkert. Å hoppe rundt på luftgevær er kanskje ikke den tørste utfordringen på dansegulvet, sa Cleve.

Lingjærde hyllet valget til Guttormsen, og skrøt av at hun gikk så lidenskapelig inn i rollen.

– Jeg så en del «headbanging» og «kneeslides», men dessverre ikke så mye dansing. Jeg så ikke noe dans. Tenk om du kunne utfordret en Bon Jovi-låt med de feteste dansetrinnene, sa hun.

– Jeg synes i at i en tid hvor vi har ganske mange drag-queens i kulturen, så er det kult å se en drag-king! Dere skal dra ut faktene og bevegelsene, at det nesten blir humoristisk. Det klarer du. Det er litt enkelt, du hadde klart noe mer komplisert. Jeg er imponert over innlevelse og showfaktor, men jeg kunne tenkt at du hadde utfordret dansingen mer, sier Hegseth.

Dommerpoeng: 7 + 8 + 7

Tok med familien på parketten

Forrige uke tok treningsprofil og influenser Jørgine Massa Vasstrand (33) med seg ektemannen Morten Sundli (32) på parketten. Denne lørdagen var det brødrene hennes som skal få prøve seg.

FAMILIE: Jørgine Massa Vasstrand tok med seg brødrene sine på parketten. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Til en Bruno Mars-låt leverte de et ellevilt show i Vasstrand-stil.

– Her snakker vi om at man må tørre å utfordre seg selv, selv om det er showdans. Du risikerer masse på gulvet og du gjør det bra. Du sier at Funkyfam ikke har et funky bein i kroppen, men det er helt feil. Jeg lurer på hva dere er lagd av. Dette var komplisert, det var godt og jeg likte det jeg så, sier Hegseth.

Dommerpoeng: 8 + 9 + 9

Disse låtene danser Skal vi danse-parene til Nate og Nadya danser showdans til låten «Smooth Criminal» av Michael Jackson. Katrine og Tarjei danser showdans til låten «It's Raining Men» av The Weather Girls. Aleksander og Helene danser showdans til låten «Rock Your Body» av Justin Timberlake. Cengiz og Rikke danser showdans til låten «Someone You Loved» av Lewis Capaldi. Agnete og Jørgen danser showdans til låten «Wannabe» + «Spice Up Your Life» av Spice Girls. Iselin og Catalin danser showdans til låten «Living On A Prayer» av Bon Jovi. Jørgine og Santino danser showdans til låten «24 K Magic» + «Uptown Funk» av Bruno Mars.

