Dette sier hun om Skal vi danse-comeback

Lørdag var det duket for ny Skal vi danse-sending, hvor parene fikk med seg en tidligere Skal vi danse-deltaker.

Programleder Katrine Moholt (49) og Tarjei Svalastog (23) fikk med seg journalist og programleder Carsten Skjelbreid (50) i en forrykende paso doble.

Tapte danseduell

Til tross for et imponerende show havnet trioen i danseduell mot radioprogramleder Nathan «Nate» Kahungu (26) og Nadya Khamitskaya (39).

Etter stemmene var telt opp, var det Moholt som måtte forlate dansekonkurransen.

– Jeg er så glad for at jeg har fått være med så lenge. Det er den store bonusen. Det hadde jeg aldri trodd. Jeg var veldig redd for å ryke ut først, og nå står vi her, sier hun da TV 2 møtte henne kort tid etter exiten.

TAKKNEMLIG: Katrine Moholt fryktet hun skulle ryke først. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Uenig med dommerne

Skjelbreid har tidligere danset med Moholt i både norgesmesterskap og verdensmesterskap for seniorer. I tillegg var de programledermakkere for Skal vi danse i 2012.

Blant publikum var hans tidligere Skal vi danse-proffdanser, Elena Bokoreva Wiulsrud (36).

Fra 2008 til 2013 var hun proffdanser i Skal vi danse. I 2009 gikk hun helt til topps, sammen med Skjelbreid.

– Det er veldig gøy. Nå har ikke jeg vært her på noen år. Jeg har barn og hverdagen går hele tiden, som er litt stressende. Men det er veldig hyggelig å se Carsten og andre kjente. Jeg synes han er så flink, sier hun da hun møtte TV 2 under all stars-sendingen.

IMPONERT: Elene Bokoreva Wiulsrud lot seg imponere av sin tidligere dansepartner, Carsten Skjelbreid, under lørdagens Skal vi danse: all stars-sending. Foto: Thomas Reister

Wiulsrud lot seg imponere av Skjelbreid. Sammen med Moholt og Svalastog fikk dansetrioen 26 poeng. Den tidligere danseproffen er noe uenig i dommerpoengene.

– Jeg synes han danset dritbra, men det var jo ikke han som ble dømt. Det var mest Katrine og helheten på showet. Jeg synes det var greit, men kanskje litt mer, sier hun og ler.

Se hva Elena tenker om Skal vi danse-comeback i videoen under.

Dette gjør hun nå

For øyeblikket er Skal vi danse-skoene lagt på hylla. I dag jobber hun nemlig som personlig trener og veileder, men dansen er ikke helt ute av bildet.

– Jeg har mange gruppetimer, så det er mye dans i hverdagen, men på en litt annen måte.

Se Skal vi danse: all stars på TV 2 hver lørdag fra klokken 19.30, og når du vil på TV 2 Play.

Bli også med bak i kulissene i Dansebobla på TV 2 Play.