Dette er «Skal vi danse»-deltakere: – Jeg er livredd!

Etter fjorårets «Skal vi danse: all stars»-sesong er det igjen klart for at tolv splitter nye kjendiser skal innta parketten.

Etter at fjoråret kun besto av «Skal vi danse»-veteraner, merker programlederne Helene Olafsen (33) og Anders Hoff (47) at det er en annen energi som hviler over høstens gjeng.

– I år er det så godt å komme tilbake til nervøsiteten og spentheten, fordi ingen vet hva de går til. Alle har ut av kroppen-opplevelse, og lurer på hva de har meldt seg på, så dette lover godt og blir nok tidenes sesong, sier Helene Olafsen.

TILBAKE: Anders Hoff og Helene Olafsen er tilbake som programledere i «Skal vi danse» Foto: Thomas Evensen / TV 2

Av den varierte gruppen deltakere, som består av artister, skuespillere, politikere og idrettsutøvere, vil én stå igjen som vinneren av den 19. «Skal vi danse»-sesongen.

– Det er helt umulig å spå utfallet, det er mange flinke med i år. Det vet jeg har vært litt av fokuset etter i fjor, da det var veldig høyt nivå. Derfor har det blitt satt sammen en cast som har muligheten, og en forutsetning for å bli gode til å danse, sier Hoff.

TV 2 møter kjendisene og deres dansepartnere under opptakene til promoen i Nydalen i Oslo noen dager før navnene offentliggjøres for hele Norge.

Ulrikke Brandstorp (28), artist og skuespiller:

GAMLE KJENTE: Tarjei Svalastog har tidligere danset i Ulrikkes Brandstorps musikkvideo. Nå blir de et par på parketten. Foto: Espen Solli / TV 2

Sarpsborg-jenta har tidligere vunnet både «Melodi Grand Prix» og «Maskorama», og har imponert på musikalscenen i oppsetninger som «Mamma Mia» og «Sound of Music».

– Selv om jeg spiller teater og musikalteater så er det jo sang som er greia mi. Så jeg føler at jeg trår ut i ukjent farvann. En ting er dansing og musikal, men det er jo større bevegelser og en større helhet. Når veldig mange andre danser samtidig så er det ikke så farlig hva du gjør, egentlig. Mens nå skal det jo bare være fokus på hva vi gjør. Det er mer nakent. Så jeg føler at dette er veldig skummelt.

Christer Rødseth (33), TV-kokk:

DANSENDE KOKK: Christer Rødseth og hans svenske dansepartner Ida Amy Sund. Foto: Espen Solli / TV 2

Gjennom programmer som «En bit av Norge» og «God morgen Norge» har Christer Rødseth vist at han kan briljere på kjøkkenet. Nå skal han vise hva han er god for på dansegulvet.

– Jeg er vant til TV, jeg er vant til kjøkken og er vant til TV og kjøkken i kombinasjon. Men det er litt annerledes å stå på «God morgen Norge» å lage mat enn å danse på direktesendt TV. Det er jo fullstendig galskap at jeg er med. Samtidig som at det blir helt sinnssykt fett. Jeg kan ingenting om dansing. Men det gleder jeg meg masse til å lære, sier Rødseth, som danser med Ida Amy Sund.

Selma Ibrahim (28), skuespiller og programleder:

DANSER SAMMEN: Selma Ibrahim skal svinge seg på parketten med Santino Mirenna. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Gjennom NRK Super har Kolbotn-jenta blitt superstjerne for de minste. Etter å ha medvirket i «Skam», ledet «MGP Jr.» og «Alle mot 1», er hun vant til å kjenne på pulsen på direktesendt TV.

– Jeg har mange års erfaring med å være i «spotlighten», mens det å skulle danse føles så innmari sårbart. Når du er programleder, vet du hva du skal gjøre. Du har skrevet manus og vet hva du skal si og hvor du skal stå. Man vet jo dansen, forhåpentligvis, men det er noe sårbart i det å danse foran folk. Jeg har bare danset hjemme foran speilet. Selv om det er «Skal vi danse» og jeg skal ta det seriøst, så har jeg innmari lyst til å ha det hyggelig også. Det håper jeg at vi får til, sier Selma Ibrahim til TV 2.

Aslak Maurstad (31), skuespiller:

PÅ´N IGJEN: Aslak Maurstad er klar for nok en reality på TV 2. Foto: Espen Solli / TV 2

Med deltakelse i «Farmen kjendis», «Sofa» og «Forræder», topper 31-åringen et begivenhetsrikt TV 2-år med deltakelse i «Skal vi danse».

– Jeg har en kjæreste som heter Marthine. Hun har vært danser og jobber litt som det nå, og hun har en drøm om at hun og jeg skal danse pardans. Helt fra da jeg ble spurt om «Farmen kjendis», sa hun: «Hvis du noen gang blir spurt om «Skal vi danse», så kan du bare våge å si nei». Med en gang jeg ble spurt, skjønte jeg at jeg ikke hadde noe valg. Nå må jeg bare si «ja». Så jeg visste at jeg kom til å måtte takke «ja», men jeg vet ikke nødvendigvis helt hva jeg har sagt «ja» til. Det kan gå alle veier, det, sier han og smiler lurt.

Hadia Tajik (40), politiker:

GLEDER SEG: Ap-politikeren har hatt lyst til å være med på «Skal vi danse» i mange år. Foto: Espen Solli / TV 2

Vi er vant til å se den tidligere statsråden og nestlederen i Arbeiderpartiet i debatter og seriøse, politiske sammenhenger. Nå skal hun vise helt nye sider av seg selv i «Skal vi danse».

– Jeg har fulgt med så lenge og har hatt lyst til å være med. Så da de endelig spurte var det lett å si «ja». Min danseerfaring er litt begrenset. Jeg har gått på dansekurs med mannen min, og det er omtrent det. Men jeg elsker å danse, så det jeg kan by på er i alle fall masse danseglede og entusiasme. Vi kommer til å være det paret som har det mest gøy på parketten. Det jeg ikke har av danseerfaring skal jeg klare å kompensere for med disiplin og entusiasme, sier Tajik.

Harlem Alexander (35), TV-profil:

FORNØYD MED PARTNEREN: Harlem Alexander ble glad da han fikk vite at han skal danse med Helene Spilling denne høsten. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Det norske folk ble kjent med frisøren da han fant kjærligheten i «Jan Thomas søker drømmeprinsen» i 2019. Siden da har vi sett Harlem Alexander på diverse røde løpere med Jan Thomas. Nå skal han skinne på parketten uten sin kjære ved sin side.

– Jeg har danset noe som heter freestyle discojazz. Det gjorde jeg fra jeg var elleve år, og sluttet i 2005 eller 2006. For da skadet jeg kneet mitt. Så det var en brå slutt på det, egentlig. Og jeg har ikke danset noe etter det. Det er 20 år og 20 kilo siden. Så jeg har danseerfaring, men mest solodans, sier han til TV 2.



Helene Spilling forteller også at hun må ofre kjærestetid sammen med Martin Ødegaard i høst.

Stig André Berge (40), tidligere bryter:



NY VERDEN: Stig André Berge er klar for å gå ut av komfortsonen. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Etter at han la opp som bryter høsten 2021, har vi sett Stig André Berge som deltaker i «Mesternes mester». Nå håper han å vinne gullpokalen i «Skal vi danse».

– Jeg tenkte at noen ganger er det kult å gå ut av sin egen komfortsone. Nå har jeg vært i det trygge i så mange år. Jeg var i idrettskarrieren min i 20 år. Det var det trygge, det var det jeg kunne og visste hvordan jeg skulle gjøre. Nå går jeg inn i en helt ny verden. Jeg tenkte at det er kult å være med før jeg blir for gammel, og før kroppen forfaller for mye. Da tar jeg det kjappest mulig etter at jeg har lagt opp.

Fritz Aanes (45), tidligere bryter og brytetrener:

FØRSTE LØFT: Fritz Aanes og dansepartner Vyara Klisurska utfører sitt aller første løft, kort tid etter deres første møte. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Kompisen og tidligere kollegaen til Stig André Berge har allerede funnet seg godt til rette i sitt rosa og glitrende danse-antrekk.

– Av danseerfaring har jeg ingenting. Jeg har kun stått i baren, så erfaringen er lik null. Jeg er ikke redd for noen ting. Jeg har bare ett mål og det er å slå Stig André Berge. Så vet jeg at han er favoritten her, og det er fullt forståelig. Men jeg skal jobbe steinhardt og terpe hver dag for å slå ham. Det er målet mitt.

Myra Tucker (28), artist:

BERGENSER-DUO: Myra Tucker og Jørgen Nilsen. Foto: Espen Solli / TV 2

Hiphoperen fra Bergen har tidligere imponert i «Stjernekamp» og «Hver gang vi møtes». Nå både gruer og gleder hun seg til å danse på direkten.

– Jeg er livredd! Folk har snakket om hvor voldsomt hardt kjør det er. Da har jeg tenkt: «Hvorfor gidder de hvis det er så hardt kjør, liksom? Det høres veldig slitsomt ut». Og så kom jeg til et punkt hvor jeg bare tenkte: «Nå gjør jeg det jeg gjør i mitt yrke, som er musikk». Jeg tror at livet trenger perioder hvor man er litt ukomfortabel, og jeg vil veldig gjerne være ukomfortabel nå i tre måneder fram til 11. november. Jeg trenger denne utfordringen, sier hun.

Trude Vasstrand (59), TV-personlighet:

ELSKER Å DANSE: Trude Vasstrand er klar for å ta av på dansegulvet sammen med Catalin Mihu. Foto: Espen Solli / TV 2

– Siden jeg begynte å snike meg inn på Stjernesalen med falskt leg som 16-åring, så har jeg vært diskodanser. Jeg elsker å danse, men det er diskodans det går i. Og så har jeg holdt på en del med aerobic og step. Og så har jeg blitt kastet rundt som en filledukke på bygdedans med en eller annen full cowboy som plutselig får for seg at han skal danse swing. Så det er den erfaringen jeg har med pardans. Jeg er veldig, veldig glad i å danse. Men jeg er en ustrukturert, utålmodig og litt treig-lært person.

Alexandra Joner (33), artist:

ERFAREN: Alexandra Joner er trolig den av kjendisene som har mest danseerfaring fra før. Foto: Espen Solli / TV 2

«Bloggerne»-profilen slo gjennom som deltaker i «Dansefeber» i 2007, og har dermed allerede bevist at hun er en god danser. Om danseferdighetene er like sterke i dag, gjenstår å se.



– Jeg har ikke danset i et studio på den måten siden jeg var 19 år. Så jeg gleder meg bare til å være svett, «støgg», å gråte og føle på at jeg ikke får det til. Den følelsen som man hadde «back in the days». Det gleder jeg meg veldig til å føle på. Og så er det digg å bare ha et mål. Et veldig konkret, digg mål. Og selvfølgelig til det å stå på parketten på lørdager. Det blir stas!

Lavrans Solli (31), tidligere svømmer:

HOPPER I DET: Tidligere svømmer Lavrans Solli er klar for å trene mye i høst. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Som tidligere svømmer og modell er Solli vant til både å trene hardt og å posere for kameraet. Nå håper han å ta seg godt ut på parketten.

– Jeg er den som henger i et hjørne og titter på andre som danser. Det skal ganske mange enheter til før jeg kommer meg ut på dansegulvet. Men nå er det slutt på det! Som mange andre idrettsutøvere, er jeg veldig redd for å ikke vinne – eller ikke komme langt. Den største frykten er å skulle ryke ut for tidlig. Siden jeg ikke kan noe dans fra før, føler jeg at jeg er et damplokomotiv som liksom må komme i gang skikkelig før det begynner å bli bra. Så jeg krysser fingrene for at jeg kommer meg over kneika, sier Solli.

«Skal vi danse» har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play lørdag 26. august.