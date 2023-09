Detalj skaper hodebry: – Superviktig at TV-seerne vet dette

Proffdanser Tarjei Svalastog har rykte på seg for å være en av de mest detalj-nerdete i «Skal vi danse»-sirkuset. Han blir konfrontert med dette, og sier seg helt enig.

Derfor er det ingen bedre å diskutere denne litt nerdete tematikken med.

POENGLISTE: Slik har poengene fordelt seg hittil i sesongen. Foto: TV 2

For det er nemlig slik at poengsystemet er bygget opp på en relativt logisk måte. Førstkommende lørdag er det sju par som skal på parketten. Det vil si at den med flest dommerpoeng får sju poeng, og den med minst dommerpoeng får ett poeng. Det samme skjer med seerstemmene, den som flest stemmer på får sju poeng, og den som færrest stemmer på får ett poeng.

Deretter slås disse summene sammen. De med færrest poeng havner i duell.



I videoen under forklarer Svalastog i detalj hvordan stemmesystemet funker.

Problemet med poengsystemet oppstår når noen deler plassering på tabellen. Hvis det eksempelvis er tre som deler førsteplassen, så får den som ligger på andreplass kun fire poeng.

– Jeg var litt irritert etter en sending i fjor, fordi da var det en femdelt førsteplass. De som delte førsteplassen hadde 30 poeng, og jeg og min partner hadde 29 poeng. Da fikk vi sjetteplass og havnet i duell, selv om vi bare var et poeng fra maks score, sier Svalastog.



Proffdanseren tror TV-seerne ofte blir «lurt» av poengsystemet, siden det gir inntrykk av at man er trygg når man er høyt oppe på en liste.

DUO: Ulrikke Brandstorp er i dansepar med Tarjei Svalastog. Foto: Fride Sorensen / TV2

– Jeg tror de tenker: «De er høyt oppe og har mange dommerpoeng, så de er trygge», men på grunn av dette systemet så er det et slags tomrom midt på listen når noen deler plasseringer.



– Jeg syns det er superviktig at TV-seerne vet dette. Da kan man spekulere litt mer om hvem man tror kommer i duell.



Risikoen øker

Svalastog danser med artist Ulrikke Brandstorp (28). De to har aldri befunnet seg på den nedre delen av dommernes poengscore, men frykter likevel å komme i duell, blant annet på grunn av ovennevnte årsaker.

– Jo færre par vi blir, desto større risiko er det for å være i duell uansett. Hvis man er på en tredjeplass nå, kan man fort havne i duell, sier Svalastog, før Brandstorp avbryter:

– Derfor er det viktig å stemme på favoritten din! Uansett hvor på listen de er, sier hun, med et bredt smi.