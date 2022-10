Dansetrio tar høy risiko: – Var livredd

Denne uken får treningsprofil og influenser Jørgine Masse Vasstrand (33) og dansepartner Santino Mirenna (28) med seg tidligere Skal vi danse-vinner Atle Pettersen (33) på parketten.

Det ble en gledelig nyhet, da Mirenna fikk vite at Pettersen skulle danse med paret. Selv hadde han kun sett artisten opptre på musikalforestillingen Jersey Boys, hvor Pettersen imponerte stort.

IMPONERT: Santino Mirenna ble imponert da han så Atle Pettersen i musikalforestillingen «Jersey Boys». Foto: Ingvild Gjerdsjø/TV 2

– Han var så flink, og da han kom på trening var han kjempeflink. Det blir veldig gøy å danse med Atle og Jørgine på lørdag, sier Mirenna.

Ekstra «bror»

Verken Mirenna og Massa Vasstrand hadde møtt artisten før. Spenningen var derfor til stede da de møttes på dansesenteret.

– Man vet aldri hvordan kjemien blir, men det har vært veldig enkelt fra første stund. Atle har kommet med masse bra innspill, og alt har egentlig fungert fryktelig bra. Vi er veldig fornøyde, sier influenseren.

DANSEKOLLEKTIV: Santino Mirenna og Jørgine Massa Vasstrand synes det er gledelig å få Atle Pettersen inn i dansekollektivet deres. Foto: Ingvild Gjerdsjø/TV 2

I løpet av all stars-sesongen har Mirenna nærmest blitt som en ekstra bror for 33-åringen. Å få inn nok ett medlem i dansekollektivet har vært gledelig.

– Vi har ikke rukket å bli helt på søskenforhold ennå, ler Massa Vasstrand før Pettersen skyter inn:

– Det er ikke langt unna.

Heftig konkurranseinstinkt

Årets skyhøye nivå i all stars-sesongen har ikke lagt noen demper på treningsprofilens konkurranseinstinkt. Beat for beat-programlederen synes det er stas å få danse med to vinnerskaller.

– Jeg tror vi har et ganske likt konkurranseinstinkt. Det passer veldig bra at jeg kommer inn i en gruppe med to vinnerskaller, som er interessert i å legge ned en innsats for at det skal bli best mulig. Jeg kan ikke være noe dårligere, påpeker han.

DANSEFORM: Atle Pettersen mener danseformen er langt fra nivået Jørgine Massa Vasstrand og Santino Mirenna holder. Foto: Ingvild Gjerdsjø/TV 2

Selv om lørdagens sending ikke avgjør artistens fremtid i Skal vi danse, er han klinkende klar på hva målet hans er:

– Jeg må yte mitt aller, aller beste. Det har jo ikke noe å si for meg, men jeg føler på et ansvar så Jørgine kommer seg enkelt videre. Så enkelt. Jeg gjør absolutt alt jeg kan.

– Spektakulære overraskelser

Årets Skal vi danse: all stars-sesong har vært preget av skader, både blant proffdansere og kjendisene. Da Mirenna fikk skulderen ut av ledd, resulterte det i både dansevikar og endringer i koreografier.

Når de nå får med seg nok en dansepartner åpner det seg flere muligheter.

– Det er rart fordi noen sier at det alltid er for mye løft, og når man ikke tar løft er det ingen løft. Det er en vanskelig balanse. Skulderen har blitt bedre, og nå har vi med oss Atle som er kjempesterk. Jeg tror det blir en bra balanse mellom god dans og noe show, hinter Mirenna.

Da trioen skulle prøve seg på løftene for alle første gang, var Pettersen derimot livredd.

– Jeg var livredd, Jørgine var livredd. Santino var jo ikke med i løftet en gang – han var reddest av alle. Men vi har bare øvd og øvd, og nå føles det ganske trygt. Det kommer nok et par spektakulære overraskelser, sier han og trekker på smilebåndet.

Massa Vasstrand følte seg derimot aldri redd for å gi det et forsøk.

– Første gangen vi prøvde det visste vi ikke hvordan dette egentlig ville gå, men vi tenkte: «Vi ser hva som skjer». Det har gått veldig bra etter det. Det stod folk rundt som kunne tatt imot, og jeg stoler på både Atle og Santino, så det kommer til å gå bra, understreker hun.

