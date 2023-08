Danser med kronisk sykdom: – Det begrenser meg

LÆRER OG ELEV: Aslak Maurstad setter sin lit til at Marianne Sandaker skal lære ham å danse denne høsten. Foto: Espen Solli / TV 2

Aslak Maurstad (31) ble hasteinnlagt på sykehus så sent som i juli.

Etter å ha imponert i «Farmen kjendis» og «Forræder» tidligere i år, er Aslak Maurstad (31) klar for å gi alt på parketten i høstens «Skal vi danse».

– Jeg gruer meg ikke, men jeg håper at jeg kommer til å like det. For jeg har jo ikke danset før, sier han til TV 2.

31-åringen har flere utfordringer enn bare det å mestre dansetrinnene.

Maurstad har nemlig den autoimmune revmatiske leddsykdommen Aksial spondyloartritt, tidligere kjent som Bekhterevs.



Sykdommen gir smerter og stivhet i ledd og muskler i bekken, rygg og brystkasse. Det finnes ingen behandling, og smertene kan oppstå svært brått.

PÅ SYKEHUS: I juli måtte Aslak Maurstad og kjæresten avbryte ferien da han ble innlagt på sykehus. Foto: Privat/ Instagram: @marthinehkveli

Ofte på sykehus

Maurstad har vært hasteinnlagt på sykehus en rekke ganger de siste årene. Så sent som i juli delte han et innlegg fra sykesengen på Instagram, der ferieturen til Kristiansand brått ble avlyst – og byttet ut med et opphold på sykehus.

– Det setter meg i en litt unik posisjon, kanskje. Jeg har ikke de beste forutsetningene helsemessig. Det har jeg definitivt ikke. Det begrenser meg, men det regner jeg med at du visste fra før, sier han, og henvender seg til sin dansepartner Marianne Sandaker (35).

Proffdanseren bekrefter at hun har fått vite om Maurstads leddsykdom.

– Jeg er klar over det. Men så vet jeg ikke hvor alvorlig det er, eller hvor begrensende det er. Så jeg har ikke planlagt noe. Jeg tenker mer at vi tar det litt som det kommer. Jeg har jo danset med Cato Zahl Pedersen tidligere, som har en halv arm og en krok – og det gikk kjempefint, sier hun.

Maurstad sier til TV 2 at det handler om å bruke det fysiske utgangspunktet han har.

– Det er mange ting jeg ikke kommer til å ha muligheten til å gjøre, for hoftene mine fungerer ganske dårlig. Men da må man tenke annerledes. Jeg kan jo stort sett gå i hvert fall, og da finner man jo løsninger.

BEGRENSNINGER: Selv om Aslak Maurstad har visse begrensninger, lar han seg ikke stoppe. Foto: Espen Solli / TV 2

Finner løsninger

Skuespilleren og TV-profilen har nok av ideer for hvordan de kan komme seg rundt de eventuelle kroppslige begrensningene.

– Det finnes jo folk som danser med bare hendene, for eksempel. Det har jeg sett på YouTube. Det var dritstilig! Til nøds så kan man kanskje gjøre noe sånt. Det er jo også kanskje litt gøy. Begrensninger kan jo ofte være en kilde til kreativitet. Jeg tror det blir en artig og spennende utfordring.

– Frykter du å bli satt helt ut av spill fysisk underveis i konkurransen?

– På den ene siden kan jeg alltid tenke: «Nei, det kan jeg ikke være med på i tilfelle jeg blir syk». Men da hadde jeg ikke kunnet være med på noen ting, sier han, og fortsetter:

SPENT: Aslak Maurstad er glad for at han får muligheten til å lære seg å danse. Foto: Espen Solli / TV 2

– Jeg har spilt forestillinger hvor alle rollene mine plutselig en dag gikk på krykker. Fordi jeg kom rett fra sykehuset. Da jeg spilte inn en TV-serie så spilte jeg inn de første scenene mine på dagen, og så dro jeg til sykehuset og gjorde et inngrep i foten – og så dro jeg tilbake og spilte inn resten av scenene mine.

– Hva om du blir innlagt på sykehus?

– Da får jeg danse fra den sykesenga, i så fall. Man finner en eller annen løsning, om enn hvor begrenset den er. Hvis jeg må danse med krykker, så gjerne det. Jeg er ganske god på krykker faktisk, sier han og smiler.

«Skal vi danse» har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play lørdag 26. august.