Christer Rødseth røk ut av «Skal vi danse»

Lørdag kveld var det klart for den femte sendingen av TV 2-programmet «Skal vi danse».

Denne sendingens tema var kampkveld. Alle parene danset showdans, der to par hver danset den samme sjangeren mot hverandre.

Etter en kveld fylt av spektakulære danser, var det Selma Ibrahim og Christer Rødseth som måtte ut i duell.

Til slutt var det Rødseth som endte opp med færrest stemmer og dermed røk ut av «Skal vi danse».

– Sånn er det. Det er et spill. Én går ut i hver uke, det er selvfølgelig kjempekjipt, men sånn er det, forteller han.

– Det har vært en helt fantastisk reise. Hun har pisket meg, bokstavelig talt slått meg, klypet meg. Masse kjærlighet, sier han om dansepartneren.

Saken oppdateres.

– Ellevill start

Kveldens første par ut var artist Ulrikke Brandstorp (28) og hennes dansepartner Tarjei Svalastog (24).

De danset boogie-woogie til «Jump, Jive an' Wail» av The Brian Setzer Orchestra.

Neste par ut var bryteren Stig-André Berge (40) og Norunn Ringvoll (21). De danset også danse boogie-woogie.

Låten var «Choo Choo Ch'Boogie» av Chris Daniels & The Kings

– For en ellevill start! Snakk om å bare sette inn giret for kamp. Først kommer Ulrikke og Tarjei, og det var dans med håret, det er masse overskudd, beina går som trommestrikkere. Dette er rått å se på, sier Trine Dehli Cleve.

Cleve ble også imponert av Berge sin dans.

– Jeg blir veldig, veldig imponert, sier Morten Hegseth om Brandstorp sin dans.

– Også kommer du og da tenkte jeg: «Blir dette like bra?» Jeg tror det altså. Eller jeg vet ikke. Det var veldig bra og du er også en ekstremt god showman. Du forteller og du formidler. Eneste er at noen ganger ble det tassing på gulvene. Litt mer presisjon i beina, ellers veldig bra, sier Hegseth til Berge.

Brandstorp fikk 9 + 8 + 9 av dommerne, altså 26 poeng.

Berge fikk 9 + 7 + 8, som tilsvarer 24 poeng.

Kysset på parketten

Sendingens tredje par ut var «God morgen Norge»-kokken Christer Rødseth (33) og Ida Amy Sund (25).

De danset sjangeren commercial street til «About Damm Time» av Lizzo. På slutten av dansen feiret paret med et kyss.

Kort tid før sending, skadet Rødseth seg på en dansetrening og måtte på legevakta. Til tross for dramatikken, danser han som normalt lørdag kveld.

Skuespilleren Aslak Maurstad (31) danset også denne lørdagskvelden commercial street, med dansepartneren Marianne Sandaker (35).

De danset til låten «Cuff it» av Beyoncé.

– Det var så swag. Jeg holdt på å besvime i det du dansa. Jeg trodde ikke det jeg så, det var helt vilt, sa Hegseth om Maurstad sin dans.

– Du er søt og du lager vaffel med smørgrøt på God morgen Norge, men så har du swag du og, sa han om Rødseth sin dans.

– Jeg lurer på om jeg skal gå hjem nå, for jeg har ikke noe å gjøre her akkurat nå fordi jeg er så innmari uenig med Morten. Hvis jeg skal si at dette er fantastisk, så tror jeg at jeg mister jobben min på mandag, mente Merete Lingjærde.

På spørsmål fra Anders Hoff om hun er sur, så svarer dommeren at hun er kjempeblid.

– Det likner ikke helt på street dance.

Rødseth sine poeng er 7 + 7 + 6 = 20

Maurstad fikk 8 + 10 + 7 poeng av dommerne, altså 25.

Fikk skryt

Programleder Selma Ibrahim (28) og Santino Mirenna (30) danset i kveld flamenco.

Dansen gikk til låten «Malaguena» av Brian Setzer.

Sendingens sjette dans var det rapper Myra Regina Tucker (28) og dansepartneren Jørgen Nilsen (33) som sto for.

De danset også flamenco til «Tamacun» av Rodrigo y Gabriela.

– Selma, dette er det sterkeste og flotteste uttrykket du har vist oss i «Skal vi danse», sier Cleve.

– Det som noen ganger skjer, er at du blir så intens, at du faller nesten for mye fremover, legger hun til.

Hun beskrev Tucker sin dans som et fyrverkeri og roser dansen sterkt.

– Avslutningen var så intenst på musikken og så synkront.

Ibrahim fikk 8 + 8 + 7 = 23 poeng av dommerne.

Tucker fikk 9 + 9 + 8 = 26 poeng.

– Enda et fyrverkeri

Nest siste par ut var stylist Harlem Alexander (35) og proffdanser Helene Spilling (27).

Deres sjanger for kvelden var bhangra, som ble danset til «Mundian To Bach Ke» av Panjabi MC.

Siste dansepar ut i den femte sendingen av «Skal vi danse» var artist Alexandra Joner (33) og Ole Thomas Hansen (24).

Det ble også en bhangra på dem, og låten var «Jogi» av Panjabi MC.

– Vi avslutter med enda et fyrverkeri, sier Trine Dehli Cleve.

Deretter legger hun til at begge parene leverte slik sjangeren skal være.

– Sykt synkront alt det dere gjorde. Tydelige sterke bevegelser. Handler om glede og kjærlighet, og dere klarte å formidle den historien, sier Cleve om Harlem Alexanders dans.

– Glede, styrke, løft. Det var et fyrverki begge parene. Veldig bra og fint, legger hun til om Joners dans.



Lingjærde påpeker at dansene var en fantastisk avslutning på kvelden.

Harlem Alexander fikk 9 + 9 + 9 = 27 poeng av dommerne.

Joner fikk 9 + 10 + 10 = 29 poeng av dommerne.

