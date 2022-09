Cengiz sanket 10-ere: – Ikke rettferdig

SANKET TIERE: Det var ett poeng fra full pott for Cengiz da han var nummer to på dansegulvet i dag. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Saken oppdateres!

Det er deltakernes ungdomstid som er tema for kveldens Skal vi danse: all stars.

11 par skal ut i ilden, og på forhånd ser det ut til å bli en helaften. Nate Kahungu, som forrige uke måtte danse etter å ha fått hjernerystelse, meldes å være i form før kvelden.

Martine Lunde har dog slitt med ribbeina sine siden starten av konkurransen.

Trine Dehli Cleve med innrømmelse: – Jeg har stemt på deg

Først ut på parketten var Agnete Saba og hennes dansepartner, Jørgen Nilsen.

Saba leverte en fyrrig jive, men det er ikke til en hvilken som helst sang.

Det var nemlig «Oro jaska beana» som har vært en umiskjennelig hit siden Agnete, den gang kjent fra The Blacksheeps, vant med låta i MGPjr i 2008.

– Min tenåringstid var preget av musikk, og min egen musikk, og da var «Oro jaska beana» en låt som fulgte meg hele veien, så da skal vi danse til den og kose oss, forteller Agnete Saba og legger til:

– Vi har faktisk fått ordnet så det er originallåten, så det er veldig fint og hyggelig, forteller Agnete Saba.

Trine Dehli Cleve måtte komme med en innrømmelse på direkten etter å ha sett Agnete og Jørgens dans.

– Jeg har aldri stemt på noen i Skal vi danse, men jeg har stemt på Agnete fordi datteren min var barn da hun sang Oro jaska beana, innrømte Dehli Cleve.

SKRYT: Agnete Saba og Jørgen Nilsen var første par ut og fikk trippel 8 av dommerne. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Hun skrøt av at de to.

– Jeg har kun sett dere i de to foregående programmene, synes ikke det var autentisk nok, men det var det i dag. Full av liv, inneholdt alt en jive skal ha.

– Beste jeg har sett dere, sa Merete Lingjerde.

Dommernes poeng: 8 + 8 + 8

– Ikke rettferdig

Cengiz har raskt blitt en av storfavorittene i hele konkurransen. I kveld danser han og Rikke cha cha cha til sangen «Gimme, gimme, gimme» av Abba.

Han fikk enormt med skryt av alle de tre dommerne.

– Du lirer av deg en fantastisk cha cha, en formidling uten sidestykke. Fy søren!, skrøt Merete Lingjerde.

– Er ikke rettferdig overfor de at du er med, sier en engasjert Morten Hegseth med blikk til de andre deltakerne.

Dommernes poeng: 10 + 10 + 9

Victor Sotberg: – Føler meg mye bedre

En av dem som møter dansegulvet med en større mening i kveld, er Victor Solberg.

– Jeg danser for alle som føler seg usikker, utenfor og alene, både de som er 12, 15, 16 nå og de som har kjent de følelsene i oppveksten. Og det er ikke minst for 15 år gamle Victor, forteller Sotberg.

FØLELSESLADD: Victor Sotberg og Phillip Raabe med følelsesladd dans på dagens generalprøve. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Den svært populære TV 2-profilen har tidligere i sesongen slitt blant annet med at nervene har fått fritt spillerom.

Nå mener han imidlertid at dagens tematikk, ungdomstid, er så viktig for ham at det feier vekk det som måtte være av usikkerhet og tvil om dansetrinnene.

– Når jeg har et budskap jeg brenner så mye for så tar det over for nervene, så jeg føler at budskapet gjør at jeg føler meg mye mer trygg i det jeg står i.

– Det er kanskje fordi det er en ro over at jeg skal danse noe som betyr mye for meg. Jeg legger så mye av meg selv i denne dansen. Det gjør at jeg føler meg mye bedre.

Etter en dag med pride-markering i hovedstaden, synes han det er ekstra spesielt å få danse nettopp med dette budskapet.

– I tillegg er det en stort pride-arrangement og parade og alt det der som jeg også gjerne skulle vært en del av. Så denne dansen her kan jeg også danse for alle som er ute og feirer pride i dag.