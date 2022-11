Cengiz Al vant Skal vi danse: all stars: – Helt sinnssykt

Denne høsten har kremen av kremen av tidligere Skal vi danse-favoritter kjempet med nebb og klør om den gjeve dansepokalen i Skal vi danse: all stars.

Det er ingen tvil om at nivået i årets ekstraordinære sesong har vært skyhøyt. Tierne har haglet og tilbakemeldingene fra dommerne har ofte vært av det rosende slaget.

Nervøse før Skal vi danse-finale: – Tror alt kan skje

Tolv uker etter at startskuddet gikk, skulle det denne lørdagen endelig kåres en vinner av dansekonkurransen.

Finalistene Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (33) og Cengiz Al (25) var kampklare, og begge sultne på plassen øverst på seierspallen.

Gjennom tre ulike danser forsøkte de en siste gang å overbevise dommerpanelet og seerne om hvem som var den rettmessige vinneren av Skal vi danse: all stars.

MÅLLØSE: Dommerpanelet Trine Dehli Cleve, Merete Mørk Lingjærde og Morten Hegseth var imponerte over finalistenes prestasjoner under finalen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

All stars-vinner

Etter en fengslende og nervepirrende finale, der deltakerne lå svært jevnt med 90 dommerpoeng hver, ble det kjent hvem som stakk av med seieren – nemlig Cengiz Al (25).

– Hvordan skal man sette ord på det akkurat nå? Det er helt sinnssykt. Når jeg endelig står her og har klart det med Rikke... Det har vært en helt spinnvill reise. Når har vi klart det, sier Al kort tid etter seieren er et faktum.

SEIER: Cengiz Al vant Skal vi danse: all stars. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

Al er takknemlig for at han og dansepartner Rikke Lund (28) har klart å dra seieren i land sammen.

– Vi har spilt hverandre gode. Vi fikk løftet pokalen. Det er vemodig og gøy, og jeg er veldig stolt av Rikke.

Når Skal vi danse-sesongen endelig er over beskriver Al det som sentimenalt og veldig rart. Fra start har paret hatt en nøye baktanke med alle dansene de har levert.

GODE VENNER: Cengiz Al og Rikke Lund har blitt gode venner i løpet av Skal vi danse: all stars-sesongen. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

Vender hjem til familielivet

Ved siden av Skal vi danse-sirkuset har Al også vært opptatt med å spille en ny serie. Familietiden har det derfor blitt lite av.

Nå ser han frem til å være mer med kjæresten Maiken Blom og sønnen deres.

– Det kommer til å bli enormt deilig. Jeg har sett frem til det veldig lenge nå. Jeg har vært borte i to uker, og sett han innimellom. Nå kommer pappa hjem, og det blir deilig.

– Får ikke gjort noe med det

Historien gjentok seg for Jørgine Massa Vasstrand (33) som måtte ta til takke med den sure andreplassen. I 2019 tapte hun finalen mot svømmer Aleksander Hetland (39).

– Vi var veldig klar over at det kunne bli en andreplass. Det er en som vinner og en som ikke vinner, sier Massa Vasstrand.

ANDREPLASS: Jørgine Massa Vasstrand og Santino Mirenna tok andreplassen i Skal vi danse: all stars. Foto: Thomas Andersen / TV 2

For Massa Vasstrand og dansepartner Santino Mirenna (28) har Skal vi danse-reisen vært noe humpete. Underveis i sesongen pådro Mirenna seg en skade i skulderen. Det førte til at paret måtte ta nye grep i koreografiene.

– Det føles virkelig som en seier. Jeg er superstolt over alt Jørgine har fått til. Vi har hatt det litt vanskelig med lungebetennelse og skulder ut av ledd, men Jørgine har vært helt fantastisk. Jeg er superstolt av alt hun har fått til. Uansett hvordan det har gått i dag, er jeg veldig fornøyd.

– Står åpenbart her

Nå venter familielivet, jobb og hunder på Massa Vasstrand.

– Om Santino vil det eller ei, skal vi danse mer, sier hun og flirer.

I 2019 stormet 33-åringen av parketten etter hun tapte finalen. Med et helt pressekorps rundt seg lørdag kveld medgir hun at har lært noe om seg selv i løpet av disse 13 ukene.

– Jeg må tenke på hva jeg har lært, men jeg står åpenbart her å snakker med dere, og ikke raser av gulvet. Kanskje jeg har blitt flinkere til å være stolt av det vi har fått til, uavhengig om det ble første- eller andreplass, sier hun.

Slik var finalen

Årets all stars-finale ble sparket i gang da de tidligere utslåtte deltakerne Triana Iglesias (40), Lasse Matberg (37), Eirik Søfteland (34), Martine Lunde (26) og Victor Sotberg (31) returnerte til parketten med sine dansepartnere. Hver av parene danset en liten snutt av en av sine egne danser fra sesongen.

GJENSYN: Programleder Triana Iglesias og proffdanser Ole Thomas Hansen var det første paret som røk ut av Skal vi danse: all stars i år. Lørdag var duoen tilbake på dansegulvet. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Deretter ble det ryddet plass for finalistene.

Treningsinfluenser Jørgine Massa Vasstrand (33) og Santino Mirenna (28) var første finalepar ut. De danset argentinsk tango til Måneskins «Zitti E Buoni», og fikk toppscore av dommerne – 30 poeng.

Åpnet finaleshowet med suksess-tango: – Dette er det sykeste jeg har sett!

Kort tid etter inntok skuespiller Cengiz Al (25) og Rikke Lund (27) manesjen, og leverte en ellevill rumba til Sias «Chandelier». Makkerne mottok 30 poeng.

Rørte dommerne nok en gang: – Fantastisk!

Det ble også et gjensyn med de tidligere deltakerne Kari Traa (48), Agnete Saba (28), Iselin Guttormsen (35), Katrine Moholt (49), Nathan «Nate» Kahungu (26) og Aleksander Hetland (39), som svingte seg på parketten.

TILBAKE: Nate Kahungu og Nadya Khamitskaya tok fjerdeplassen i årets konkurranse. Lørdag returnerte de tilbake på parketten. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Under den andre runden med dans slo Vasstrand og Mirenna til med en heftig samba til Gipsy Kings «Volare». De hanket nok en gang inn 30 poeng.

Leverte en energibombe av en dans: – Dette var en fest!

Al og Lund danset samba til «Papaoutai» av Stromae i den andre runden. De fikk 30 poeng.

Fikk stående applaus: – Kunne danset i en ekte dansekonkurranse

Mot slutten av sendingen var det klart for finalistenes aller siste danser.

Vasstrand og Mirenna ga jernet under showdansen til Lady Gaga-låten «Always Remember Us This Way» under sin tredje opptreden. Duoen fikk 30 poeng.

Hylles for aller siste dans: – Takk for at du er den du er

Til slutt avsluttet Al og Lund årets finaleshow med en leken showdans til Dean Lewis’ «Waves». Paret sanket inn 30 poeng.

Avsluttet Skal vi danse: all stars til eksplosiv jubel fra salen: – Tom for ord!

Se hele sesongen av årets Skal vi danse: all stars på TV 2 Play.