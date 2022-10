GRUPPEDANS: For første gang denne sesongen skal alle fremføre to danser, der den siste er gruppedans. Foto: Espen Solli/TV 2

Skal vi danse: all stars:

Cengiz Al med full pott: – Vi har blitt beskyldt for å favorisere deg

Det er seks dansepar igjen i Skal vi danse: all stars og nivået er høyere enn noen gang. I kveld må nok et par takke for dansen.