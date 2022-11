Cengiz Al avslører fordel i finalen: – Ikke urettferdig

Lørdag kveld avgjøres det hvem som blir vinneren av Skal vi danse: all stars.

Det står mellom Cengiz Al (25) med dansepartner Rikke Lund (27), og Jørgine Massa Vasstrand (33) med Santino Mirenna (28). Begge fikk en andreplass i deres Skal vi danse-sesong.

Publikumsfavorittene har imponert dommerne sterkt gjennom sesongen og har flere ganger mottatt full pott i poeng. Det er altså små marginer som skiller de to stjernedeltakerne.

Nå avslører Al at han har én spesiell fordel i dansen.

Urettferdig deltakelse?

Det har vært mye oppmerksomhet rundt Skal vi danse-deltakelsen til 25-åringen. Al har nemlig en bakgrunn fra dans, og det har blitt stilt spørsmål om hvorvidt dette er rettferdig.

– Jeg har ikke danset siden sist Skal vi danse. Jeg har jo danset i ungdomstiden, som mange andre har gjort. Men vi har tatt stilling til det og prøvd å sammenlikne, og det kan ikke være så urettferdig egentlig, sier han når TV 2 møter ham på dansesenteret.

STØTTESPILLER: Cengiz Al har hatt flere støttespillere under deltakelsen i Skal vi danse: all stars, deriblant Rikke Lund. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Det var i 2017 Al sist deltok i dansekonkurransen. Den gang havnet han i finale sammen med nåværende programleder Helene Olafsen (32), som stakk av med seieren.

– Alle har hver sine styrker. Er det da urettferdig at noen er kjempesterke og at løft går kjempelett? spør dansepartneren Rikke Lund.

Al mener at det er en annen egenskap han har som har resultert i tier-bonanzaen, og som er en fordel i dansen. Det ligger nemlig i hodet.

– Jeg har en mekanisme

Al jobber til vanlig som skuespiller, og har denne sesongen kombinert dette med Skal vi danse-eventyret. Egenskapen han bruker i dansen er knyttet opp til yrket hans.

– Da jeg lærte skuespill, av egen erfaring og egen observasjon, så har jeg alltid sett på filmer, observert alt og prøvd å etterlikne. Så jeg har en mekanisme som er som en kopimaskin i hodet mitt, sier Al og legger til:

FULL POTT: Cengiz Al har flere ganger fått full pott av dommerne. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Jeg kan observere ting veldig fort, har evnen til å kopiere og husker ting veldig godt. Det kan være alt fra tekst til situasjoner man skal gjøre.

Al forklarer dette ved at han har god hukommelse og lærer raskt. Han påpeker at han i tillegg trenger mye øving når han skal ta tak i en utfordring.

Men den prosessen er ikke alltid helt smertefri – se mer i videoen under.

Har gått galt

Til tross for at Al og Lund har fått høye dommerpoeng gjennom sesongen, er det ikke alltid ting går som det skal. Danseduoen har dog en rolig tilnærming til dette.

Al forteller at han selv reagerer på egne feil, men at det ikke har vært synlige feil de har gjort.

– Jeg tror at innimellom så sitter vi igjen med følelsen om at vi feilet. Men for de der hjemme, som ikke vet hva vi egentlig har planlagt, så vil det ikke oppleves som en feil, forklarer Lund.









Når det har gått galt, har skuespilleren og proffdanseren gått for en spesifikk metode å håndtere situasjonen på. Samtidig avslører Al én gang det ikke gikk helt som det skulle.

– Hvis det skjer, så holder vi bare masken. Det var i hvert fall den ene gangen i uke to, der Rikke hoppet over to til tre takter for å ta meg igjen. Men det passet godt på en måte. Hvis jeg hopper over en takt, så spiller jeg det ut.

Se finalen av Skal vi danse: all stars førstkommende lørdag klokken 19.30 på TV 2 Direkte og TV 2 Play.