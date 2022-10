Carsten Skjelbreid og Atle Pettersen gjør danse-comeback

Fem nye kjendiser entrer parketten i Skal vi danse: all stars, og to av dem er tidligere vinnere.

Skal vi danse: all stars

Denne helgen gjør tidligere dansekjendiser comeback i Skal vi danse: all stars.

TV 2 kan nå avsløre at dette byr på en rekke spennende comeback på parketten.

Slik så det ut da de fem gjenværende parene fikk vite hvem de skal danse med i all stars-sendingen:

Atle Pettersen

Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand og Santino Mirenna får med seg tidligere Skal vi danse-vinner Atle Pettersen på parketten.

INGEN TID Å MISTE: Jørgine Massa Vasstrand, Atle Pettersen og Santino Mirenna er allerede godt i gang med treningen. Foto: Daniel Sandland/TV 2

I dag er Skiens-artisten programleder i NRKs Beat-for-beat, men før gullrekka imponerte han det norske folk nok til å vinne hele Skal vi danse i 2011.

IMPONERTE: Atle Pettersen og Marianne Sandaker vant det gjeve trofeet i Skal vi danse i 2011. Foto: TV 2

Den gang danset han med Marianne Sandaker.

Paret skrev seg inn i Skal vi danse-historien med en finaledans inspirert av Pirates of the Carribean:

I 2011 var Pettersen kanskje mest kjent for å ha kommet på andreplass i sangkonkurransen X-factor på TV 2. I dag er sangeren i tillegg både programleder, skuespiller og musikalartist.

Carsten Skjelbreid

Nok en tidligere vinner entrer dansegulvet på lørdag, nemlig sportsjournalist Carsten Skjelbreid.

Det skjer med ingen ringere enn vinneren av den aller første sesongen - Katrine Moholt.

DANSET SEG TIL SEIER: Carsten Skjelbreid med dansepartneren Elena Bokoreva Wiulsrud i sesong fem. Foto: TV 2

Det er Moholts dansepartner Tarjei Svalastog som skal få gleden av å danse med de to tidligere Skal vi danse-vinnerne.

Slik så det ut da Skjelbreid sikret seieren i 2009:

Moholt og Skjelbreid har flere ganger møttes på skjermen, også har blant annet delt programlederrollen sammen i Skal vi danse.

Det er likevel ingenting sammenlignet med erfaringen de to høstet i 2010.

Da ble de to kjendisene forent i et helt uvanlig prosjekt.

De skulle ta steget ut av Skal vi danse, for først å delta i norgesmesterskap i dans. Siden skulle de også konkurrere i VM, nærmere bestemt verdensmesterskapet i latindans for seniorer.

Veien dit ble dokumentert i TV 2-serien Veien til VM.

En knallsterk 27. plass ble fasiten for Moholt og Skjelbreid i VM, med hele 12 par bak seg på resultatlisten. Det hele skjedde ikke uten dramatikk, da VM-deltakelsen i forkant ble forsøkt stoppet.

Ida Gran Jansen

TV-kokken Ida Gran Jansen gjorde en imponerende figur i Skal vi danse i 2017 med dansepartner Benjamin Jayakoddy.

DRAMATISK: Ida Gran Jansen og proffdanser Benjamin Jayakoddy skapte dramatikk på parketten og begeistring hos dommerne i 2017. Foto: TV 2

Lørdag bytter hun ut slikkepott med dansesko, og blir med storfavoritt Cengiz Al og dansepartner Rikke Lund på dansegulvet.

Gran Jansen og Al ble gode venner gjennom Skal vi danse da de begge deltok i 2017.

Dette blir imidlertid ikke første gang de deler på parketten. Da de deltok første gang fikk de bryne seg på en gruppedans.

Slik så det ut den gang:

Nå får altså de to vennene atter en gang sjanse til å skape magi på parketten.

BLIR DET 10? Cengiz Al har samlet på tiere fra dommerne denne sesongen, og nå satser han mot flere sammen med dansepartner Rikke Lund og Ida Gran Jansen.

Grunde Myhrer

En annen som imponerte i 2017-sesongen var realitydeltaker Grunde Myhrer.

TREDJEPLASS: Grunde Myhrer og dansepartner i Ewa Trela. Foto: TV 2

Den tidligere Paradise Hotel-deltakeren kjempet den gang om finaleplassen med Cengiz Al og Helene Olafsen.

Det var sistnevnte som trakk det lengste strået, da hun vant konkurransen sammen med Jørgen Nilsen.

KJEMPET OM SEIEREN: I 2017 kjempet de om seieren i Skal vi danse. På lørdag er Grunde Myhrer på ny konkurrent til Cengiz Al, mens 2017-vinner Helene Olafsen er programleder. Foto: TV 2

Siden har Grunde Myhrer vært tilbake på parketten under all stars-sendingen i 2018, da han fikk være med og danse sammen med Amalie Snøløs og Jørgen Nilsen.

Lørdag er Myhrer atter en gang tilbake i dansesirkuset.

NYTT COMEBACK: Grunde Myhrer er tilbake på parketten for tredje gang, denne gangen skal han danse med Aleksander Hetland og Helene Spilling. Foto: Daniel Sandland/TV 2

Denne gang skal han danse med Aleksander Hetland og dansepartneren Helene Spilling.

Dansen er imidlertid ikke det eneste Hetland og Myhrer har til felles. Ikke bare er de begge fra Bærum, men de deler også gleden av å drive med svømming som idrett.

Myhrer er nemlig kjent for å være en habil svømmer som har deltatt i NM, og han har også vært på samme svømmelag som Hetland.

Om det dermed blir vaskebrett og svømmetema i ukens dans gjenstår å se, men at Myhrer er kjent for å by på seg selv er det ingen tvil om:

Thea Næss

Kampsportutøveren med verdensmestertittel i kickboxing Thea Næss byttet ut ringen med dansegulvet i 2018.

GLAMORØST: Thea Næss med dansepartner Ivo Havranek under Skal vi danse i 2018. Foto: TV 2

Sammen med dansepartner Ivo Havranek nådde hun en fin-fin fjerdeplass i konkurransen, som den gang ble vunnet av Tid for hjem-Einar Nilsson.

Der deltok også en annen Skal vi danse-kjenning på parketten, nemlig en tredjedel av dagens dommertrio, Morten Hegseth.

PÅ TRENING: Thea Næss gir jernet på trening sammen med Nate Kahungu og Nadya Khamitskaya denne uken. Foto: Daniel Sandland/TV 2

Denne gang skal Næss få dele gulvet med Nate Kahungu og dansepartner Nadya Khamitskaya, som i helgen havnet i duell med Iselin Guttormsen.

Da Næss deltok sist fikk hun blant annet æren av å dele parketten med dansedommer Merete Lingjerde.

Det sørget for en fyrrig opptreden på parketten:

Se Skal vi danse: all stars lørdager klokken 19.30 på TV 2 og TV 2 Play.

Se Dansebobla mandager og torsdager på TV 2 Play.