Carsten Skjelbreid har satt ned foten for én ting i Skal vi danse: – Skjer ikke

Denne lørdagen vender gamle helter tilbake til parketten i Skal vi danse: all stars.

De fem gjenværende parene får med seg hver sin deltaker fra en tidligere sesong.

Disse danser på all stars-sendingen Jørgine og Santino med Atle Pettersen Nate og Nadya med Thea Næss Katrine og Tarjei med Carsten Skjelbreid Cengiz og Rikke med Ida Gran Jansen Aleksander og Helene med Grunde Myhrer

Carsten Skjelbreid (50) vender tilbake til parketten sammen med Katrine Moholt (49) og Tarjei Svalastog (23).

– Det er veldig koselig, for Carsten og jeg er kjempegode venner og kjenner hverandre veldig godt. Vi var i VM, i programmet som heter «Hjelp, vi skal til VM». Og veldig viktig å understreke at det var senior-VM, sier Moholt når TV 2 møter trioen på dansesenteret.

STAS: Katrine Moholt og Tarjei Svalastog synes det er stas å ha med seg Carsten Skjelbreid på laget. Foto: Ingvild Gjerdsjø/TV 2

Starter på nytt

Selv om paret trente en hel del sammen, er det såpass mange år siden at det føles som de må begynne på nytt.

– Jeg føler vi er på scratch som alle andre. I og med vi er såpass gamle, og det er så lenge siden vi vant Skal vi danse. De andre som deltok for tre til fem år siden har en kjempefordel, påpeker Moholt.

– Kan du lære hunder nye triks? Det får vi se på lørdag, skyter Skjelbreid inn.

GODE VENNER: Katrine Moholt og Carsten Skjelbreid har tidligere vært programledermakkere og dansepar. Foto: TV 2

Til tross for at han vant konkurransen i 2009, nærmer det seg elleve år siden han danset sist.

Ifølge Skjelbreid tok det ikke lang tid før han ble varm i trøya. Én ting har han likevel nektet å rikke seg på:

Spesielt minne

Koreografien trioen skal danse til denne uken er det Svalastog som står for.

– Han var elleve år da jeg vant Skal vi danse, men at Katrine vant i 2006 sa han at han ikke husker, humrer Skjelbreid, da TV 2 snakket med han tidligere denne uken.

Svalastog avslører at han har et spesielt minne fra da han så Skjelbreid på TV:

«Old stars»

I sommer fylte sportsjournalisten 50 år, noe han er usikker på om er en fordel i den knallharde konkurransen.

– Katrine og jeg har jeg spøkt om at vi er ikke all stars. Vi er er old stars. Vi er 99 år til sammen, faktisk, sier den nybakte 50-åringen.

Selv om Skjelbreid, i tillegg til Atle Pettersen (33), er den av helgens gjester som har vunnet konkurransen tidligere, tror han ikke det er en spesiell fordel.

VINNER: I tillegg til Carsten Skjelbreid har også Atle Pettersen vunnet Skal vi danse. Han skal danse med Jørgine Massa Vasstrand og Santino Mirenna. Foto: Ingvild Gjerdsjø/TV 2

– Jeg håper ikke forventningene er så store. Hvis du ser på nivået i 2009, da jeg vant, kontra nivået til de gjenværende deltakerne i årets all stars-sesong – så er de blant de aller, aller beste som har vært med.

Han sitter med en følelse av å menge seg med noen som er på et annet nivå.

– Når du kommer inn i en sesong som dette, så føles det som om du krasjer partyet. Det er som å bli invitert og komme for sent til fest. Alle er i god form, så du må prøve så godt du kan å hente inn igjen den formen, sier han billedlig.

– Da er det fort gjort å få overtenning og skulle gjøre alt mulig, humrer han.

PASO DOBLE: Trioen skal danse paso doble under lørdagens sending. Foto: TV 2

Frykter én ting

I 2010 skapte Skjelbreid og Moholt overskrifter for at de deltok i NM og siden også verdensmesterskap for seniorer. Der tok de en svært respektabel 37. plass, med hele 12 par bak dem på listen.

Etter dette la imidlertid Skjelbreid danseskoene på hylla. Nå hyller han sin gamle dansepartner og programledermakker for nivået hennes innenfor dans.

– Vi vet at vi ikke er katt og hund sammen på dansegulvet, for vi har klart å danse sammen før. Katrine har danset i hvert fall én gang i uka de siste 15 årene. At hun alltid har vært foran meg i dans, det var jeg heldigvis klar over, sier han og ler.

IMPONERT: Carsten Skjelbreid er imponert over sin gode venn Katrine Moholt, som imponerer på parketten. Foto: Ingvild Gjerdsjø/TV 2

Til tross for seier og deltakelse i et proffmesterskap, kjenner han ikke på press fra den norske befolkning. Det er likevel én ting han frykter.

– Jeg føler ikke jeg har noe å bevise. Men det vi har snakket om, som vil være kjipt, er hvis de ryker den helgen jeg er med. Vi jobber så godt vi kan for å unngå det.

Se Skal vi danse: all stars på TV 2 hver lørdag fra klokken 19.30, og når du vil på TV 2 Play.