Bruker spesialtruser: – Det blir ingen truseglipp hos oss

Bak et glamorøst antrekk i «Skal vi danse» gjemmer det seg en rekke triks som TV-seerne ikke skal ane noe om.



– Det er mange hemmeligheter bak antrekket og det er mye som ikke er synlig, forteller kostymeansvarlig Tuva Listau.

Sammen med Tina Haagensen er hun kostymeansvarlig for «Skal vi danse».

JOBBER BLANT PALJETTER: Tuva Listau er en av to kostymeansvarlige for årets sesong av «Skal vi danse». Foto: Sverre Saabye

– Mange spør «Er du ikke redd for en puppeglipp?». Det er vi ikke. Først og fremst fordi vi har testet antrekket masse. Vi jobber kun med dansetøy, så vi vet hva som skal til for at det skal sitte.

Tre (!) lag undertøy

Ett av de viktigste hjelpemidlene, er rett og slett en spesialtruse, som har det noe mer klingende navnet «dansetruse».

Denne skal ikke være en hemmelighet.

TRUSEGENERAL: Her ser vi Hadia Tajik iført en sort dansetruse. Bjørn «Dansebjørn» Holthe er utnevnt til trusegeneral, som skal mene noe om hvor synlig trusene er og om de er i riktig farge under prøvene. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Du vil ikke få en truseglipp hos oss, for trusa er til for å synes, forteller Listau.

– Dansetrusen er mer dekkende enn en vanlig truse. Den skal vises til en viss grad, slik at man aldri skal måtte lure på om de har på seg truse, for eksempel i et løft.

Denne lages av et lycra/badedrakt-stoff, slik at man ikke ser gjennom. Det settes strikk i skjæringen rundt låret, så den sitter helt tett inntil og ikke ruller opp.

KORT OG GLITRENDE: Selv om de er fargerike og flotte, er danseskjørtene også svært korte. Derfor sys fargerike dansetruser for å matche ethvert antrekk og for at seerne skal få med seg at deltakerne har på truse. Foto: Sverre Saabye

Samtidig er den bred i skrittet, slik at man kan gå i spagaten uten at trusen under dansetrusen skal synes.

Det er også vanlig å ha undertøy på seg under dansetrusen.

– På de mest lettkledde antrekkene så har deltakerne gjerne ett eller to lag med undertøy under dansetrusene, slik at de skal føle seg trygge, forteller Listau.

SPESIELL: Denne kjolen lurte kostymeavdelingen lenge på hva de skulle gjøre med, men etter arbeid her og der med den gjennom en sesong, endte den som Jørgine «Funkygine» Vasstrands finalekjole i «Skal vi danse: Allstars». Foto: Sverre Saabye

Syr inn skjult undertøy



Et danseantrekk har en oppgave av den litt umulige sorten, for det skal sitte som limt inntil dansende og tidvis høytflyvende kropper.

MAGI: Tina Haagensen og Tuva Listau er kostymeansvarlige for «Skal vi danse» og mye av magien skapes nettopp her ved symaskinen. En rekke av plaggene har de laget fra bunnen av. Foto: Sverre Saabye

– Et triks er å bruke puppetape for å holde utringninger på plass om det er behov for det. Vi syr også fast undertøy i fishnet-strømpebukser.

– Et annet, hemmelig triks er å spraye brystkassen med håndballklister, for da sitter et antrekk som limt, forteller hun.

Hver eneste kjole du ser i Skal vi danse-sendingen har en slags badedrakt eller truse og BH sydd fast, selv om det ikke ser ut som det er noe som helst der.

Guttas danseskjorter har ofte en påsydd boxershorts eller er utformet som en body.

KLISTER: Hvis du noen gang har lurt på hvordan antrekkene holder seg der de skal til tross for mye bevegelse, så er svaret titt og ofte et godt strøk med håndballklister. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Umulig å sikre seg

– Vi syr alt med mål om at ingenting uventet skal skje, og det går bra i 99,9 prosent av tilfellene. Så er en del av gamet med en livesending at det skjer småting vi ikke kan sikre oss for.

GIKK DYPT: – Vi hadde en spøk på forhånd om at Egor kanskje skulle ned i en såpass dyp «squat» at buksa kunne spjære, så at det skjedde tror jeg han synes gikk helt okay, humrer kostymeansvarlig Tuva Listau. Foto: Espen Solli

Blant annet da buksen til Christer gled ned i en danseduell tidligere i sesongen og i fjorårets All stars-sesong hvor Egor Filipenko spjæret buksa.

Tre ukers innsats

Når du ser et antrekk i «Skal vi danse»-sendingen, ligger det tre ukers tanke og arbeid bak hvert antrekk.

Dansestilen avgjør ofte hva slags kostyme som blir valgt; om det blir en lang kjole eller et kort, lite antrekk, og hvilket stoff det lages av.

– Det har en danseteknisk funksjon, sier Listau.

Dette er dansernes krav

Listau forteller at danserne er veldig opptatt av at man skal se linjer og silhuetter, så derfor må et antrekk ofte være tett inntil kroppen for å få frem de linjene dansen krever.

PÅ NETT: Tuva Listau forteller at de både leier og kjøper brukte danseklær, men også helt vanlige klær som sys om til dansetøy. Dessuten kjøper de tilbehør på nett, som for eksempel strutsefjær og krinolinebånd som får kjoleskjørtene til å svinge ekstra godt. Foto: Sverre Saabye

– I en del latindanser så har vi hørt dommerne snakke om lange bein og å ha bevegelse helt ut i lilletåa.

Da er det ikke uvanlig at antrekket viser mer bein.

– I standarddansene har det med flyten og opplevelsen når man beveger seg bortover gulvet, og da har vi teknikker som gjør at kjolen flyter som man vil.

To og en halv uke før sendingen har kostymeavdelingen prøve med deltakerne.

HURTIG: Programleder Anders Hoff løper innom for sitt kostymeskift i kostymeavdelingen på H3 Arena, hvor Tina Haagensen er på jobb. Til vanlig har «Skal vi danse» sitt kostymelager på Myhrens Verksted på Torshov. Foto: Jonas Been Henriksen

På dette tidspunktet er ikke dansen engang blitt koreografert. Likevel har deltakerne ofte en tanke eller et tema, for hva de vil formidle med dansen.

Neste gang danseparene får prøve på antrekket er på parkettprøvene torsdag før sending. Endringer gjøres helt frem til programstart.

– Ofte må deltakerne sys inn i antrekkene, forteller Haagensen.

– Hva gjør dere om de skulle trenge et dobesøk?

– Da prøver vi å avtale slik at får klippet dem ut av plagget og sydd det på igjen. Noen ganger, hvis det er veldig hurtige skift, må vi sy lag på lag og ta av hele antrekket som en hel drakt.

– Det blir ofte veldig hurtige skift og det kan dreie seg om få sekunder, forteller hun.

Utallige krystaller

For tre år siden måtte «Skal vi danse» starte helt på nytt med et tomt kostymelager, da programmet byttet produsent.

Siden har kostymeduoen bygget opp en god, fargerik garderobe. Men hvor handler man et fremtidig «Skal vi danse»-plagg?

GJENBRUK: Jørgine Massa Vasstrand og moren Trude Vasstrand i samme glitrende kjole i henholdsvis 2022 og 2023. Foto: NTB/TV 2

– Det er en god blanding av klær vi lager fra bunnen av, leid og brukt dansetøy fra både Norge og England. Vi må innimellom kjøpe noe nytt, men vi kjøper også mye brukt, blant annet på Finn, Tise, Fretex og UFF, forteller Listau.

– Vi leter overalt på internett på med lupe! Vi kjøper i større grad materialer, fordi vi vil sy en del plagg selv eller redesigne ting vi allerede har, forteller Listau.



Tuva Listau deler gjenbrukshistoriene fra «Skal vi danse» på sin Instagram-konto. Denne toppen som har like mange liv som en katt:

Bærekraft er en av hjertesakene deres.

– Vi setter vår stolthet i å gjenbruke. Det krever at vi justerer og endrer på antrekkene så de får nytt liv og det kan brukes på nytt og på nytt.

LITT Å VELGE I: Det er ikke uten grunn at mange lar seg imponere av «Skal vi danse»-antrekkene. Her er det noe i alle mønstre, alle farger og alle grader av glitter. Foto: Sverre Saabye

Det er visse krav til et «Skal vi danse»-antrekk, og ett av de viktigste virkemidlene er glitter.

Som oftest er det utallige krystaller som limes for hånd med det som ser ut som en blyant, men som egentlig er en voksstift.

«Steining», som det kalles på kostymelageret.

– Dette er Preciosa-krystaller vi bestiller fra en dansetøy-produsent i London, men man kan også få tak i dette selv. For at det skal glitre så er det viktig å kjøpe de som er laget i glass og ikke plast, tipser Listau.

Dette ville et antrekk kostet

Med alle arbeidstimer et Skal vi danse-antrekk krever, hadde man raskt kommet opp i 10.000 kroner for et antrekk, anslår Listau.

Ukentlig får kostymeavdelingen forespørsler om «Skal vi danse»-kjolene er til salgs.

FARGERIK MIKS: Kostymelageret til «Skal vi danse» inneholder en god miks av bruktfunn både fra tidligere proffdansere og fra helt vanlige bruktbutikker, til antrekk som Listau og Haagensen syr selv. Hvor mange antrekk de har aner de ikke. Foto: Sverre Saabye

– Vi tar det som et kompliment, det viser at det både fungerer for dansere, men også i fashion og i dagliglivet. Det som er her i kostymelageret, det blir her, hvis ikke får man aldri bygget opp et kostymelager. Så vi synes det er veldig hyggelig, men beklager, sier Haagensen.