Blodig skade før «Skal vi danse»-premieren: – Det ble veldig dramatisk, veldig fort

TENKENDE: TV 2s fotograf fanget øyeblikket da Christer satt dypt inne i en tankerekke på dansesenteret. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Dansetrening og blodfortynnende ble en dårlig kombinasjon for Christer Rødseth (33).

I 2021 ble Christer Rødseth hjerteoperert. Han byttet ut aortaklaffen i hjertet og fikk en mekanisk hjerteklaff. En av konsekvensene av en slik operasjon, er at TV-kokken nå går på blodfortynnende.

Og selv om hjertet funker fint og ikke hemmer ham i dansetreningen, skaper de blodfortynnende medisinene noen uventede ulemper.

– Jeg fikk en hissig kloreskade. Jeg går på blodfortynnende, så da blør det en del, sier Rødseth, før dansepartner Ida Amy Sund (25) avbryter:

– Det blødde veldig mye! Det ble veldig dramatisk, veldig fort. Jeg fikk blod over alle klærne mine.

Dropper løft

Rødseth forteller at skaden skjedde da de øvde på et løft, og partneren satt på nakken hans. Det stoppet ikke å blø på flere timer, og Sund sier det var blod på parketten, på henne, på ham – ja, så å si over alt.

SÖTA BROR: Christer Rødseths dansepartner, Ida Amy Sund, har tidligere deltatt i den svenske versjonen av «Skal vi danse». Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Christer har sagt at jeg ikke får lov til å ha lange negler lenger, sier Sund. Rødseth fortsetter:

– Ja, jeg sa det etter kloreskaden. Det høres litt morsomt ut å si «kloreskaden», men jeg velger å dramatisere det litt, for det var litt dramatisk. Litt lange negler går bra, men ikke spisse. Ikke sånne demonnegler.

Etter skaden bestemte også duoen seg for å kutte ut spektakulære løft på dette tidspunktet av konkurransen. Rødseth sier han skal jobbe med å få litt mer stabilt grunnlag og forbedre kjernemuskulaturen før han skal gjøre flere løft.

– Ja, han mistet meg på hodet ni av ti ganger. Da sa jeg til slutt: «Nei, vi kan ikke gjøre dette. Nå er det stopp», ler Sund, før Rødseth prøver å moderere svaret hennes.

Rødseth hevder nemlig suksessraten hans var litt bedre enn én av ti.

GODE VENNER: Christer Rødseth og Ida Amy Sund har blitt gode venner. De gleder seg begge til premieren av «Skal vi danse». Foto: Fride Sørensen / TV 2

Påfører smerte

En annen årsak til at Rødseth ville at hans svenske dansepartner skulle klippe neglene, er at hun bruker disse neglene aktivt mot ham.

– Hun klyper meg i sideflesket hele tiden! Hun klyper meg fordi jeg visstnok har feil positur, og at jeg lener meg for mye til den ene siden. Jeg assosierer mange posisjoner med smerte, fordi hun klyper meg.

– Men jeg har blitt bedre! Så klypingen funker. Løsningen funker for oss, sier Rødseth lattermildt.

Det er tydelig at duoen har det mye moro på dansetreninger, og har fått et godt vennskap.

– Jeg elsker å være i Norge og her i Oslo! Jeg vil ikke reise fra Oslo – og heller ikke fra Christer! Det er derfor jeg klyper litt og jobber mye for at han skal bli enda bedre og vi kan komme langt, smiler den karismatiske proffdanseren.

«Skal vi danse» har premiere lørdag 26. august.