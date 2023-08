Avviser «Skal vi danse»-fortrinn: – Overhodet ikke juks!

Forrige uke fikk «Skal vi danse»-fansen endelig vite hvilke 12 kjendiser som skal svinge seg på parketten denne høsten.

I likhet med tidligere sesonger er det et stort spenn hva gjelder erfaring blant deltakerne. I fjorårets sesong, «Skal vi danse: all stars», fikk skuespiller Cengiz Al (25), som for øvrig gikk helt til topps i konkurransen, hard medfart fra dommer Morten Hegseth.

VINNER: Cengiz Al vant «Skal vi danse: all stars» sammen med dansepartner Rikke Lund. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

Han mente det var urettferdig at Al var med i konkurransen, da han hadde danseerfaring fra tidligere. Den samme debatten ble også et tema da Al deltok i 2017.

Tradisjonen tro skaper den samme problemstillingen diskusjon, også i år.

Blant årets deltakere er det særlig artistene Alexandra Joner (35), Myra Tucker (28) og Ulrikke Brandstorp (28) som stikker seg ut med verdifull danseerfaring fra før.

Da TV 2 møtte dommer Merete Mørk Lingjærde (61) under «Skal vi danse»-lanseringen var hun klar i sin tale:

– Det er overhodet ikke juks!

Må starte fra «scratch»

Joner er gammel hiphop-danser, og leverer alltid et show når hun står på scenen. I 2007 deltok hun i TVNorge-programmet «Dansefeber», hvor Merete Mørk Lingjærde var dommer.

– Jeg er gammel hiphop-danser. Ikke pardanser på noe som helst måte. Jeg har aldri danset med noen. Eller, da jeg var med i «Dansefeber» så danset jeg for eksempel salsa. Og det var den dansen jeg røk ut på – av Merete Lingjærde som slaktet meg! Hun myrdet meg og sa at det var de norskeste hoftene hun hadde sett. Så jeg kan jo mildt sagt si at pardanserfaringen min er ikke dritgod, forklarte Joner til TV 2 noen dager før presselanseringen.

KAN KOREOGRAFI: Alexandra Joner innrømmer at hun har en fordel ved at hun kan koreografi, men måten hun beveger seg på er svært annerledes enn hva «Skal vi danse»-proffdanserne gjør. Foto: Morten Kristoffersen / TV2

Joners dansepartner, Ole-Thomas Hansen (24), er enig i at det er en fordel å kunne musikk, ha takt, at man kan bevege seg og beherske kroppen. Likevel mener han det også kan være en ulempe å inneha danseerfaring, lik Joners.

DANSEPARTNER: Alexandra Joner danser med Ole-Thomas Hansen. Foto: Morten Kristoffersen / TV2

– Nå starter hun egentlig helt fra «scratch», for det er så teknikkbasert. Du kan gjerne gå riktige trinn, men å få de til å se bra ut til den musikken og den stilen vi danser her, det krever hardt arbeid. I alle fall når du ikke kan det fra før. Det må trenes inn, understreker han.

– Pisser litt på yrket mitt

Lingjærde, som slaktet Joners hofter tilbake i 2007, avviser at artisten har en fordel i den populære dansekonkurransen.

STOR OMVELTNING: Etter å ha fullført sin første dansetrening legger ikke Alexandra Joner skjul på at selskapsdans er noe helt annet enn hva hun har gjort tidligere. Foto: Morten Kristoffersen / TV2

– For det første har ikke Alexandra jobbet profesjonelt som danser. Jeg utdanner dansere, og å si at du har gått på en del kurs og er god til å danse selv, da pisser du litt på yrket mitt også, ikke sant?

Danseprofessoren understreker at det er en helt egen stil og teknikk i all form for dans, og lister opp magedans, indisk dans, afrikansk dans, hiphop, ballroom og klassisk ballett som eksempler.

– En hiphop-er kan nødvendigvis ikke gjøre klassisk ballett for eksempel. Ballroom, som hun sier selv, er en helt egen måte å bevege seg på. Helt annerledes enn for eksempel jazz, hiphop eller de tingene hun har holdt på med. Selv om hun har rytme og alt sånt, så er det ikke gitt at hun blir en racer i dette. Vi får se, sier en spent Mørk Lingjærde.

– Det er akkurat som Alexandra selv sa: er du god på slalåm, er det ikke sikkert at du er god på langrenn. Det er en helt egen teknikk. Hun har rytme, men det er det sikkert mange andre som har også, sier hun.



UTROLIG SPENT: Dommer Merete Mørk Lingjærde er spent på om at Alexandra Joner klarer å tilegne seg teknikkene i de ulike dansene. – Det er veldig annerledes enn hva Alexandra er vant til, sier hun. Foto: Morten Kristoffersen / TV2

Ulike fordeler

Programlederne, Helene Olafsen (33) og Anders Hoff (47), mener alle deltakerne har en viss form for fordel – enten det er tidligere danseerfaring, fysisk styrke eller at man har stått på en scene før.

– Om hun er profesjonell danser, er hun vel kanskje ikke. Vi har jo hatt med dansere før, sånn som Cengiz. Alle har sine fordeler, men det er klart hun har jo mer danseerfaring enn de andre til sammen. Men jeg gleder meg til å se. Hun fikk jo slakt av Merete Lingjærde for sin ballroom, da hun var med i «Dansefeber». Også er det en stund siden hun har danset, sier Olafsen om Joner til TV 2.

PROGRAMLEDER-DUO: Helene Olafsen vant «Skal vi danse» i 2017. I år som i fjor skal hun lede det populære TV 2-programmet sammen med Anders Hoff. Foto: Espen Solli

– Det er veldig mange som har forutsetning for å bli gode. Mens hun har vært borte i dans fra ung alder, har vi idrettsutøvere med kroppslige og muskulære fordeler. Vi har med skuespillere og artister som er vant til å stå på scenen, følger Hoff opp.

Fra musikalscene til «Skal vi danse»-parkett: – Ukjent farvann

Artist og skuespiller Ulrikke Brandstorp er vant til å stå på store scener. «Skal vi danse»-parketten mener hun blir noe helt annet.

– Jeg er kjempenervøs og spent. Dette er jo ikke mitt felt. Selv om jeg spiller teater og musikalteater er det jo sang som er greia mi. Så jeg føler at jeg trår ut i ukjent farvann, sier hun.

Når Brandstorp danser i musikaler er hun vant med store bevegelser, en større helhet og ofte en stor gruppe som danser sammen. Denne høsten trer ut hun på parketten hvor hun ikke har noen å gjemme seg bak.

– Når veldig mange andre danser samtidig er det ikke så farlig hva du gjør, egentlig. Mens nå skal det jo bare være fokus på hva vi gjør. Det er mer nakent. Jeg føler at dette er veldig skummelt for meg. Jeg har så høye forventninger til meg selv og hele den smørja der, men jeg skal jobbe hardt. Mer får jeg ikke gjort.

TEATRALSK: Ulrikke Brandstorp mener hun kan ha en fordel ved at hun tør å slippe seg mer løs, slik hun gjør på musikalscenen. – Det teatralske er jo en viktig del av det å framføre en dans. Foto: Morten Kristoffersen / TV2

Jobber med avlæring

I 2018 tok Brandstorp en imponerende andreplass i NRK-programmet «Stjernekamp», slått av Ella Marie Hætta Isaksen (25). 28-åringen elsker å utfordre seg selv, noe hun også gjorde i «Stjernekamp» hvor hun ofte sang og danset samtidig.

Dansepartner Tarjei Svalastog (24) har tro på at fridanserfaringen til Brandstorp kan være en fordel når de forhåpentligvis skal danse latindans. Før den tid er det noen ting som må på plass, ifølge Brandstorp strenge danselærer.

– Dette er ikke fridans. Vi har standarddans først, så den er veldig stiv. Det er litt regler og holdning som må på plass, sier han.

STRENG DANSELÆRER: Ulrikke Brandstorp legger ikke skjul på at dansepartner Tarjei Svalastog er mye strengere enn hva hun var forberedt på. – Ulv i fåreklær, det er helt sikkert, sier hun med et glimt i øyet. Foto: Morten Kristoffersen / TV2

Brandstorp er kjent for å være et arbeidsjern, og lever etter «våketid er arbeidstid», slik hun beskriver selv. Høye forventninger kan derimot fort ende i skuffelse. Det er hun bevisst på.

– Absolutt. Det er veldig strengt, mange regler og ingenting å gjemme seg bak. Det er ikke sånn som i musikaler her. Jeg skal få kjørt meg.

Men selv om Brandstorp kan skimte med danseerfaring fra artistkarrieren og musikalscenen, kan det derimot også virke å være en ulempe å inneha et fortrinn.

– Innimellom må jeg avlære deg noen ting. For eksempel i standard skal man stå med føttene rett, mens Ulrikke er vant til å stå med dem ut. Så vi må jobbe de inn. Det er en avlæring som holdes på med akkurat nå, forteller Svalastog.

I HARDTRENING: Tarjei Svalastog og Ulrikke Brandstorp er godt i gang med dansetreningen før premiere 26. august. Foto: Morten Kristoffersen / TV2

Smerter etter første uke

Som hiphop-artist har Myra Tucker mest erfaring med å opptre på egne konserter. Hun og dansepartner Jørgen Nilsen (33) er allerede godt i gang med treningen.

ULIKT: Selv om Myra Tucker jobber med ekstroverte ting som musikk, blir «Skal vi danse»-parketten noe helt annet. – Ikke supernaturlig å komme «slidende» inn, men jeg skal gjøre det. Foto: Morten Kristoffersen / TV2

I likhet med Joner føler også Tucker på et lite forventningspress hva gjelder rytme og hvordan hun kan bevege kroppen til musikk.

– Jørgen var sånn: «Men du kan jo litt rytme og musikk og sånn». Ja da, men jeg kan ikke cha cha cha. Dette er koordinasjon. Rytme er én ting, men koordinasjon er en helt annen ting. Jeg synes det er vanskelig, men jeg skal virkelig grave så dypt jeg kan for å dra det frem.

Tross rytme og evne til å bevege kroppen til musikk, forklarer Nilsen at vranglære er vanskelig å jobbe mot. Særlig når eleven vil trene mer enn oppsatt tid.

– Hun har jo lyst til å trene 4-5 timer etter trening. Da sier jeg: «Nei, ikke tren mer nå, for da trener du bare feil», sier Nilsen.

Selv om læreviljen er tent, innrømmer Tucker at hun kjenner treningstimene på kroppen.

MÅ SETTE NED FOTEN: Jørgen Nilsen må sette ned foten når Myra Tucker ønsker å danse mer enn oppsatt tid. Foto: Morten Kristoffersen / TV2

– Jeg har fått ganske vondt i kroppen. Da han sa: Ikke gidd å fortsett, hvorfor ikke? Nå har jeg skjønt at det handler om å la kroppen sin hvile. Det er ikke vits å strekke alt den første uken, sier Tucker og smiler.

Tucker forteller at foreløpig har hun kun kjent på at kroppen er støl etter mange dansetimer.

– Man går fra lite bevegelse til masse. Jeg merker det selv, også. Blitt litt eldre, sier dansepartner Nilsen flirende.

«Skal vi danse» har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play lørdag 26. august.