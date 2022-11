Avslører utfordringer: – Begynner å bli tom

Kampen om de gullkantede finalebillettene krever enormt mye av deltakerne i Skal vi danse: all stars.

Skal vi danse: all stars

SEMIFINALISTER: Helene Spilling (25) og Aleksander Hetland (39) skal gi alt de har i semifinalen for å komme seg videre til den store finalen. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Etter en lang og råtøff sesong begynner de tre gjenværende deltakerparene i Skal vi danse: all stars å kjenne på hva de har stått i siden august - og lørdag er det tid for semifinale.

For det er ikke bare publikumsbillettene som er ettertraktet i årets Skal vi danse: all stars.

De to finalebillettene har en verdi så høy at svartebørs skjelver i buksene.

Tre kjendiser skal kjempe om disse: Aleksander Hetland (39), som vant i 2019, og Jørgine Massa Vasstrand (33) og Cengiz Al (25) - begge med andreplasser de mer enn gjerne vil revansjere.

Nå forteller de tre semifinaleparene at konkurransen har kostet på hver sin måte i denne høyest spesielle sesongen.

– Litt tom for idéer

– Vi prøver hver uke å tenke hva kan vi gjøre i den dansen her som gjør at den får en «wow-effekt» og at man skaper de øyeblikkene som folk husker, forteller proffdanser Helene Spilling.

– Men jeg merker at man begynner å bli litt tom for idéer, erkjenner hun.

Dansepartneren Aleksander Hetland er likevel positiv.

– Det aller gøyeste er å prestere når presset er størst, mener den tidligere VM- og NM-medaljøren i svømming.

Overbelastning for Mirenna

For Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (33) og Santino Mirenna (28) er det også andre utfordringer som har skapt hodebry denne sesongen.

Etter at Mirenna nok en gang fikk skulderen ut av ledd, har de måtte tilpasse sine danser.

Mirenna har pent vært nødt til å unngå alle typer løft og anstrengelser som kunne gå ut over den venstre skulderen.

Det har dog ført til at den italienske proffdanseren har måtte bruke høyre arm og skulder i overkant mye gjennom dansene.

– Høyrearmen til Santino har fått kjørt seg noe voldsomt, så han har en biceps som er overbelastet rett og slett, erkjenner Massa Vasstrand.

I tillegg kjenner de begge på at kroppen begynner å bli sliten og begges korsrygg krangler.

– Men det går bra, vi iser ned og så er det på'an igjen, forteller hun.

Santino har også fått en ekstra utfordring, ettersom paret skal danse to danser til helga; paso doble og rumba.

Sistnevnte dans har nemlig Massa Vasstrand aldri danset før.

– Det er kanskje den latindansen med vanskeligst teknikk, mener Mirenna, som legger til at så langt har det gått bra.

Avslører semifinale-oppskriften

Cengiz Al fikk en litt skjev start inn i semifinalen, etter at han måtte ut i danseduell.

Det var en følelsesladd 25-åring som måtte se sin gode venn Nathan «Nate» Kahungu ryke ut av konkurransen.

Likevel har duoen hentet styrke fra nederlaget.

– Vi blir mer motivert. Vi er fortsatt sugne på den seieren, sier Rikke Lund og Cengiz Al med et smil.

På menyen denne uken står intet mindre enn en paso med innblandet argentinsk tango.

– Jeg skal holde det enkelt, men avansert, forteller Al om semifinale-oppskriften.

Dans nummer to blir en aldri så liten personlig favoritt, nemlig jive.

– Det blir en ordentlig fest og det er en dans jeg elsker veldig mye, forteller skuespilleren.

– Vi har noen triks som vi prøver på, vi trikser og mikser, men det er ennå tidlig, så får vi se hva som blir og hva som blir kastet ut, kan Lund røpe.