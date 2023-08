Avslører underlig sammentreff: – Nøyaktig samme operasjon

TV-kokken Christer Rødseth (33) skal denne høsten vise at han kan mer enn å briljere bak grytene i «God morgen Norge»-studioet.

Lørdag 26. august inntar han parketten i «Skal vi danse» for aller første gang.

– Jeg frykter å få blackout i første sending. Det er mitt største mareritt. Å bare rett og slett glemme alt av koreografi og alt. Bare feige ut, liksom. Men det er ikke et alternativ, sier han.

Øvingen med dansepartner Ida Amy Sund (25) er godt i gang, slik at trinnene forhåpentligvis sitter som de skal på premieren.

– Ida er litt streng, men det er jeg veldig vant til fra restaurantbransjen. Jeg setter pris på det, jeg. Selv skriker jeg aldri til folk, men jeg snakker tydelig. Det er mye bedre å få tydelige beskjeder, for da blir det bedre, mener Rødseth.

TRÅR TIL: Christer Rødseth er klar for å slå seg løs på parketten i «Skal vi danse» denne høsten. Foto: Espen Solli / TV 2

Hjerteoperert

TV 2 har tidligere skrevet om 33-åringens hjerteoperasjon i 2021. Etter å ha diagnostisert med en hjertefeil fikk Rødseth operert inn en mekanisk hjerteklaff, som lager en tikkelyd fra brystet.

For et år siden ble han hjerteoperert, etter å ha blitt diagnostisert med en hjertefeil i 2019. Det var helt tilfeldig at legene oppdaget en bilyd på hjertet, som viste seg å være en lekkasje på en hjerteklaff.

– Jeg har innsett at jeg ikke skal drive med ekstremsport på grunn av hjertet, jeg holder meg til de gamle rutinene mine. Jeg har blitt mye mer forsiktig etter operasjonen. Jeg går ikke inn i situasjoner hvor jeg kan bli skadet, uttalte han til TV 2 like før jul i fjor.

Rødseth har fulgt legenes råd til punkt og prikke. Han fikk eksempelvis beskjed om å ikke løfte mer enn fem kilo i hver arm etter operasjonen – og veide derfor maten han kjøpte på butikken. Var det over ti kilo, måtte han la noe ligge igjen.

I VANTE OMGIVELSER: Christer Rødseth er til vanlig TV-kokk i «God morgen Norge». Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Ikke bekymret

På full fart inn i høstens hardkjør med «Skal vi danse» spør TV 2 hvordan de siste årenes utfordringer med hjertet spiller inn på dansingen.

– Det er ekstremt i form av at det er høy puls, mye bevegelser og mye som skjer. Men ekstremsport for meg er mer slalåm og ting der jeg kan falle og slå meg. At jeg skader meg på den måten. For jeg går på blodfortynnende, så det er jævlig dritt å skjære seg. Det stopper å blø – etter hvert. Men dette ser jeg ikke på som ekstremsport.

– Kan helsen hemme deg i konkurransen?

– Nei. Jeg er ikke noe redd for det i det hele tatt. Hvis man går rundt og tenker på det, så blir man helt ødelagt. Jeg er ikke bekymret. Jeg lever helt normalt, som alle andre. Men ettersom jeg ikke har begynt med slalåm eller fallskjermhopp til nå, så trenger jeg ikke å begynne med det heller. Jeg kan unngå akkurat de tingene.

Underlig sammentreff

Tilfeldighetene skulle ha det til at Rødseths dansepartner har erfaring med hjerteopererte kjendisdansere.

– Idas tidligere dansepartner har hatt nøyaktig samme operasjon som meg, så hun er både «sykepleier» og danser. Jeg føler meg veldig trygg, sier TV-kokken.

SVENSK UTGAVE: Ida Amy Sund fra da hun danset med artisten Andreas Wijk i Sveriges versjon av «Skal vi danse». Foto: Privat / Instagram: @idaamy.sund

Ida Amy Sund deltok tidligere i år i svenske «Skal vi danse» («Let´s dance», journ.anm.) sammen med artisten Andreas Wijk (30).

– Det var et heftig sammentreff at han har gjort akkurat samme operasjon. Begge har et arr på brystet og begge har en tikkende lyd fra brystet, så jeg følte meg som hjemme med en gang da jeg kom hit til Norge og møtte Christer, sier Sund til TV 2.

Nå øver Rødseth og Sund på spreng for å kapre hjertene og stemmene til de norske TV-seerne i høst.

– Jeg kan absolutt se for meg seieren. 100 %. Når man går inn i dette så må man gå «all in», og det skal vi. Og uansett så har man vunnet fordi man får være med på et sinnssykt eventyr. Man få lære seg noe helt annet og får lære seg å kjenne nye mennesker, og man får nye venner mest sannsynlig for livet, sier Rødseth.

«Skal vi danse» har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play lørdag 26. august.