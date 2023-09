Avslører stort problem: – Blir ikke tatt seriøst

TV 2 har snakket med flere dansere i høst, som alle bekrefter at det er et alvorlig problem i dansemiljøet:

Unge gutter som driver med sportsdans, blir ofte mobbet.

– Jeg ble ganske mye mobbet på skolen, fra barneskolen til ungdomsskolen. Det sluttet egentlig på videregående. Jeg har hørt alt fra «homo», «bøg» og «femi». Alle stygge ting. Jeg syns det er veldig, veldig trist, fordi dans er en veldig fin sport som gjør deg gladere og smartere, sier Harlem Alexander (35) til TV 2, og fortsetter:



STORT SETT BLID: Harlem Alexander er stort sett blid, men han blir trist når han snakker om dette temaet. Foto: Fride Sorensen / TV2

– Jeg synes det er veldig dumt at det fortsatt er mobbing, og at det ikke blir tatt ordentlig seriøst. Jeg synes skoler burde ta det mer seriøst, fordi det er rett og slett farlig.



Harlem Alexander vet godt hva han snakker om, da han selv har drevet med dans i ungdommen, mer bestemt freestyle discojazz.



– Nitrist



I podkasten «Realitysjekk» forteller TV-kokken Christer Rødseth (33), som også er med i årets sesong av «Skal vi danse», at han syns det er nitrist at unge gutter blir mobbet for å drive med dans.

– Jeg syns det er nitrist å høre dette, sier han i podkasten, og fortsetter:



– Det er så mange meninger om andre mennesker, og jeg forstår ikke hvorfor det skal være sånn. Kan ikke alle bare få være seg selv, og få gjøre det de vil gjøre? Hvis du har en drøm om å drive med dans, så gjør det! Jeg kan med hånden på hjertet anbefale dans. Det er så mye glede.



BLIR TRIST: Christer Rødseth blir trist når han tenker på at unge gutter som driver med dans blir mobbet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Rødseth kommer med et råd til unge gutter, som ønsker å danse, men ikke tør:

– Ikke tenk så mye på hva folk tenker om deg. Jeg prøver virkelig med hele meg å ikke bruke energi på det. Det er deilig å ikke bruke energi på det – fordi det er ditt liv! Du har bare én sjanse.

Har sett det med egne øyne

«Skal vi danse»-proff Helene Spilling har viet store deler av livet sitt til dans. Hun har vunnet NM i dans 17 ganger, og har representer Norge i både EM og VM.

– Jeg syns det er veldig synd, først og fremst. At noen skal bli mobbet fordi de gjør standarddans.

Gjerdrum-kvinnen sier hun har sett hvordan de negative ytringene mot mannlige dansere kan påvirke partnerne hennes.

– Jeg har sett det, at partnerne mine har opplevd mobbing. De har blitt kalt «gay», eller sånne type ord, fordi vår type dansestil er litt mer feminin, eller at den har hofter. Jeg syns det er veldig, veldig synd at noen skal tenke det.

Dansepartneren hennes, kjendisstylist Harlem Alexander, brenner som nevnt også for dette teamet. At han ble mobbet for å drive med dans, er noe som har preget ham lenge.



DANSEGLAD: Harlem Alexander syns det er stor stas å lære nye dansestiler på «Skal vi danse». Foto: Fride Sorensen / TV2

– Jeg har tenkt på dette i mange år, og egentlig undertrykt meg selv på grunn av alle de stygge tingene som ble sagt. Det er først nå, når jeg har blitt voksen, at jeg har begynt å bli glad i meg selv. Jeg har begynt å stole på meg selv og mine valg. Det jeg er veldig glad for, er at jeg aldri sluttet med dansing og turning, selv om jeg ble mobbet. Jeg karret meg gjennom det.



Flere forbilder

Spilling håper at det faktum at «Skal vi danse» hvert år viser idrettsgrenen i beste sendetid bidrar positivt til mobbeproblemet.

– Jeg håper virkelig vi får vist at det er kult å danse via «Skal vi danse». Vi har veldig mange tøffe proffdanser-gutter, som er unge og kule. Jeg håper unge gutter kan se opp til de. Se hvor de er i dag! De har kjempegode karrierer og lever av å danse.



Spilling blir spurt om hun har noe mer å tilføye om temaet, og sier konkret:

– Slutt å mobb!