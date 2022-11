Avslører Skal vi danse-dilemma: – Ekstremt vanskelig

På lørdag er det tid for finale i Skal vi danse: all stars.

Gjennom elleve uker har Cengiz Al (25) og Jørgine Massa Vasstrand (33) klart å kjempe seg opp til den store dagen. Men reisen dit har ikke vært enkel. Det kan Al skrive under på.

Cengiz har hatt flere timer dansetrening hver dag, men i tillegg til det har han jobbet parallelt med å spille inn en ny serie. Hva denne serien dreier seg om er enda hemmelig, ifølge Cengiz.

Støtte fra damene

Etter intensiv trening på dansesenteret hver dag, er altså ikke dagen slutt for Al.

– Det har selvfølgelig vært ekstremt vanskelig, innrømmer 25-åringen.

Én ting har derfor vært avgjørende i denne tøffe og hektiske perioden.

STØTTESPILLERE: Cengiz sin dansepartner Rikke Lund (27) og kjæresten Maiken Blom har støttet Cengiz gjennom Skal vi danse-kjøret. Foto: Ole Thomas Halvorsen

– Jeg hadde aldri klart å kombinere alt uten hjelp fra andre - Rikke, dama, agenten min, samt folka som jobber med Skal vi danse og i den serien jeg nå er med på å lage. Uten de hadde jeg aldri klart å komme meg gjennom denne perioden her.

Sørger for at han spiser

Den intensive hverdagen til Al har preget ham i hverdagen. Han forteller at det har vært krevende.

– Jeg har ikke fått tid til å velge når jeg skal spise eller sove. Det har Rikke og dama sørget for. «Nå må du sove, nå må du spise». Jeg overdriver ikke når jeg sier det, sier Al.

Proffdanser Rikke Lund (27) forteller til TV 2 at hun har støttet Cengiz med glede under de tøffe ukene.

– Å støtte han i en hektisk hverdag har jeg gjort med glede. Ingen er tjent med at han går på veggen. Det har vært viktig for meg at han får i seg mat og får ny energi etter en lang innspillingsdag for så å trene i flere timer, sier Rikke.

Til tross for utfordringene, er han glad for å ha gjort begge deler.

– Jeg er så glad for at jeg har gjort det med de menneskene jeg har rundt meg. Alle i begge produksjonene har vært veldig bra. Vi hadde aldri fått det til uten den kjemien og kulturen vi har.

Nært forhold

Om du har fulgt ekstra nøye med, kan du se at Cengiz ofte sier noe til Rikke rett etter de har danset ferdig.

– For oss er det helt naturlig å snakke sammen etter at vi har danset. Det er koselig å uttrykke til hverandre at vi er fornøyde og at det gikk slik vi ønsket, forteller Rikke.

Se hva Cengiz sier til Rikke her:

Ifølge proffdanseren er det ikke bare etter dansene at Cengiz kommer med fine ord.

– Cengiz er god på å gi meg fine ord hver eneste lørdag, og ellers også faktisk. Vi støtter hverandre uansett.

Uansett hvordan det går i finalen på lørdag, vil det være slutt på intense og lange timer på dansesenteret. Det betyr likevel ikke at det er slutt på det blomstrende vennskapet mellom Cengiz og Rikke.

– Vi har snakket en del om hvordan livet blir når dette er over, sier proffdanseren og fortsetter:

– Cengiz har en nydelig familie som venter på han som han gleder seg til å få mer tid sammen med. Men vi kommer helt klart til å holde kontakten og fortsette å bygge vennskapet.