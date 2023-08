Avslører skadedrama: – Får god hjelp

DANSEPARTNERE: Helene Spilling og Harlem Alexander er dansepartnere. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Harlem Alexander (35) skal danse denne høsten med en skade i ryggen. Særlig én konsekvens av dette er vanskelig å godta for kjendisstylisten.

Lørdag ble denne høstens «Skal vi danse»-eventyr sparket i gang med en festlig premiere. Det betyr starten på en høst full av dans – hver lørdag for seerne, og hver dag for deltakerne.

Det innebærer mye og intensiv trening for kjendisene og deres dansepartnere. Med det er det ikke uvanlig at det blir skader og vondter i løpet av sesongen.

Men for Harlem Alexander (35) er dette en realitet helt fra start.

Hjelp av profesjonelle

Stylisten er vant til å trene mye, men forteller at det er uvant å trene tre til fire timer daglig. Det kjenner han i hodet.

I tillegg til det har han takket ja til «Skal vi danse» med noen vondter. Disse vondtene har blitt verre etter at dansetreningen begynte.

DANS: Harlem Alexander er på toppen av oddslisten til Norsk Tipping, i denne sesongen av «Skal vi danse». Foto: Jonas Been Henriksen

– Jeg har en skive nederst i korsryggen som lekker, også har jeg knærne mine som er litt ødelagte. Og hva skjer når du har vondt i ryggen? Jo, da går det utover lysken, sier han til TV 2 og fortsetter:

– Så det er noe som forflytter seg og forplanter seg.

For å takle dette, får han hjelp av profesjonelle på settet, som også har gitt ham grønt lys til å trene.

– Jeg får god hjelp her av kiropraktor og massør, så jeg får løsnet opp litt, sier 35-åringen.

Tilpasser koreografien

Denne høsten er det Harlem Alexander og proffdanseren Helene Spilling (27) som skal innta parketten sammen.

Det er de profesjonelle danserne som til vanlig lager koreografien.

– Vi snakket om dette fra start, så jeg har ikke måttet gjøre om noe. Men man må ta hensyn og prøve å tilpasse koreografien sånn at det ikke belaster eller risikerer noe skade, sier Spilling.

PREMIERE: Harlem Alexander og Helene Spilling fikk 23 poeng for deres tango på premieren. Foto: Morten Kristoffersen / TV2

Harlem Alexander har lært noen triks av dansepartneren, som fungerer skadeforebyggende. Han har blant annet fokusert på holdningen, slik at han ikke belaster ryggen.

– Når man snakker om bra holdning, så prøver man å svaie rumpa, rygg og bryst så mye som mulig, men det er ikke bra holdning. Du skal være rett, for det er bedre for ryggen. Du vil ikke svaie for mye, sier han.

I tillegg har Spilling kommet med noen mageøvelser, som han skal gjennomføre hver dag. Hun er opptatt av å hjelpe partneren der hun kan, og foreløpig betyr det blant annet å droppe tunge løft.

– Jeg er egentlig ikke så glad i løft, jeg. Så jeg er egentlig litt glad for at vi ikke kan gjøre det. I alle fall ikke enda.



For stylist Harlem Alexander er dette derimot et stort tap.

– Jeg har selvfølgelig kjempelyst på løft! Når jeg snakker med kundene mine i salongen, er det alltid det de snakker om. At de gleder seg til løft, løft, løft. Det blir nok mer dansing for oss i år, enn løft, sier han, før Spilling fortsetter:

– Men vi får overraske med jævlig bra koreografi, og et veldig bra show.



Må ta hensyn

De er ikke de eneste som er nødt til å ta hensyn i koreografien denne høsten.

Aslak Maurstad danser nemlig med med den autoimmune revmatiske leddsykdommen Aksial spondyloartritt.

– Sånn som min sykdom fungerer, så er det slik at jeg stort sett funker ganske greit – helt til det, uten noen logisk forklaring, kommer inflasjon i leddene. Dette kan skje etter fysisk belastning. Når dette skjer, så kan jeg ikke bevege på leddet i det hele tatt, sa Maurstad til TV 2 før premieren.



Dette gjør at dansepartneren Marianne Sandaker (35) må ta hensyn når hun lager dansene til lørdagssendingene.

