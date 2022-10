Atle Pettersen takket nei til Skal vi danse: all stars: – Hadde blitt skilt

Denne uken ble det klart at fem tidligere danse-helter gjester parketten under Skal vi danse: all stars-sendingen førstkommende lørdag.

Årets sesong har en unik vri ved at det kun er tidligere deltakere som på ny har fått bryne seg på parketten.

Tradisjonen tro skal de fem gjenstående parene også denne sesongen få besøk i dansen av kjendiser som tidligere har deltatt.

Blant deltakerne som gjør et etterlengtet comeback i konkurransen, er artist og programleder Atle Pettersen.

HEFTIGE DAGER: Atle Pettersen, Jørgine Massa Vasstrand og Santino Mirenna er en treningsglad trio som allerede har lagt ned mangfoldige timer på dansestrening. Foto: Daniel Sandland/TV 2

Da han sammen med dansepartner Marianne Sandaker løftet seierspokalen i 2009, var det etter et legendarisk finaleøyeblikk i Skal vi danse-sammenheng:

Spekulasjonene satte fart

I forbindelse med årets all stars-sesong har mange undret seg hvorfor Pettersen ikke var å finne på parketten som en av de 13 opprinnelige kjendisene.

Ryktene har gått om Pettersen i det hele tatt ble spurt om å delta i årets helt spesielle sesong.

– Veldig, veldig nære

Til TV 2 kan Pettersen avsløre at han ble spurt om å delta, og at det ikke var mye om å gjøre at han ble en del av Skal vi danse: all stars.

– Det var veldig, veldig nære og jeg hadde veldig lyst, forteller Beat for beat-programlederen.

BABY FREMFOR DANS: Atle Pettersen og kona Cathrine Eide ble foreldre i desember i fjor. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Likevel var det andre, viktigere hensyn å ta for Skiens-artisten.

Han har datteren Demi på ti måneder hjemme, med tidligere TV 2-journalist og nåværende informasjonssjef i Kreftforeningen, Cathrine Eide.

– Jeg fikk rett og slett ikke logistikken til å gå opp med en baby på ti måneder og en mor som skulle tilbake i full jobb og så videre. Derfor er det veldig digg å få en liten smakebit nå, forteller han.

– Hadde blitt skilt

Dermed må artisten altså nøye seg med en gjesteopptreden på parketten sammen med storfavoritt Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand og Santino Mirenna førstekommende lørdag.

At den tidligere Skal vi danse-vinneren raskt har gått inn i konkurransen med hud og hår levnes det liten tvil om.

DEN GANG DA: Atle Pettersen og dansepartner Marianne Sandaker møtte Kari Traa og Egor Filipenko i finalen i 2011. Foto: TV 2

Konkurranseinnstinktet og lysten til å imponere har nemlig meldt seg for lengst.

– Jeg kjenner meg selv, jeg blir jo psykotisk, ikke sant, sier han og fortsetter:

– Jeg dro på dansesenteret på søndag og sa at jeg ble borte maks et par timer. Det ble fem timer med full trening. Så ble det fire-fem timer mandag også, forteller Pettersen.

Med en altoppslukende konkurransevilje, seks til åtte timer trening hver dag, samt en hel lørdag på sending, spår han at deltakelsen kunne fått katastrofale følger på hjemmebane.

– Så jeg skjønner bare på to dager at det hadde aldri gått om jeg var med i år. Da hadde jeg nok blitt skilt på slutten, ler Pettersen.

Tatt godt imot

Jørgine Massa Vasstrand har lenge vært en av favorittene til å stikke av med seieren i årets sesong.

Pettersen, som verken kjente Mirenna eller Massa Vasstrand fra før av, forteller at han ble svært godt mottatt av de to.

Han ser også visse likhetstrekk mellom seg selv og influenseren.

– Vi er like gærne begge to, humrer han.

– Santino er helt rå og Jørgine er enda råere, så at dette kan bli en nummer som blir veldig, veldig kult det tviler jeg ikke på.

IMPONERTE STORT: Atle Pettersen skrev seg inn i Skal vi danse-historien med sin deltagelse i 2011. Foto: Lise Åserud

Føler på presset

Duoen kom riktignok med et kompliment som kan ha vært med på å trigge det voldsomme konkurranseinstinktet hans.

– Jeg føler på et lite press, også fordi det første Jørgine og Santino sa var at «Vi ønsket oss deg».

– Da må jeg levere. Man føler et visst ansvar. Når hun har levert lørdag etter lørdag, så kan ikke jeg komme inn og dra ned snittet.

Han håper inderlig at de unngår danseduell.

– Det hadde vært helt krise. Helt krise. Da jeg var med var jeg aldri i duell og Jørgine har heller aldri vært i duell, så det må vi opprettholde, forsikrer han.