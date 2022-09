Åpner opp om dødsulykken som endret alt

At Catalin Andrei Mihu bærer på mange vonde følelser, er det nok ikke mange som hadde gjettet ved første øyekast.

Samtlige som har danset med Catalin Andrei Mihu har blitt enormt glad i ham, og beskriver ham som en positiv, rolig og blid person.

Da influenser Kristin Gjelsvik (35) danset med ham for to år siden, beskrev hun det som en ære å få bli kjent med et sånn menneske.

I år danser han med sexolog Iselin Guttormsen (35). Hun bobler nesten over av lovord når hun snakker om ham. Hun sier at han gjør henne trygg, at han er god å snakke med og at han er et godt menneske.

Skal man tro han selv, er det på grunn av dansen at han er slik han er i dag.

Det var nemlig nettopp dansen som ble redningen da han gikk gjennom en enorm sorg i barndommen.

VIL HYLLE MIHU: Guttormsen ønsker å hedre dansepartneren på lørdag. Foto: TV 2

Føler på skyld og skam

Mihu forteller om da han så et kjært familiemedlem dø, rett foran øynene hans.

– En dag gikk vi en tur i byen, og på vei hjem skulle vi bare krysse siste fotgjengerfelt før vi var fremme. Det var grønt lys for oss, men en bilfører hadde tydeligvis dårlig tid. Hun kjørte til og med på trikkesporet og meide oss rett ned, sier han til TV 2, og fortsetter:

– Jeg husker at vi fløy gjennom luften. Det var som i en sakte film. Jeg så bestefaren min i en blodpøl på bakken. Jeg overlevde, men det gjorde dessverre ikke han.

Han forteller at dette er bilder og minner som har brent seg fast og som han aldri kommer til å glemme.

Proffdanseren, som bare var åtte år gammel på dette tidspunktet, klandrer seg selv for dødsfallet.

– Da vi skulle krysse veien, husker jeg at vi byttet plass. Noe som gjorde at han ble truffet hardere enn meg. Dette klandret jeg meg selv for hver eneste dag. Samtidig er jeg takknemlig for det, for hvis ikke hadde jo jeg mest sannsynlig vært død. Så det var mye skam knyttet til følelsene jeg hadde rundt dødsfallet.

GODE VENNER: Han og dansepartneren, Iselin Guttormsen, har fått et nært forhold. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Hadde ikke en far

Mihu forteller at hans egen far forlot han, og derfor var bestefaren som en farsfigur for ham.

– Fordi jeg ikke har en far, tilbrakte jeg mye tid og bodde også hos besteforeldrene min da min mamma jobbet veldig mye for å få endene til å møtes.

Han sier at han og bestefaren stod hverandre veldig nære, og at han hadde mye kjærlighet for ham.

Moren tok Mihu med til en psykolog, fordi han hadde problemer med å håndtere dødsfallet.

GODE SAMTALER: Guttormsen og Mihu bruker mye tid sammen. Foto: Odd Arne Hartvigsen/TV 2

Får en kjærlighetserklæring

Da anbefalte psykologen at Mihu skulle begynne med en form for idrett, for å fokusere på noe annet.

– Dansen distraherte meg og fikk meg til å tenke på noe annet. Samtidig fikk jeg gitt utrykk for en haug av følelser gjennom musikk og dans. Jeg følte at kjærligheten til min bestefar ble overført til dansen.

Multitalentet drev også med andre idretter. Faktisk var han juniormester i svømming i Romania, hvor han har vokst opp.

– Men dansen og musikken ga meg mye mer. Spesielt emosjonelt.

I lørdagens episode av Skal vi danse: all stars skal han og dansepartneren formidle kjærligheten til både dans og bestefaren. Dette skal de gjøre med en wienervals.

I TV 2 Play-programmet Dansebobla, hvor man følger danserne bak fasaden, snakker han kjærlig om dette.

– Jeg tror bestefar er der oppe og ser på. Jeg tror han er veldig stolt, sier han med litt tårer i øynene.

For Guttormsen vil lørdagens sending handle om å hedre dansepartneren.

– Denne dansen her, den føler jeg er en kjærlighetserklæring til han som menneske. Jeg har lyst til å dedikere denne dansen til Catalin. Han fortjener det.

I videoen øverst i saken forteller Catalin om hvordan dødsfallet preget ham, og at dans ble redningen.

VM og EM

Etter at Mihu flyttet til Norge i 2012, har ikke kjærligheten for dans blitt noe mindre.

Når Skal vi danse-sesongen er over, lever Mihu fortsatt av dans på fulltid.

Han og tidligere Skal vi danse-proff Maria Lie Ramella (26) driver Drammen Dance Company sammen, hvor de tilbyr kurs i latindans, salsa og standarddans.

De to har representert Norge i flere EM og VM, og er ti ganger norgesmestere.