Aleksander Hetland åpner opp om brudd

Da Hetland vant Skal vi danse i 2019, ble hans sivilstatus umiddelbart et hett tema. Mang et hjerte ble knust da det ble klart at Hetland både hadde kjæreste og var forlovet med Kristina Eriksen.

Paret ønsket å holde en lav profil, og Hetland var notorisk sparsommelig med kommentarer om kjærlighetslivet.

Nå som den tidligere proffsvømmeren er med i Skal vi danse: all stars, har kjærlighetslivet hans nok en gang blitt et hett tema.

Snakker om samlivsbrudd

I ukens episode av TV 2-serien Dansebobla åpner svømmestjernen opp om brudd.

Der han tidligere har vært sparsom med detaljer rundt privatlivet sitt, innrømmer han at han har gjennomgått samlivsbrudd.

Se klippet under:

Det skjer fordi Hetland og dansepartner Helene Spilling denne uken skal danse til en sang han beskriver som sart og «med veldig mye motstridende emosjoner».

– Det handler om et brudd eller tapt kjærlighet, forteller en alvorlig Aleksander Hetland i Dansebobla.

– Det er nok en forskjell fra de tidligere dansene, hvor jeg har følt at jeg har gått inn i en rolle. Men nå kan jeg i mye større grad kanskje høste erfaring fra eget liv. Dette her er noe som har skjedd meg flere ganger, så jeg vet akkurat hvordan det er og jeg tar nok mye fra det.

En lavmælt Hetland beskriver at han har et ønske om at det skal bli riktig når et kjærlighetsbrudd er tematikken rundt lørdagens dans.

– Jeg er større del av å lage koreografien sammen med Helene nå enn tidligere, fordi jeg vil at det skal bli riktig, og gjenspeile hvordan jeg har hatt det da, i sånne situasjoner.

Hetland ønsker ikke å kommentere sin nåværende sivile status overfor TV 2.

TRIUMF: Aleksander Hetland feirer etter gullet er et faktum, under VM i Istanbul i 2012. Foto: BULENT KILIC

Solgte leiligheten

God kveld Norge er kjent med at Hetland og Kristina Eriksen har solgt leiligheten de eide sammen på Fornebu.

Ifølge offentlige dokumenter skjedde dette salget allerede i starten av juni.

Hetland skriver i en SMS til God kveld Norge at han ikke ønsker å kommentere noe mer enn hva som kommer frem i episoden av Dansebobla. Han er dog kjent med innholdet i denne artikkelen.

God kveld Norge har gjentatte ganger forsøkt å få kontakt med Eriksen, men uten hell.

Skrev dansehistorie

Aleksander Hetland har en imponerende idrettskarriere bak seg, som svømmer på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Bærum-svømmeren tok gull på 50 meter bryst på kortbane-EM i 2009 og i VM i 2012, og satte norsk rekord ved begge anledninger.

Siden har svømmeren vunnet Mesternes Mester, og folk fikk på ny bli kjent med Hetland da han deltok i Skal vi danse for første gang i 2019.

Den gang skrev Hetland seg inn i Skal vi danse-historien, da han kriget seg til seieren i en nervepirrende sesong hvor spesielt konkurransen mellom ham og Jørgine «Funkygine» Vasstrand delte nasjonen i to.

Til slutt sikret den tidligere EM- og VM-gullvinneren seieren over Jørgine Massa Vasstrand, i et dramatisk finaleøyeblikk få har sett maken til.

Privat

Bragden var dog ikke det eneste som stjal overskrifter i 2019, det gjorde også sivilstatusen.

Den gang forsøkte den svært private VM-medaljøren å skjerme privatlivet så godt det lot seg gjøre.

Etter seieren måtte han likevel lette på sløret og fortelle at paret skulle i gang med bryllupsplanlegging.

Siden har dansestjernen konsekvent valgt bort rampelyset, og fokusert på jobben sin i reklamebyrået Nord DDB, hvor den tidligere svømmeren også er partner.

Dansebobla sendes på TV 2 Play hver mandag og torsdag. Skal vi danse: all stars går hver lørdag på TV 2 og TV 2 Play klokka 19.30.