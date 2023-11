«Skal vi danse»-uenighet: – En diskusjon som kan vare i evigheten

I «Skal vi danse» har det å havne høyt på dommernes poengliste aldri vært noen garanti for at man er trygg i konkurransen.

Dommernes poeng og publikumsstemmene teller 50-50, slik at publikum har like mye makt som de tre dansedommerne til sammen.



Denne sesongen har en velkjent debatt igjen blusset opp i sosiale medier:

Er programmet blitt en popularitetskonkurranse mer enn en dansekonkurranse?

Det har ført til diskusjoner om publikum bør ha så stor, om noen, påvirkning på resultatet.

– På en måte vil jeg si at publikum skal ha alt å si, men det er så vanskelig å si, erkjenner proffdanser Tarjei Svalastog.

– Ja, det er veldig vanskelig, supplerer Ulrikke Brandstorp.

Her forklarer danseproff Tarjei Svalastog (25) hvordan poengfordelingen foregår:



Uenig med dommerne

For det mangler ikke på eksempler hvor seerne er riv ruskende uenig med dommerne:

I Halloween-sendingen havnet Aslak Maurstad og Marianne Sandaker på bunnen av dommernes liste, men paret gikk direkte videre i konkurransen, uten å havne i danseduell.

Harlem Aleksander og Helene Spilling lå på andreplass når det kom til dommerpoeng sist lørdag, men røk ut etter en sjokkduell med Alexandra Joner og Ole Thomas Hansen.

Sendingen før dette havnet Ulrikke Brandstorp og Tarjei Svalastog på andreplass etter dommerne hadde gitt sine poeng, men duoen havnet likevel i danseduell mot Stig-André Berge og Norunn Ringvoll, som til slutt måtte takke for seg i konkurransen.

– En diskusjon som kan vare i evigheten

Proffdanser Svalastog påpeker at svaret kanskje gir seg selv, fordi det er så mange ulike meninger om dette.

– Man kan argumentere for begge deler, både for at dommerne skal ha makten og at publikum bør bestemme.

Han fortsetter:

– Så hvis man kan argumentere for begge, er det ikke da best å si at det bør være 50/50?, konkluderer Svalastog.

Etter å ha vært med på «Skal vi danse» flere ganger, tror han ikke det er siste gang dommernes og publikums makt debatteres.

– Det er en diskusjon som kan vare i evigheten. Samme med Eurovision, jeg er veldig interessert i Eurovision også. Der synes jeg juryene er helt … få de vekk, tenker jeg, sier Svalastog.

Svært opptatt av tall

Brandstorp er ikke like engasjert i poengsystemet og stemmegivning, men forteller at dansepartneren tar seg av den biten – han har nemlig full kontroll på tall og statistikk når det kommer til «Skal vi danse».

Han har blant annet funnet ut at det er sytten år siden sist to kvinner møttes i «Skal vi danse»-finalen, da Katrine Moholt vant over Guri Schanke.

Dermed kan det samme skje igjen, skulle Ulrikke og Tarjei gå videre til finalen sammen med Alexandra Joner og Ole Thomas Hansen.

– Ikke bare er han kjekk å se på, han er smart også, tøyser hun.

«Skal vi danse» sendes på TV 2 og TV 2 Play lørdag fra klokken 20.00.