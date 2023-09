Trude Vasstrand (58) fikk et feilaktig stempel etter første dans. Nå blir hun kalt oldemor blant de andre deltagerne og tar det med et smil.

Trude Vasstrand (58) og dansepartner Catalin Andrei Mihu (28) er godt inne i danserytmen og har funnet god kjemi i årets utgave av «Skal vi danse».



– Etter andre runde er jeg lettet og glad for at jeg mestrer dette sirkuset her, bedre enn jeg gjorde første gang, sier Trude Vasstrand til TV 2.

Oldemor

Etter den første dansen ble Vasstrand sammenliknet med en oldemor på dansegulvet av en anmelder, og det falt i dårlig jord hos sunnmøringen på 58 år. Men i stedet for å la seg krenke, har hun snudd det til noe muntert.

Nå kaller alle de andre deltagerne henne for «oldemor» når hun dukker opp på dansesenteret.

– Det er ikke gøy å bli gammel, og så er det en ny erfaring for meg og være eldst. Fysisk så greier jeg meg. Og så er jeg ganske barnslig, så det gjør ingenting. Så lenge jeg klarer å henge med fysisk så går det bra, sier Vasstrand til TV 2.

Aldersalibiet

I tidligere Skal vi danse-sesonger har det alltid vært med eldre deltagere. Som blant andre Finn Schjøll, Trude Drevland, Carl I Hagen og Lillian Müller.

ALDERSFORSKJELL: Trude Vasstrand sammen med dansepartner Catalin Mihu som er 30 år yngre Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

I år er det Trude som er eldst, og det lever hun godt med.

– Jeg er jo på en måte aldersalibiet til TV 2 og det er helt greit. Jeg vil mye heller være det enn ikke å være med, sier Vasstrand.

Elin Ørjasæter

En tidligere deltager som selv har vært eldst i «Skal vi danse» er Elin Ørjasæter (61), som var deltager i 2021. Hun er glad for at programmet slipper også til eldre deltagere, og ser på det som et show hvor man må by på seg selv.

ELDST: Elin Ørjasæter danser Quickstep i Skal vi danse i 2021. Hun var 59 år og den elsdte blant deltagerne. Foto: Christoffer Andersen / TV 2

Ørjasæter er takknemlig for at hun fikk være med og følte seg aldri gammel da hun var med i Skal vi danse. Hun var et år eldre enn Vasstrand er nå, 59 år, da hun danset i 2021.

– Jeg var den første som hadde kombinasjonen av gammel og feit. Når du er med i en viss alder og har de aldersmessige helseutfordringene som følger med, da må du skjønne hva rollen din er. Du har ikke samme sjansen som de andre for å vinne, men du har samme sjansen til å lage bra, underholdende TV for det norske folk, sier Ørjasæter til TV 2.

Elin Ørjasæter sier at anmelderen burde kalt Vasstrand bestemor i stedet for oldemor.



Hun heier på Trude og har klare råd til henne videre i dansen denne høsten:

– Kjenn din plass, ha det gøy og vær takknemlig, sier Ørjasæter.

Gode råd fra Jørgine

Trude Vasstrand har tv-seerne blitt kjent med gjennom flere sesonger av TV 2-serien «Funkyfam» der man kunne følge den sporty og frittalende storfamilien hennes.

MOR OG DATTER: Jørgine Vasstrand er stolt av moren som går i hennes fotspor i Skal vi danse. Foto: Espen Solli/TV 2

Nå går sunnmøringen i sin datter Jørgine Vasstrands fotspor, og kaster seg ut på parketten. Hun kjenner godt til Skal vi danse, og var med og heiet frem datteren både i 2019 og 2022, som endte på andreplass begge gangene.



Derfor var det greit med noen gode råd fra datteren før hun startet dansen.

– Hun sa at det kommer til å bli tøft, at jeg skulle trene mye og bli mye mer synlig. At jeg kom til å få negative tilbakemeldinger, men at jeg burde prøve fordi jeg dette var en sjanse som jeg ikke får igjen, avslutter Vasstrand.