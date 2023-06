«Skal vi danse»-Santino med kryptisk beskjed

ULYKKESFUGL: Under fjorårets «Skal vi danse: all stars»-sesong pådro proffdanser Santino Mirenna seg en stygg skade. Foto: Espen Solli/TV 2

Etter en stjernespekket «Skal vi danse»-sesong i fjor, er det trygt å si at det er mye som skal til for å toppe alle intrigene som skjedde på dansegulvet.

Det er snakk om klestabber, romanserykter, brennhet konkurranse – og skader, selvfølgelig.

Det sistnevnte kan nemlig proffdanseren Santino Mirenna skrive under på – og nå åpner han opp om den krevende reisen i ettertid.

Skadet seg to ganger

Siden 2019 har Mirenna deltatt fast i programmet som kjendisenes dansepartner, nyligst med Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (33). Den norsk-italienske duoen havnet på en andreplass, og det var skuespilleren Cengiz Al (25) som stakk av med seieren.

ANDREPLASS: Under fjorårets sesong kom Santino Mirenna og Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand på andreplass. Foto: Thomas Andersen/TV 2

Tidligere i 2023 bekreftet TV 2 at det skulle komme en ny sesong av seerfavoritten. Om proffdanseren blir å se på parketten igjen – det skal vi komme tilbake til.

Men når TV 2 tar kontakt med 29-åringen, befinner han seg i de sørligere strøk i hjemlandet.

– Nå er jeg på ferie på Sicilia! Jeg er her og nyter litt strand, og jeg kom nå først på søndag. Jeg kommer til Norge i starten av august, så jeg har en lang sommerferie i år. Det er deilig, sier han til TV 2.

Mange har lurt på hvordan det har gått med skadene hans i etterkant, for under fjorårets sesong var det ikke første gang han skadet seg på direkten.

I 2019 måtte han løpe ut av salen etter at han fikk skulderen ut av ledd før første gang. Se klippet under:

Det samme skjedde igjen under fjorårets sesong, denne gangen under en trening. Danseren forteller at han brukte lang tid på å komme seg opp igjen etter at sesongen var ferdig:

– Jeg kunne ikke drive med styrketrening, fordi det var så mye trening med dans. Så etter at sesongen var over brukte jeg mye tid på å bli enda sterkere i skuldrene.



I dag føler han ikke på noen store ettervirkninger av skaden:

DANSEPARTNER: I «Skal vi danse: all stars» danset Santino Mirenna med treningsinfluenser Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand. Foto: Thomas Andersen/TV 2

– Nå har det blitt mye bedre, så jeg tenker ikke så mye over det. Jeg må selvfølgelig unngå enkelte bevegelser, fordi jeg fikk skulderen ute av ledd to ganger. Men det er ikke noe som forhindrer meg til å danse bra, understreker han.



Kryptisk beskjed

Han legger likevel ikke skjul på at han har tatt noen tiltak for å forhindre at det samme skjer igjen:

– Det som er litt dumt, er at hvis det har skjedd én gang, så kan det skje flere ganger, dessverre. Men jeg prøver å støtte muskulaturen rundt, slik at det er vanskeligere at det skal skje igjen.

Da TV 2 snakket med ham tidligere i høst, fortalte proffdanseren at han ikke visste om han måtte under kniven. De måtte vente seks måneder med å ta en MR.

– Det hadde vært litt vanskelig med en operasjon. For de hadde kanskje lyst til å operere, men da kunne de ikke garantere at det hadde blitt bra, som det er nå, forteller han og fortsetter:

– Men jeg ville ikke ta sjansen med å operere, for skulderen min kan jo gjøre alt mulig nå. Så det var vanskelig, men jeg har ikke operert den.



NESTE SESONG? Blir Santino Mirenna å se i neste sesong av «Skal vi danse»? Foto: Javad Parsa/NTB

I etterkant forteller italieneren at han drev med masse styrketrening – noe han selv beskriver som «masse kjedelige øvelser».

Men kommer han til å være med i høstens «Skal vi danse»?

Når TV 2 spør ham om det, trekker han på latterbåndet.

– Kanskje … Vent og se!

Hva det betyr, kan man spekulere i. Men når han ikke er på dansegulvet og sprader over parketten med den største selvfølgelighet, bruker han tiden på å lære andre.

– Jeg holder dansekurs i Jessheim, så det er veldig koselig. Også skal jeg jobbe litt med Ewa Trela i Oslo, og litt på Bårdar Danseinstitutt.

Det er ikke lenge siden han kom hjem fra en «danseferie» på Kreta, som han holdt med «Skal vi danse»-kollega Ewa Trela (43).

Sammen hadde de dansekurs for andre påmeldte, hvor de delte sin «kunnskap og danseglede»:

– Det var masse dans og fest hver dag. Det var første gang vi arrangerte det, og alle koste seg og de håper at vi gjør et slikt til. Så vi tenkte å gjøre det igjen neste år!