«Skal vi danse»-profil gjør comeback på dansegulvet

SEMIFINALE: Lørdag kveld går semifinalen i «Skal vi danse» av stabelen. Tre deltakerpar skal bli til to mot slutten av kvelden. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV 2

Etter månedsvis med beintøff trening, paljetter, glitter og elleville danser står semifinalen for tur i årets «Skal vi danse».

Lørdag kveld kniver de tre resterende kjendisdeltakerne Alexandra Joner (33), Ulrikke Brandstorp (28) og Aslak Maurstad (31) om de to gjeve finalebillettene i konkurransen.

Sesongens semifinale er dessuten av de sjeldne, da det er ni år siden sist det var to kvinner i semifinalen.

I kveld skal parene gi jernet med to danser hver, før dommerpanelet og publikum kommer med sin dom over hvem som fortjener finaleplass.

Slik var semifinalen

Sammen med tidligere «Skal vi danse»-proff, Therese Cleve-Stiansen (45), fikk skuespiller Aslak Maurstad (31) og Marianne Sandaker (35) æren av å åpne semifinalen denne novemberkvelden.

Trioen danset en rå paso doble til «Enemy» av Imagine Dragons og «Dance of the Knights» av Sergei Prokofiev, The Cleveland Orchestra og Lorin Maazel.

Aslak dediserte dansen til sin kjæreste, Martine Hattestad Kveli. 31-åringen ønsket å formidle Martines historie fra da hun ble adoptert fra Kina.

GJENSYN: «Skal vi danse»-proff Therese Cleve-Stiansen (t.h.) gjorde comeback på parketten sammen med deltakerparet Aslak Maurstad og Marianne Sandaker under semifinalen av konkurransen. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Jublen sto i taket etter fremføringen.

– Fantastisk jobbet. Paso doble oppleves som energisk og hard. Her var det litt softere utgave av det. Likevel, så klarte dere å implementere noen av disse trinnene. Likevel, så føler jeg at det blir seigt, mente Trine Dehli Cleve (62).

– Jeg gråter. Det er så mye å ta tak i. Du gjør det på en sober måte. Du er så sterk. Du er veldig fin å se på, sa Morten Hegseth (37), og la til at han kanskje savnet litt mer historieformidling.

Også Merete Mørk Lingjærde (61) mente makkerne hadde noe forbedringspotensiale.



– Det er en fryd å se deg. Du har veldig mye bra shaper, mye fin kraft. Vi er i en semifinale, og jeg savner det bittelille ekstra, som gjør at du kommer til finalen.

Duoen fikk 25 poeng for sin første dans.

Andre par ut på parketten var artist og skuespiller Ulrikke Brandstorp (28) og Tarjei Svalastog (25), som danset wienervals til Emma Steinbakkens «Floden».

– Så vakkert. Jeg er så imponert over hvordan du tar tak i deg selv og den kraften du har. Jeg ser noe organisk og rått, skrøt Morten.

– En fantastisk, nydelig, lyrisk wienervals. Vanvittig fin tolkning, og så griper du meg med kontakten din med Tarjei. Det var vakkert å se på, sa Merete, og la til at gjennombruddet for noen uker siden, hadde gjort at Ulrikke sto mer støtt

Trine var oppe i skyene av dansen, men pekte på at skuespilleren måtte jobbe litt mer med overkroppen.

– Elegant og vakkert. Denne wienervalsen i dag var veldig, veldig fin, roste dommeren blant annet.

Paret ble belønnet med 28 poeng for sin første dans.

Imponerer dommerne: – Elegant og vakkert

