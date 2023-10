«Skal vi danse»-kontrovers: – Litt urettferdig

DIPLOMATISK PROFFDANSER: Norunn Ringvoll mener at «Skal vi danse»-dommerne kan være litt urettferdige, men har samtidig respekt for jobben de gjør. Foto: Fride Sørensen / TV 2

I lørdagens «Skal vi danse»-sending, fikk skuespiller Aslak Maurstad (31) kritikk for sin cha cha cha-dans. Maurstad har Bekhterevs sykdom, og å gjøre hoftevridninger – som er mye av nøkkelen til å lykkes i cha cha cha – er umulig for ham.



«Karikatur på en tegneseriefigur», «stakkatto» og «dansen er ikke det beste med det du gjør» var blant dommertilbakemeldingene.

«SKAL VI DANSE»-DOMMERE: Trine Dehli Cleve, Morten Hegseth og Merete Mørk Lingjærde er høstens dommertrio i «Skal vi danse». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Dette gjorde at Maurstads dansepartner, Marianne Sandaker (35), buet på dommerne i direktesendingen.

– Vi er ti timer om dagen i dansestudioet, og danser den fine cha cha cha-en på sending. Men tilbakemeldingen er ikke på det, men at han er showmann og mangel på det ene og det andre. Ja, vi vet at det mangler hofter, for de får vi ikke hentet frem. Så da buet jeg, fordi jeg synes det var så urettferdig, sa Sandaker til TV 2 etter lørdagens sending.

– Tror det er veldig vanskelig



Det store spørsmålet er altså om «Skal vi danse»-dommerne skal vise hensyn til sykdom og andre utfordringer når de gir tilbakemeldinger og poeng, eller om de kun skal basere seg på hva som utspiller seg på parketten.

Proffdanseren Tarjei Svalastog (24) har ingen fasit, men anerkjenner synspunktene til begge sider av saken.

PROFFDANSER: Tarjei Svalastog danser med Ulrikke Brandstorp. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– Det er en vanskelig debatt. Jeg tror det er veldig vanskelig for dommerne. Enten må man dømme alle på lik linje, eller så må man tenke på hvilke grunnlag de forskjellige danserne har. Og går man ut ifra grunnlag, så bør kanskje Ulrikke, Alexandra og Harlem innimellom bli trukket mer ned, fordi de har musikalbakgrunn og det der. Aslak har skuespillerbakgrunn, så da kunne man ha sagt at: «Du er ikke like god til å spille denne dansen som forrige dans, derfor trekker vi deg ned», sier Svalastog.

– Litt urettferdig

Norunn Ringvoll (21) – som danser med Stig André Berge i høst – forstår kritikken Sandaker kom med i lørdagens livesending, men er delt på synet om dommerne er flinke til å ta hensyn.

PROFFDANSER: Norunn Ringvoll danser med Stig André Bjerke. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– På noen måter nei, men på andre måter så skjønner jeg hvorfor dommerne gjør det de gjør. Men det blir jo litt urettferdig når man legger ned så mye arbeid og gjør det beste man kan, og så blir det ikke bedre fordi man ikke har mulighet til å gjøre det bedre, sier Ringvoll.

Alexandra Joners dansepartner, Ole Thomas Hansen (24), synes det er bra at dommerne er strenge.

– Dommerne har en oppgave i å bedømme hva kjendisen klarer å få til sammen med en proff, og de skal også lage bra TV. Vi har hatt mange sesonger hvor det ligger flere par på samme plassering, og det er ikke like spennende. Jeg er helt for at ikke alle skal få helt likt. Dommerne har ingen enkel oppgave, men jeg synes de gjør en veldig god jobb. Om de tar hensyn til skader? Det tror jeg de gjør, sier Ole Thomas Hansen.

PROFFDANSER: Ole Thomas Hansen danser med Alexandra Joner i høstens «Skal vi danse»-sesong. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Mener dommerne viser hensyn

I en kommende episode av podkasten «Realitysjekk», kommenterer «Skal vi danse»-dommer Morten Hegseth (37) lørdagens hendelse.



– Hvis det blir tolket som at man ikke tok noe hensyn til at Aslak har Bekhterev, så tror jeg det ikke stemmer. Han har jo en leddsykdom som gjør det vanskeligere med bevegelighet og sånne ting, så det er man ganske bevisst på – uten at man gir ham høyere poeng av den grunn.

Hegseth likte for øvrig at Sandaker buet på dommerne.

– Uenighet og buing er alltid litt gøy. Jeg elsker det, sier han.