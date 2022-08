«Skal vi danse»-Iselin: – Jeg har blitt veldig glad i han

GOD KVELD NORGE (TV2): Årets «Skal vi danse: all stars»-par kommer tett på hverandre. Da dannes det sterke bånd.

DANSER SAMMEN IGJEN: Iselin Guttormsen og Catalin Mihu er et av årets dansepar. Foto: Espen Solli / TV 2

På lørdag er det premiere på «Skal vi danse: all stars».

God kveld Norge har tatt en prat med noen av årets deltakere før de skal ut på parketten og vise fram dansene de har øvd på i flere uker.

– Den største utfordringen min er psyken og nervene, sier Iselin Guttormsen om spenningen før sesongpremieren.

Sjokkexit

Sexolog og influenser Iselin Guttormsen (35) og proffdanser Catalin Mihu (28) er et av årets «all stars»-par.

I fjorårets runde av «Skal vi danse», måtte danseparet si seg ferdig allerede etter første sending. Det viste seg at Guttormsen hadde et brudd i venstre ankel som gjorde det umulig for henne å fullførte fjorårets sesong.

– Etter bruddet i fjor måtte jeg la foten hvile. Det tok åtte måneder å gro, så det har vært en veldig lang prosess, forteller hun.

Iselin sier at hun og dansepartneren fokuserer ekstra mye på oppvarming og hvile i årets konkurranse.

SKADE: Iselin Guttormsen måtte dessverre forlate fjorårets sesong etter hun skadet seg. Foto: Espen Solli / TV 2

– Vi er som yin og yang

I løpet av «Skal vi danse» tilbringer kjendisene og danserne mye tid sammen, med opptil flere treninger i uka.

– Vi kjører til og fra trening sammen, så det har blitt mange timer sammen i kø. Vi har hatt flere timer hvor vi prater om livet, sier Guttormsen om å bli kjent med dansepartneren.

– Vi har kommet hverandre veldig nær og jeg har blitt veldig glad i Catalin, deler hun til God kveld Norge

Guttormsen beskriver seg selv og dansepartnerens dynamikk som «yin og yang», der de har funnet en god balanse sammen.

– Det er mange som mener at vi matcher. Navnene våre matcher til og med, ler hun.

Advarte dansepartneren

Proffdanser Helene Spilling (26) røper til God kveld Norge at hun er mer nervøs før premieren enn proffsvømmer Aleksander Hetland (39).

- Det blir godt å få unnagjort den første dansen, jeg tror nervene blir litt bedre etter det, mener hun.

ROMANSE: Aleksander Hetland blir koblet opp med dansepartner Helene Spilling. Foto: Espen Solli/TV 2

26-åringen forteller at hun og proffsvømmeren har blitt ganske komfortable med hverandre på kort tid.

– Vi har det veldig gøy sammen. Vi erter hverandre og tuller på treninger, men vi er samtidig to idrettsutøvere som tar treningene seriøst, sier hun om å samarbeide med Hetland.

Det er Spillings tredje sesong som proffdanser i «Skal vi danse». Hun har tidligere danset med Nate Kahungu i 2020, og Simon Nitsche i 2021. Begge sesongene brakte med seg en rekke romanserykter mellom Spilling og kjendispartnerne.

Spilling tror hun også i år vil bli koblet opp med kjendispartneren Aleksander Hetland.

– Jeg har allerede advart Aleksander om at det blir romanserykter når man danser med meg. Det er en del av pakka mi, forteller hun til God kveld Norge.