«Skal vi danse»-dommerne om kritikken: – Ikke noe gøy hvis vi ikke er uenige

I tidligere sesonger av «Skal vi danse» har dommerne måttet tåle kritikk både fra deltakerne og fra TV-seerne.

Deres ulike bedømminger av dansen skaper irritasjon og debatt.

– Herlig med litt fighting!

To av dommerne, Morten Hegseth (37) og Merete Lingjærde (61), tar det med stoisk ro, og innrømmer at de ofte kan være uenige over dømmingen og det de ser på parketten.

GODE VENNER: Trine Dehli Cleve, Merete Lingjærde og Morten Hegseth er ofte uenige i dommerpanelet, men er gode venner. Her er de på besøk i God morgen Norge. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Slik var det også på lørdag, og da kom tilbakemeldingene raskt til de to dommerne.

– Vi har sett mye vi er uenige om i kveld. Jeg fikk melding fra min mor som sa: «Herlig med litt fighting mellom deg og Merete i kveld», sier Hegseth til TV2.

– Min mann sa til meg: «Merete du ser godt altså, du vet hva du snakker om», legger Lingjærde til.



Ulike dommere

Merete Lingjærde har dansekunnskapen, mens Morten Hegseth har masse show-erfaring, og de er enige om at det er deilig å være litt uenige om det de ser.

TV-DOMMERE: «Skal vi danse»-dommerne Trine Dehli Cleve, Morten Hegseth og Merete Mørk Lingjærde er alle å se på TV-skjermen hver lørdag gjennom høsten. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Lingjærde støtter sin dommerkollega og synes det er bra at han ser ting med litt andre øyne.

– Jeg elsker at Morten sier det han sier, og hadde jeg kunnet sitte i salen og ikke på dommerbordet, så kunne jeg sagt det samme som Morten. Vi er litt uenige, men veldig glad i hverandre. Jeg må gå på dansen og mene mest om den. Det er ikke noe gøy hvis vi ikke er uenige, sier Lingjærde.

Støtter hverandre

Begge dommerne elsker å jobbe sammen og støtter hverandre i jobben de gjør. Det innebefatter også deres kollega Trine Dehli Cleve.

SAMSTEMTE: Trine Dehli Cleve, Merete Mørk Lingjærde, Morten Hegseth kan også være samstemte og gi 30 poeng til dansepar i «Skal vi danse». Foto: Espen Solli / TV 2

De er svært samstemte om at «Skal vi danse» hadde vært et kjedelig program hvis de var enige om alt som foregår på parketten.

Hegseth føler seg privilegert som kan jobbe sammen med de to dansedommerne.

– Å sitte mellom to så sterke, glamorøse kvinner, det er som en fantasi jeg bare kunne drømt om. Når Merete smeller med leppa og bjeffer, så vil jeg bare ha mer. Jeg vil at Merete skal være surere og surere, og jeg kan godt være uenig med henne. Jeg elsker at hun har pondus og glamour, avslutter Hegseth.