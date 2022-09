Skal vi danse-Cengiz: – Usikker på om jeg skulle delta

Denne uken er Cengiz Al (24) aktuell med den nye Viaplay-serien «Fenris».

I serien har han en av hovedrollene som den undersøkende journalisten Naim Karimi.

I tillegg til å være aktuell med ny serie, er han også med i TV 2-programmende «Forræder» og «Skal vi danse: all stars». Det gjør dette til en travel høst for skuespilleren.

– Annerledes enn alt annet

Al forteller at det er stas å være tilbake i en hovedrolle.

– Det er alltid like mye adrenalin og nerver som gjør at jeg får det bekreftet hver gang: Det er dette jeg elsker å drive med.

Al spiller rollen som den tøffe journalisten, og dette er noe han ikke har erfaring med som skuespiller fra tidligere. Dermed ble det lærerikt.

– Det å prøve meg i rollen som journalist er helt annerledes sammenlignet med alt annet jeg har gjort. Men samtidig veldig lærerikt og givende.

Han påpeker at det tok ham mer tid å sette seg inn i rollen fordi han ikke hadde mye erfaring med yrket som journalist. Selv kunne han ikke tenke seg et karrierebytte.

– Ikke fordi jeg ikke liker yrket. Jeg har den nysgjerrigheten man trenger, men jeg hadde ikke klart å være så på hele tiden.

Gjennom sin rolle i den kommende serien har nemlig 24-åringen skjønt at det handler veldig om å være på, og at man bør være først ute med alt.

– Jeg har veldig respekt for yrket. Det er enormt krevende.

Ble en stor overgang

Serien er innenfor thriller-sjangeren, en sjanger som Al ikke har drevet med tidligere. Det var dermed en overgang for den erfarne skuespilleren.

AKTUELL MED NY ROLLE: Cengiz Al spiller hovedrollen sammen med Ida Elise Broch. Foto: Birgitte Skorpen Normann / God kveld Norge

– Det var en stor overgang, ja. Det var veldig mørkt og dystert. Første gang jeg leste manuset så ble jeg helt oppslukt.

Men til tross for den dystre atmosfæren i scenene, påpeker Al at stemningen på settet ikke var lik.

– Vi tok heldigvis ikke med oss det mørke utenfor opptak. Vi hadde det så gøy sammen. Det var en veldig fin gjeng.

Mye på skjermen i høst

Selv om skuespilleren har vært aktuell i flere roller siden Skam-suksessen i 2017, så har det aldri vært så mange prosjekter som denne høsten.

I tillegg til være aktuell med den nye serien, er han også å se i TV 2-programmene «Forræder» og «Skal vi danse». For 24-åringen var det ikke en selvfølge å si ja til alt.

– Jeg likte ikke tanken på å være med på så mye på en gang, for å være ærlig. Men når man driver med TV så bestemmer man ikke når ting skal komme ut.

Han sier at det er et helt år siden «Fenris» ble spilt inn, og at «Forræder» ble spilt inn tidligere i vår. Når han skjønte at disse to programmene ville få premiere til høsten, var det dermed ikke selvsagt at han skulle si ja til «Skal vi danse».

– Jeg sa ikke ja til «Skal vi danse» med en gang. Vi fikk forespørselen i februar, men jeg var svært usikker fordi jeg ikke ville være så mye i monitor.

PROFIL: Cengiz Al og Rikke Lund har høstet mye ros under «Skal vi danse: all stars» Foto: Thomas Andersen / TV 2

Han sier at grunnen er at han var redd folk skulle se på han mer som en reality-deltaker enn en skuespiller. Han påpeker nemlig at han først og fremst er skuespiller, og at det er det han helst vil drive med.

– Men jeg lever for opplevelser og ting som høres gøy ut. Og så klarte jeg bare ikke å si nei til å danse. Det er jo noe jeg elsker. Så derfor er det veldig mye denne høsten. Men jeg tror og håper jeg kommer godt ut av det, avslutter han med.

– Ikke bare «Skam»-Cengiz

Helt siden suksessen med «Skam» har skuespilleren vært populær her til lands. Han hadde blant annet hovedrollen i fjorårets storfilm «Tre nøtter til askepott».

Til tross for dette, er det fortsatt mange medier som omtaler ham som «Skam-skuespilleren». Det synes Al er rart.

– Jeg synes det er litt kleint når jeg har gjort så mye siden den gang. Jeg eier absolutt rollen, men jeg vil heller bli omtalt som Cengiz.

Al påpeker at det også var en av grunnene til at han ble med på «Skal vi danse» i 2017.

– Jeg ville vise en annen side av meg. At folk heller forbinder meg med navnet mitt fremfor en rolle jeg har spilt. Slik tror jeg det er for alle skuespillere.